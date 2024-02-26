Doença celíaca: entenda a condição que afeta Isis Valverde

Isis Valverde foi diagnosticada com doença celíaca Crédito: Reprodução @Isisvalverde

A atriz Isis Valverde compartilhou com seus seguidores um dos desafios que enfrenta no seu dia a dia. Ela, que foi diagnosticada com doença celíaca, revelou que precisa evitar completamente o consumo de glúten devido a essa condição. Ela destacou que essa restrição alimentar se torna particularmente complicada durante suas viagens, onde encontrar opções adequadas de alimentação pode ser um obstáculo.

A médica nutróloga Renata Domingues de Nóbrega explica que a doença celíaca é uma condição autoimune crônica onde a ingestão de glúten — uma proteína encontrada no trigo, cevada e centeio — provoca uma resposta imunológica que danifica as vilosidades do intestino delgado.

"Este dano compromete a absorção de nutrientes, podendo levar a uma ampla gama de sintomas e complicações, desde problemas digestivos até desnutrição, osteoporose e, em casos raros, certos tipos de câncer intestinal", explica a médica.

Entre os sintomas pode ocorrer diarreia, constipação, dor abdominal, inchaço, fadiga, perda de peso, anemia e dores de cabeça. O diagnóstico envolve exames de sangue para detectar anticorpos específicos, seguido por uma biópsia do intestino delgado.

A médica Renata Domingues explica sobre a doença celíaca Crédito: Renata Domingues

"O tratamento é estritamente uma dieta sem glúten para toda a vida, que permite a recuperação do intestino e a remissão dos sintomas" Renata Domingues - Médica nutróloga

Intolerância ao glúten

Diferente da doença celíaca, a intolerância ao glúten não envolve uma resposta autoimune ou alérgica. Indivíduos com essa condição experienciam sintomas semelhantes aos da doença celíaca — como dor abdominal, inchaço e diarreia — após a ingestão de glúten, mas sem os marcadores imunológicos ou o dano intestinal associados à doença celíaca. O diagnóstico é feito por exclusão, e o tratamento consiste na redução ou eliminação do glúten da dieta, dependendo da severidade dos sintomas.

Já a alergia ao trigo é uma reação do sistema imunológico às proteínas do trigo, incluindo, mas não limitado ao glúten. "É caracterizada por sintomas que podem variar de leves a graves, como erupções cutâneas, problemas gastrointestinais, respiratórios ou, em casos extremos, anafilaxia", explica a médica.

O diagnóstico é realizado por testes de pele ou sanguíneos para identificar anticorpos IgE específicos. A gestão da alergia ao trigo implica na evitação completa do trigo em todas as suas formas, embora, diferentemente da doença celíaca, os indivíduos possam ser capazes de consumir outros grãos que contêm glúten.

Renata Domingues enfatiza que a adoção de uma dieta apropriada é fundamental no manejo dessas condições. Para indivíduos com doença celíaca, a dieta sem glúten não é uma opção, mas uma necessidade vitalícia. Aqueles com intolerância ao glúten podem precisar experimentar para determinar o nível de tolerância ao glúten, enquanto pessoas com alergia ao trigo devem evitar o trigo, mas podem tolerar outros grãos que contêm glúten.