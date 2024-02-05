Entenda o que é a cirurgia no olho para corrigir a ptose palpebral

Diogo Defante passou para uma cirurgia no olho para corrigir uma queda na pálpebra Crédito: Reprodução @diogodefante

O humorista Diogo Defante passou para uma cirurgia no olho para corrigir uma queda na pálpebra, problema conhecido como ptose palpebral. O olho caído era uma das marcas registradas do comediante, mas, segundo ele, estava prejudicando sua visão.

“Já tava com a visão prejudicada e não pude mais adiar”, disse na legenda da foto postada em seu Instagram. Pouco invasiva, a cirurgia de correção da ptose palpebral é um procedimento que, além de corrigir a deformação e promover a melhoria do campo de visão do paciente, também ajuda a rejuvenescer a região dos olhos, minimizando o aspecto cansado da área.

“Pouco conhecida e sub diagnosticada, a ptose palpebral é uma condição que confere à abertura dos olhos um tamanho abaixo do ideal, que é de cerca de 9 milímetros”, explica o cirurgião plástico Paolo Rubez.

Segundo o médico, o procedimento de correção da ptose palpebral também evita a perda da visão e futuros problemas relativos à autoestima, já que a condição desarmoniza a face, causando grande desconforto estético. “Simples e com bons resultados, o procedimento, que é feito sob anestesia local e sedação ou anestesia geral, dura, no máximo, uma hora e meia, sendo que o paciente pode receber alta no mesmo dia da cirurgia devido a sua baixa complexidade. A recuperação é tranquila e leva, em média, uma a duas semanas, período em que o paciente deve permanecer em repouso, higienizar o local corretamente e evitar fazer exercícios físicos e fumar”, destaca o cirurgião plástico,

Mas, quando se trata de procedimentos estéticos na região dos olhos, muitas pessoas acreditam que a cirurgia de correção de ptose palpebral é sinônimo de blefaroplastia, o que não é verdade, pois cada um desses procedimentos possui uma indicação diferente. “Enquanto a cirurgia de correção de ptose palpebral serve para tratar a condição caracterizada pelo mau posicionamento das pálpebras superiores, o que resulta na diminuição da abertura dos olhos, a cirurgia de blefaroplastia pretende remover o excesso de pele e gordura palpebral que surge devido ao processo de envelhecimento”, explica Paolo Rubez.

O médico explica que a blefaroplastia é indicada para fins estéticos, mas também funcionais, visto que a flacidez excessiva das pálpebras pode atrapalhar a visão de algumas pessoas. “A blefaroplastia visa rejuvenescer a área periorbital através da retirada do excesso de pele e bolsas de gordura presentes nas pálpebras superiores e inferiores, com a possibilidade do reposicionamento dessas estruturas ou preenchimento de sulcos na região quando o médico julgar necessário. Em alguns pacientes pode ser realizada também enxertia de gordura para preencher a perda dos tecidos locais, visto que o resultado da cirurgia se torna mais natural quando há certo volume de tecido ao redor dos olhos”, explica o cirurgião plástico.

O especialista, que afirma que a recuperação do procedimento é tranquila e indolor, sendo que nos primeiros dias após a cirurgia o paciente pode apresentar inchaço e hematomas no local, sintomas que se resolvem dentro de algumas semanas e podem ser aliviados com a ajuda de repouso e compressas frias sobre os olhos. “Os cuidados pós-operatórios são semelhantes aos da cirurgia de correção de ptose palpebral e o resultado definitivo é notado em torno de 3 a 6 meses.”