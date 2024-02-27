Whey protein: veja os riscos de consumir o suplemento falsificado

A recomendação para o uso do whey protein é diária e traz inúmeros benefícios para o corpo Crédito: Shutterstock

O whey protein é utilizado para complementar a meta diária de proteína que uma pessoa precisa, potencializando o rendimento e a recuperação do músculo após os treinos e as atividades físicas. Em geral, a recomendação para o uso é diária e traz inúmeros benefícios para o corpo. No entanto, a ingestão da proteína falsificada ou pirata traz uma série de riscos à saúde

Um dos principais perigos é a composição adulterada. “Esses produtos podem conter misturas com outras substâncias como maisena, amido ou quantidades desproporcionais de carboidratos, comprometendo a qualidade e a eficácia do suplemento. Além disso, existe o risco de reações alérgicas devido à presença de ingredientes não declarados ou contaminantes”, alerta Gisele Lorenzoni, endocrinologista e médica pós-graduada em Medicina do Esporte.

Veja outros riscos para a saúde:





Contaminação por microorganismos. Um dos principais perigos do whey protein falsificado é a contaminação por microorganismos. A manipulação e estocagem inadequadas desses produtos podem levar à presença de fungos, bactérias e outros agentes patogênicos. "A presença de bolores é uma preocupação adicional, exigindo cuidado na escolha e avaliação dos produtos para evitar a ingestão de material contaminado", diz a médica.





Um dos principais perigos do whey protein falsificado é a contaminação por microorganismos. A manipulação e estocagem inadequadas desses produtos podem levar à presença de fungos, bactérias e outros agentes patogênicos. "A presença de bolores é uma preocupação adicional, exigindo cuidado na escolha e avaliação dos produtos para evitar a ingestão de material contaminado", diz a médica. Sobrecarga do organismo. Além do problema de consumir um produto falso, quando ele é também consumido sem orientação, pode resultar em sobrecarga do organismo . Pode acontecer da pessoa exagerar na quantidade e isso pode levar à eliminação excessiva de proteínas pelo corpo, podendo causar sobrecarga renal. É fundamental respeitar as recomendações profissionais para evitar complicações decorrentes do consumo excessivo e indiscriminado do suplemento.





Além do problema de consumir um produto falso, quando ele é também consumido sem orientação, pode . Pode acontecer da pessoa exagerar na quantidade e isso pode levar à eliminação excessiva de proteínas pelo corpo, podendo causar sobrecarga renal. É fundamental respeitar as recomendações profissionais para evitar complicações decorrentes do consumo excessivo e indiscriminado do suplemento. Enjoos e gases. Enjoos, dores de cabeça e gases são sintomas que podem ocorrer tanto no uso de whey protein de qualidade quanto em produtos falsificados. "Aqueles com intolerância à proteína do leite ou à lactose são especialmente vulneráveis a esses sintomas", diz a médica. Nos produtos falsificados, a presença de substâncias adicionais aumenta a probabilidade de reações adversas, representando um perigo particular para aqueles com alergias ou intolerâncias alimentares.



A médica conta que a produção do suplemento passa por avaliação e certificação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), como forma de garantir um controle rigoroso e de qualidade e segurança alimentar. “Os produtos falsificados não são submetidos a esse processo, colocando os consumidores em risco”.

Como identificar o whey protein falso?

A médica diz que é preciso verificar se o suplemento possui a certificação da Anvisa, uma informação contida no rótulo do produto. Além disso, desconfiar de preços muito abaixo do mercado, pois isso pode ser um indicativo de produto falsificado. “Comparar os rótulos entre marcas conhecidas e produtos suspeitos também pode revelar disparidades significativas na composição”, orientou Gisele Lorenzoni.

De acordo com ela, é fundamental ressaltar que o uso do suplemento deve ser orientado por profissionais de saúde, especialmente para evitar efeitos indesejados.

Gisele Lorenzoni fala sobre o uso do suplemento Crédito: Divulgação

"Dependendo dos objetivos individuais e necessidades nutricionais, a escolha do tipo correto de whey protein, como concentrado, isolado ou hidrolisado, é crucial para alcançar resultados eficazes e evitar complicações, especialmente para pessoas com comorbidades ou condições de saúde específicas" Gisele Lorenzoni - Endocrinologista

A nutricionista Catiene Chieppe explica que os suplementos falsificados não seguem as legislações vigentes, portanto, não há garantia de qualidade e nem de segurança em nenhum aspecto. "Podem conter ingredientes não só ineficazes, como o amido, mas, também, adulterados na sua composição, já que não é possível comprovar a procedência da mercadoria, e podem causar danos à saúde". É preciso observar alguns pontos na hora de comprar o suplemento como escolher uma marca conhecida e de qualidade comprovada, comprar em sites seguros e desconfiar de valores muito diferentes.

A nutricionista diz que qualquer tipo de adulteração é ilegal, seja com o amido, o leite em pó ou qualquer outro ingrediente. Em geral, consumir suplementos falsificados pode gerar danos diretamente para a sua saúde, além de não ser eficaz para contribuir com os objetivos.