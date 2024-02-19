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Estava na UTI

Entenda o que é pneumonite, doença que causou a morte de Abilio Diniz

A pneumonite é uma inflamação de um ou dos dois pulmões, dos bronquíolos e dos alvéolos pulmonares, estruturas responsáveis pelas trocas gasosas através da respiração

Publicado em 19 de Fevereiro de 2024 às 18:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2024 às 18:09
O empresário Abilio Diniz morreu no último domingo, em São Paulo, aos 87 anos. Segundo o boletim médico, a causa da morte foi insuficiência respiratória causada por pneumonite. Abilio estava internado há cerca de um mês e esteve na UTI durante todo período.
A pneumonite é uma inflamação de um ou dos dois pulmões, dos bronquíolos e dos alvéolos pulmonares, estruturas responsáveis pelas trocas gasosas através da respiração.
A pneumologista Carla de Castro Bulian, da Rede Meridional, diz que a doença possui diversas causas como a inalação de gases tóxicos, a doença do refluxo gastroesofágico, a covid, um vírus, além de algumas doenças do colágeno, como artrite reumatoide e lúpus. Tosse persistente, dificuldade para respirar, fraqueza e falta de ar são algumas das primeiras manifestações da pneumonite. Os sinais variam conforme a gravidade e a causa da pneumonite.
Carla de Castro Bulian
A pneumologista Carla Bulian explica sobre a pneumonite Crédito: Divulgação
"Os sintomas da pneumonite variam da extensão da inflamação. O paciente pode ter falta de ar, fraqueza e principalmente tosse persistente"
Carla de Castro Bulian - Pneumologista

Qual a diferença entre pneumonite e pneumonia?

A pneumonia e a pneumonite são doenças diferentes. A pneumonia é causada por vírus, fungos e bactérias. Já a pneumonite é causada pela exposição a compostos químicos. A médica explica que a pneumonia acontece quando já formou uma infecção nos pulmões. "A pneumonia é uma infecção já formada, não uma inflamação no pulmão, como a pneumonite", diz.
A médica conta que os sintomas são imprescindíveis para realizar o diagnóstico, feito pelo histórico do que o paciente está sentindo, para saber se ele teve contato com algum gás tóxico ou com mofos, por exemplo. "O diagnóstico se faz pelo quadro clínico da pessoa e se ela teve contato com algo diferente. Fazemos ainda os exames complementares, tomografia e alguns outros exames, como a espirometria”, esclarece a pneumologista.
O tratamento é realizado de acordo com cada tipo de pneumonite, corresponde à gravidade dos sintomas e da causa. "Às vezes é necessário somente uma fisioterapia respiratória, um acompanhamento, ou usar medicações mais fortes para melhorar a inflamação. Em casos mais graves, pode ser necessário o uso de oxigênio ou ventilação mecânica", diz Carla de Castro Bulian.
A médica alerta que a pneumonite, como um todo, consiste em uma inflamação pulmonar grave, por isso é necessário procurar o pneumologista, para que ele possa averiguar os sintomas, diagnosticar a doença e tratá-la corretamente.

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