O que é quadro psicótico agudo, que acometeu a ex-BBB Vanessa Lopes

Vanessa Lopes foi diagnosticada com um “quadro psicótico agudo" Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora e ex-BBB Vanessa Lopes, de 22 anos, revelou que foi diagnosticada com um “quadro psicótico agudo” , durante entrevista ao Fantástico, exibida no domingo (18), na TV Globo. "É como se minha mente rompesse com a realidade", disse ela. "É como se eu não entendesse mais o que é imaginação e o que é real. Isso acontece por estresse e ansiedade", contou.

A ex-sister desistiu do Big Brother Brasil no dia 19 de janeiro para cuidar da saúde mental. Ela havia dado sinais de instabilidade emocional quando estava dentro da casa e passou por um período de tratamento psiquiátrico domiciliar após deixar o programa.

A psicose é caracterizada pela perda da conexão com a realidade, sendo os sintomas principais as alucinações, os delírios, os comportamentos e pensamentos desorganizados. "A psicose é um marcador importante de sofrimento psíquico, existindo a necessidade de investigação com exames complementares, incluindo laboratoriais e de imagem", explica o psiquiatra João Paulo Cirqueira.

O psiquiatra João Paulo Cirqueira explicou sobre a psicose Crédito: Divulgação

"Entende-se por agudo evento no qual a eclosão dos sintomas ocorre de forma abrupta com prejuízo no funcionamento global da pessoa em sofrimento e impacto no cotidiano" João Paulo Cirqueira - Psiquiatra

Entenda os sintomas

Os delírios estão entre os principais sintomas da doença. E eles são falsas crenças construídas a partir julgamentos incorretos da realidade. "O delírio é firmemente mantido pela pessoa em sofrimento, independente das devolutivas daqueles que lhe rodeiam, sendo, portanto, uma convicção inabalável, mesmo quando são apresentadas provas do contrário", diz o psiquiatra.



Alucinações



Comportamentos desorganizados



Delírios A pessoa também pode ser acometida por:

O médico explica que é importante informar que o diagnóstico em psiquiatria depende não só da existência do sintoma por si, mas também de como os sinais e sintomas evoluirão ao longo do tempo".

Quando procurar um médico?

O médico conta que os sintomas psicóticos sempre são marcadores de gravidade e ocorrem em múltiplos contextos sociais ao longo do desenvolvimento humano, em todas as situações, deve-se buscar suporte médico imediato, por serem sinais de sofrimento psíquico grave.