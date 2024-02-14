Casos de Covid-19 voltam a crescer após período de férias no ES

Governo amplia oferta de testagem de Covid no Hospital Estadual Jayme Santos Neves Crédito: Hélio Filho/Secom

Os dados apresentavam estabilidade nas primeiras semanas epidemiológicas de 2024, mas passaram a uma tendência de aumento a partir da quarta semana de janeiro.

Na terceira semana de janeiro, a positividade foi de 30%. Já na semana quatro e cinco, subiu para 34% e 40%, respectivamente. Na semana passada, a positividade chegou a 45%.

A avaliação da Sesa é de que, mesmo com a circulação da variante JN.1, detectada em dezembro de 2023, e com as festividades de final de ano, não houve percepção de aumento nas primeiras semanas de janeiro.

No entanto, foi observada uma crescente de casos no Espírito Santo e em diversos estados da federação devido ao período de aumento de circulação dos vírus respiratórios, concomitante a aglomerações de pessoas no período de férias.

Para os capixabas que quiserem se realizar a testagem para a detecção da Covid-19, há pontos de testagem gratuitos na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), no Terminal de Laranjeiras, na Serra, e no Aeroporto de Vitória.