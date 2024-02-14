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Casos de Covid-19 voltam a crescer após período de férias no ES

Levantamento da Secretaria de Estado da Saúde mostra que positividade aumentou, reforçando a importância da testagem, vacinação e higienização

Publicado em 14 de Fevereiro de 2024 às 07:16

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

14 fev 2024 às 07:16
Governo amplia oferta de testagem de Covid no Hospital Estadual Jayme Santos Neves
Governo amplia oferta de testagem de Covid no Hospital Estadual Jayme Santos Neves Crédito: Hélio Filho/Secom
Os casos positivos de Covid-19 voltaram a crescer no Espírito Santo nas últimas semanas. Dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) mostram que a positividade nos testes realizados saiu de 30% para 45% entre o fim de janeiro e a última sexta-feira (9).
Os dados apresentavam estabilidade nas primeiras semanas epidemiológicas de 2024, mas passaram a uma tendência de aumento a partir da quarta semana de janeiro. 
Na terceira semana de janeiro, a positividade foi de 30%. Já na semana quatro e cinco, subiu para 34% e 40%, respectivamente. Na semana passada, a positividade chegou a 45%.
A avaliação da Sesa é de que, mesmo com a circulação da variante JN.1, detectada em dezembro de 2023, e com as festividades de final de ano, não houve percepção de aumento nas primeiras semanas de janeiro.
No entanto, foi observada uma crescente de casos no Espírito Santo e em diversos estados da federação devido ao período de aumento de circulação dos vírus respiratórios, concomitante a aglomerações de pessoas no período de férias.
Para os capixabas que quiserem se realizar a testagem para a detecção da Covid-19, há pontos de testagem gratuitos na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), no Terminal de Laranjeiras, na Serra, e no Aeroporto de Vitória.
A Sesa destaca que, neste momento de alta no índice de casos positivos, é importante reforçar as orientação de cuidados de toda população, como a higienização das mãos e esquema vacinal completo. Para as pessoas com comorbidades, com mais de 70 anos, e imunossuprimidos, a orientação é usar máscara em lugares com aglomeração.

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