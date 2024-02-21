Covid em 2024: relembre as recomendações de isolamento e cuidados

É orientado fazer o teste da Covid-19 caso haja sintomas Crédito: Shutterstock

Na terceira semana de janeiro, a positividade foi de 30%. Já na semana quatro e cinco, subiu para 34% e 40%, respectivamente. Na primeira semana de fevereiro, a positividade chegou a 45%.

Com o aumento dos casos de Covid-19 ao longo das últimas semanas, as recomendações de isolamento e de cuidados para evitar a propagação do vírus precisam ser reforçadas. Conforme a infectologista Rúbia Miossi, da Unimed Vitória, o crescimento do número de infectados é esperado, tendo em vista que a doença ocorre em ondas.

Por isso, os infectados devem continuar seguindo as mesmas regras de isolamento do período da pandemia. São elas:

Evitar o contato com outras pessoas;





Fazer o teste da Covid-19 caso haja sintomas ou houver contato com alguém infectado;





Permanecer em isolamento respiratório por sete dias caso não haja sintomas no sexto dia, ou por 10 dias, caso no sexto dia ainda haja sintomas.

