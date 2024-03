Skincare

Dia do Consumidor: 15 produtos de beleza para comprar com descontos

Tem gel de limpeza, protetor solar e cremes. Os preços dos produtos começam a partir de R$ 19,90

Uma seleção de produtos para comprar no Dia do Consumidor. (Divulgação)

Comemorado nesta sexta-feira (15), o Dia do Consumidor é uma oportunidade para as marcas oferecerem descontos e promoções para atrair os clientes. Porém, alguns estabelecimentos estão em promoção desde segunda, 11, sendo que se estende até o dia 18 de março. A data é ideal para comprar produtos bons, bonitos e baratos.

Para quem gosta de produtos de beleza, há opções para todos os gostos. Tem de hidratantes a cremes faciais. Apresentamos abaixo, 15 produtos de beleza que estão com descontos que valem a pena. Confira!

1 - Hidratante Facial Actine Aquaforce, da Darrow

O gel hidratante garante 48 horas de hidratação e conta com textura refrescante oil free. (Divulgação)

Indicado para peles oleosas a acneicas, o gel hidratante garante 48 horas de hidratação e conta com textura refrescante oil free, leve, de rápida absorção e que não deixa resíduos. Além de hidratar, o produto controla a oleosidade, matifica e uniformiza o tom da pele, graças a sua combinação exclusiva de ativos. Enquanto a Vitamina C promove ação antioxidante, revitalizante e de uniformização da pele, o P-Refinyl atua no controle prolongado da oleosidade, minimizando os poros. Já o Ácido Hialurônico fortalece a barreira natural da pele. Preço: R$ 54,90

2 - Gel de Limpeza Facial Avène Cleanance

Possui ação anti-oleosidade e antibacteriana. (Divulgação)

O gel de limpeza facial foi desenvolvido para a limpeza diária do rosto, com máxima tolerância às peles mais sensíveis. Possui ação anti-oleosidade e antibacteriana, regulando a produção de sebo e reduzindo as bactérias causadoras da acne. Ideal para peles mistas, oleosas e com tendência à acne. Preço: R$ 63,90

3 - Hidratante Facial Hydro Boost Water Gel, da Neutrogena

Produto de beleza na semana do consumidor. (Divulgação)

Conhecido por ser o primeiro no mercado brasileiro a trazer em sua composição uma alta concentração de ácido hialurônico - ativo poderoso que deixa a pele duas vezes mais hidratada. O produto apresenta textura ultraleve gel não oleosa, rápida absorção e refrescância para hidratar intensamente por 48 horas. É indicado para todos os tipos de pele e previne o envelhecimento. Preço: R$ 47,40

4 - Capital Soleil UV Pigment Control FPS60, da Vichy

Fornece alta proteção contra a radiação solar e alta cobertura. (Divulgação)

Além de fornecer alta proteção contra a radiação solar e alta cobertura, também garante eficácia antimanchas solares. A fórmula contém Ácido Tranexâmico e 7% de Niacinamida, que contribuem para a uniformização do tom da pele, além de alta concentração de pigmentos, garante alta cobertura e uma maior proteção contra a luz visível pela formação de uma barreira física. O produto conta com uma cartela de cinco tons. A presença de cor também funciona como uma barreira física ao sol, sendo capaz de impedir a ação dos raios visíveis, além de ajudar a encobrir as manchas. Preço: R$ 79,89

5 - Sébium Kerato+, da Bioderma

Atenua o relevo irregular da pele. (Divulgação)

Gel creme corretor antiacne. É ideal para peles oleosas, acneicas e com marcas, reduz a acne e uniformiza a pele. O gel creme possui textura leve e não oleosa, sendo rapidamente absorvido pela pele. Atenua o relevo irregular da pele em 60% e marcas de acne em 36%. Desobstrui os poros em 76% e hidrata por 8 horas. Preço: R$ 132,39

6 - Revitalift Pro Retinol FPS20, da L'Oréal Paris

O creme facial antissinais renova visivelmente a textura. (Divulgação)

O creme facial antissinais renova visivelmente a textura, uniformiza o tom e minimiza marcas de expressão. O produtor conta com uma fórmula potente, desenvolvida pelos laboratórios de L'Oréal Paris para combater os danos do tempo na pele e promover maior uniformização. Preço: R$ 50,29

7 - Protetor Solar Anthelios Airlicium+, da La Roche-Posay

Garante também a redução da produção de oleosidade da pele . (Divulgação)

Além de proporcionar altíssima proteção solar, garante a redução da produção de oleosidade da pele durante seu uso, por meio da Tecnologia Airlicium. Esse resultado é obtido através da combinação exclusiva de ativos, como a molécula Airlicium, que tem a capacidade de absorver 7 vezes mais sebo que as sílicas comuns, além do BIX (Bixa orellana), que reduz a atividade da glândula sebácea e a síntese de sebo enquanto mantém a hidratação da pele, e o PCA de Zinco, que complementa a fórmula com sua ação seborreguladora. Preço: R$ 67,26

8 - Sabonete Facial 3 em 1 Uniform & Matte Antiacne, da Garnier

Fórmula enriquecida com poderosos ativos dermatológicos. (Divulgação)

É uma nova geração de limpeza esfoliante leve com resultados clinicamente comprovados antioleosidade, antiacne e antimarcas, graças a sua combinação de vitamina C e ácido salicílico composta em sua formulação. Fórmula enriquecida com poderosos ativos dermatológicos: Ácido Salicílico e Vitamina C. Que ajudam a reduzir acne, marcas e uniformizar a pele. Preço: R$ 28,55



9 - Protetor Solar Isdin HydroOil FPS 30

É um fotoprotetor bifásico que protege e bronzeia a pele. (Divulgação)

Protetor solar corporal para todos os tipos de pele. É um fotoprotetor bifásico que protege e bronzeia a pele. O produto oferece fórmula com alta proteção FPS 30 UVB, UVA e com tecnologia Pró-Melanina, que potencializa o bronzeamento. Além disso, proporciona ação hidratante de secagem imediata. Preço: R$ 82,95

10 - Tônico Renovador, da Sallve

Ideal para limpar e esfoliar a pele sem ressecar. (Divulgação)

Fórmula de tratamento com AHA 7%, uma combinação dos ácidos glicólico 4%, málico 2% e lático 1%, para limpar e esfoliar a pele sem ressecar, além de hidratar controlando a oleosidade, minimizar poros e uniformizar a textura suavizando cicatrizes de acne e linhas finas. com os Extratos de Alcaçuz, Hamamélis e Physalis, ele também é adstringente, uniformiza o tom, acalma e deixa a pele luminosa. Preço: R$ 44,00

11 - Bastão Esfoliante Facial O Poderoso Carvão, da Ricca

Sua ação é capaz de controlar a oleosidade e eliminar impurezas. (Divulgação)

É ideal para reforçar a limpeza da pele. Sua ação é capaz de controlar a oleosidade, eliminar impurezas e esfoliar suavemente, graças à eficácia do carvão ativado em pó, derivado do bambu. Isso acontece em função de sua porosidade, que absorve e suga as sujidades e sebo da derme, funcionando como um imã. Todo o efeito é potencializado por conta da combinação com o tomate, forte agente antioxidante. Preço: R$ 26,16

12 - Cetaphil Healthy Renew Revitalising

Proporciona brilho saudável, maciez, elasticidade e firmeza na pele. (Divulgação)

O sérum para área dos olhos é um anti-aging que proporciona brilho saudável, maciez, elasticidade e firmeza na pele. Pode ser usado em todos os tipos de pele, inclusive as mais sensíveis. Sua fórmula é rica em ativos que protegem e restauram a barreira cutânea, promove ação calmante, clareadora, anti-inflamatória, antioxidante e antiglicante. Preço: R$ 99,18

13 - Sabonete Liquido Soft, da Dermotivin

Deixa a pele mais macia e hidratada. (Divulgação)

Sabonete liquido para peles sensíveis e ressecadas. Ajuda a higienizar com suavidade e hidratação para evitar o ressecamento na região. Sua formulação suave, com o exclusivo Soft Complex, forma um filme protetor que higieniza evitando o ressecamento, deixando a pele mais macia e hidratada. O produto foi formulado de maneira a minimizar o possível surgimento de alergia. Preço: R$ 53,90

14 - Skin Aqua Tone Up UV Essence Mint Green FPS50

O protetor solar confere luminosidade à pele . (Divulgação)

Confere proteção UVA e UVB para o rosto e para o corpo com textura leve e fácil de aplicar. O protetor solar confere luminosidade à pele e neutraliza tons avermelhados, como cicatrizes de acne. Além disso, a fórmula contém propriedades hidratantes e resistentes à água e ao suor. Preço: R$ 69,90

15 - Hidratante Corporal Milk Pele Seca, da Nivea

Deixa a pele visivelmente macia e sedosa. (Divulgação)

Promove uma hidratação intensa, devolvendo toda a nutrição e maciez da pele saudável. Enriquecido com agentes que nutre, desodoriza e proporciona um intensivo cuidado diário, deixando a pele visivelmente macia e sedosa por mais de 48 horas. Preço: R$ 19,90



