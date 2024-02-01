3 receitas de shakes veganos ricos em proteínas

No mundo agitado de hoje, encontrar opções de lanches rápidos, nutritivos e saborosos não precisa ser um desafio, especialmente para aqueles que seguem uma dieta vegana. Pensando nisso, os shakes veganos ricos em proteínas são uma solução perfeita. Eles são fáceis de preparar, deliciosos e, o mais importante, repletos de nutrientes essenciais. Seja para um impulso de energia pela manhã, uma recarga após o treino ou um lanche da tarde, esses três shakes são a combinação ideal de conveniência e saúde. Confira!
Shake de maçã com canela
Ingredientes
- 2 maçãs vermelhas sem sementes e cortadas em pedaços
- 200 ml de leite de aveia
- 2 colheres de sopa de proteína vegetal em pó
- 1 colher de sopa de linhaça moída
- 2 colheres de chá de canela em pó
- Gelo a gosto
Modo de preparo
Coloque as maçãs, o leite de aveia, a proteína, a linhaça e a canela no liquidificador e bata até ficar homogêneo. Adicione gelo e bata para triturar. Sirva em seguida.
Shake de cacau e amêndoas
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de amêndoas hidratadas
- 1 colher de sopa de cacau em pó
- 1 banana
- 1/4 de xícara de chá de aveia em flocos
- 200 ml de água
- Gelo a gosto
Modo de preparo
No liquidificador, coloque as amêndoas hidratadas, a água, o cacau em pó, a banana e a aveia em flocos. Bata até ficar homogêneo e cremoso. Adicione gelo e bata rapidamente para triturar. Sirva em seguida.
Shakede mirtilo e castanha-do-pará
Ingredientes
- 250 g de mirtilo congelado
- 1 colher de sopa de sementes de chia
- 6 castanhas-do-pará
- 250 ml de leite de soja
- Gelo a gosto
Modo de preparo
Coloque os mirtilos, as sementes de chia e o leite de soja no liquidificador e bata até ficar homogêneo. Adicione as castanhas-do-pará e o gelo e bata novamente para triturar. Sirva em seguida.