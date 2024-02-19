Entenda o que é pneumonite, doença que causou a morte de Abilio Diniz

A pneumonite é uma inflamação de um ou dos dois pulmões, dos bronquíolos e dos alvéolos pulmonares, estruturas responsáveis pelas trocas gasosas através da respiração.

A pneumologista Carla de Castro Bulian, da Rede Meridional, diz que a doença possui diversas causas como a inalação de gases tóxicos, a doença do refluxo gastroesofágico, a covid, um vírus, além de algumas doenças do colágeno, como artrite reumatoide e lúpus. Tosse persistente, dificuldade para respirar, fraqueza e falta de ar são algumas das primeiras manifestações da pneumonite. Os sinais variam conforme a gravidade e a causa da pneumonite.

A pneumologista Carla Bulian explica sobre a pneumonite Crédito: Divulgação

"Os sintomas da pneumonite variam da extensão da inflamação. O paciente pode ter falta de ar, fraqueza e principalmente tosse persistente" Carla de Castro Bulian - Pneumologista

Qual a diferença entre pneumonite e pneumonia?

A pneumonia e a pneumonite são doenças diferentes. A pneumonia é causada por vírus, fungos e bactérias. Já a pneumonite é causada pela exposição a compostos químicos. A médica explica que a pneumonia acontece quando já formou uma infecção nos pulmões. "A pneumonia é uma infecção já formada, não uma inflamação no pulmão, como a pneumonite", diz.

A médica conta que os sintomas são imprescindíveis para realizar o diagnóstico, feito pelo histórico do que o paciente está sentindo, para saber se ele teve contato com algum gás tóxico ou com mofos, por exemplo. "O diagnóstico se faz pelo quadro clínico da pessoa e se ela teve contato com algo diferente. Fazemos ainda os exames complementares, tomografia e alguns outros exames, como a espirometria”, esclarece a pneumologista.

O tratamento é realizado de acordo com cada tipo de pneumonite, corresponde à gravidade dos sintomas e da causa. "Às vezes é necessário somente uma fisioterapia respiratória, um acompanhamento, ou usar medicações mais fortes para melhorar a inflamação. Em casos mais graves, pode ser necessário o uso de oxigênio ou ventilação mecânica", diz Carla de Castro Bulian.