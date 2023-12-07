Covid-19: Saúde antecipa nova dose da vacina bivalente para idosos

Nova dose da vacina bivalente é recomendada para pessoas com 60 anos ou mais e imunocomprometidos

“Sempre trabalhamos para que estejam disponíveis as vacinas mais atualizadas, seguras e eficazes aprovadas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Em especial para pessoas em grupos de risco ou com sintomas gripais, recomenda-se maior proteção, como o uso de máscara em locais fechados e evitar aglomerações”, acrescenta a ministra.

A pasta destacou ainda que o antiviral nirmatrelvir/ritonavir está disponível na rede pública para o tratamento da infecção por covid-19 em idosos com 65 anos ou mais e imunossuprimidos com 18 anos ou mais, logo que os sintomas aparecerem e houver a confirmação de teste positivo.