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Lanches rápidos

3 receitas de shakes veganos ricos em proteínas

Eles são fáceis de preparar, deliciosos e, o mais importante, repletos de nutrientes essenciais

Publicado em 01 de Fevereiro de 2024 às 14:32

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

01 fev 2024 às 14:32
Imagem Edicase Brasil
Shake de maçã com canela  Crédito: nblx | Shutterstock
No mundo agitado de hoje, encontrar opções de lanches rápidos, nutritivos e saborosos não precisa ser um desafio, especialmente para aqueles que seguem uma dieta vegana. Pensando nisso, os shakes veganos ricos em proteínas são uma solução perfeita. Eles são fáceis de preparar, deliciosos e, o mais importante, repletos de nutrientes essenciais. Seja para um impulso de energia pela manhã, uma recarga após o treino ou um lanche da tarde, esses três shakes são a combinação ideal de conveniência e saúde. Confira!

Shake de maçã com canela

Ingredientes

  • 2 maçãs vermelhas sem sementes e cortadas em pedaços
  • 200 ml de leite de aveia
  • 2 colheres de sopa de proteína vegetal em pó
  • 1 colher de sopa de linhaça moída
  • 2 colheres de chá de canela em pó
  • Gelo a gosto

Modo de preparo

Coloque as maçãs, o leite de aveia, a proteína, a linhaça e a canela no liquidificador e bata até ficar homogêneo. Adicione gelo e bata para triturar. Sirva em seguida.

Shake de cacau e amêndoas

Imagem Edicase Brasil
Shake de cacau e amêndoas  Crédito: Liliya Kandrashevich | Shutterstok

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de amêndoas hidratadas
  • 1 colher de sopa de cacau em pó
  • 1 banana
  • 1/4 de xícara de chá de aveia em flocos
  • 200 ml de água
  • Gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque as amêndoas hidratadas, a água, o cacau em pó, a banana e a aveia em flocos. Bata até ficar homogêneo e cremoso. Adicione gelo e bata rapidamente para triturar. Sirva em seguida.

Shakede mirtilo e castanha-do-pará

Ingredientes

  • 250 g de mirtilo congelado
  • 1 colher de sopa de sementes de chia
  • 6 castanhas-do-pará
  • 250 ml de leite de soja
  • Gelo a gosto

Modo de preparo

Coloque os mirtilos, as sementes de chia e o leite de soja no liquidificador e bata até ficar homogêneo. Adicione as castanhas-do-pará e o gelo e bata novamente para triturar. Sirva em seguida.

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