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Imunização

Covid-19: Saúde antecipa nova dose da vacina bivalente para idosos

Medida foi adotada pelo Ministério da Saúde após novas variantes do vírus terem sido identificadas no país

Publicado em 07 de Dezembro de 2023 às 11:21

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

07 dez 2023 às 11:21
BRASÍLIA - Diante da identificação de duas novas sublinhagens do vírus da Covid-19 no país, o Ministério da Saúde passou a recomendar uma nova dose da vacina bivalente para pessoas com 60 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 anos que tenham recebido a última dose do imunizante há mais de seis meses.
“Seguimos atentos ao cenário epidemiológico da covid-19. Com a identificação de duas novas sublinhagens no país, a JN.1 e JG.3, decidimos antecipar para grupos prioritários uma nova dose da vacina bivalente. A vacinação é essencial para nossa proteção”, disse a ministra da Saúde, Nísia Trindade, nas redes sociais.
BRASILIA, AC, 30/03/2021: VACINAção-AC - Vacinação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos na faixa etÃ¡ria dos 60 a 65 anos na cidade de Brasileia, no Acre, nesta terÃ§a-feira (30). (Foto: Raylanderson Frota/iShoot/Folhapress)
Nova dose da vacina bivalente é recomendada para pessoas com 60 anos ou mais e imunocomprometidos Crédito: Raylanderson Frota/iShoot/Folhapress
“Sempre trabalhamos para que estejam disponíveis as vacinas mais atualizadas, seguras e eficazes aprovadas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Em especial para pessoas em grupos de risco ou com sintomas gripais, recomenda-se maior proteção, como o uso de máscara em locais fechados e evitar aglomerações”, acrescenta a ministra.
A pasta destacou ainda que o antiviral nirmatrelvir/ritonavir está disponível na rede pública para o tratamento da infecção por covid-19 em idosos com 65 anos ou mais e imunossuprimidos com 18 anos ou mais, logo que os sintomas aparecerem e houver a confirmação de teste positivo.

Subvariantes

De acordo com o ministério, a subvariante JN.1, inicialmente detectada no Ceará, vem ganhando proporção global e já corresponde a 3,2% dos registros em todo o mundo. Já a sublinhagem JG.3, também identificada no Ceará, está sendo monitorada em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Goiás.
“O Ministério da Saúde segue alinhado com todas as evidências científicas, com as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) mais atualizadas para o enfrentamento da covid-19, incluindo o planejamento para vacinação em 2024, que já está em andamento. A pasta garante que o SUS (Sistema Único de Saúde) sempre terá disponível as vacinas mais atualizadas, seguras e eficazes aprovadas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)”, informa o ministério, por nota.
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