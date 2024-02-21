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Cuidados básicos

Covid em 2024: relembre as recomendações de isolamento e cuidados

De acordo com os médicos, os infectados devem permanecer de sete a dez dias sem manter contato com outras pessoas

Publicado em 21 de Fevereiro de 2024 às 10:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2024 às 10:20
Teste de covíd - RT-PCR - antígeno
É orientado fazer o teste da Covid-19 caso haja sintomas Crédito: Shutterstock
Os casos positivos de Covid-19 voltaram a crescer nas últimas semanas. Dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) mostram que a positividade nos testes realizados saiu de 30% para 45% entre o fim de janeiro até o dia 09 de fevereiro. Os dados apresentavam estabilidade nas primeiras semanas epidemiológicas de 2024, mas passaram a uma tendência de aumento a partir da quarta semana de janeiro.
Na terceira semana de janeiro, a positividade foi de 30%. Já na semana quatro e cinco, subiu para 34% e 40%, respectivamente. Na primeira semana de fevereiro, a positividade chegou a 45%.
Com o aumento dos casos de Covid-19 ao longo das últimas semanas, as recomendações de isolamento e de cuidados para evitar a propagação do vírus precisam ser reforçadas. Conforme a infectologista Rúbia Miossi, da Unimed Vitória, o crescimento do número de infectados é esperado, tendo em vista que a doença ocorre em ondas.
“Uma vez que a imunidade contra o coronavírus não é duradoura, quando a população perde os anticorpos protetores, pode ficar suscetível novamente ao vírus e novas ondas ocorrem”, explica a especialista. Ela lembra também que a vacina é capaz de prevenir formas graves da doença, mas não o contágio. Por isso, é importante manter o esquema vacinal completo e a higienização das mãos. 
Por isso, os infectados devem continuar seguindo as mesmas regras de isolamento do período da pandemia. São elas:
  • Evitar o contato com outras pessoas;

  • Fazer o teste da Covid-19 caso haja sintomas ou houver contato com alguém infectado;

  • Permanecer em isolamento respiratório por sete dias caso não haja sintomas no sexto dia, ou por 10 dias, caso no sexto dia ainda haja sintomas.
Rúbia Miossi lembra que os sintomas da Covid-19, também permanecem os mesmos, sendo que algumas pessoas podem ser assintomáticas. Entre os sinais mais comuns, estão febre, tosse seca e fadiga. "Pessoas de todas as idades que apresentam febre ou tosse associada a dificuldade para respirar ou falta de ar, dor ou pressão no peito e perda da fala ou dos movimentos devem procurar atendimento médico imediatamente", finaliza a médica.

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