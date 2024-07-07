Quanto tempo dura a gripe? Veja quando procurar ajuda médica

Febre alta, obstrução nasal, tosse, prostração e dores no corpo estão entre os sintomas mais comuns da gripe, que em suas formas mais graves pode chegar a causar falta de insuficiência respiratória. Com a chegada das estações frias, a incidência de gripe aumenta significativamente, tornando essencial entender a duração da doença, seus riscos e as formas eficazes de prevenção.
A infectologista Ana Carolina D’ettorres, da Unimed Vitória, explica que a doença da via respiratória é provocada pelo vírus Influenza. Em geral, os sintomas da gripe duram de 5 a 7 dias.
Como se trata de uma doença autolimitada, geralmente, durante este período, é suficiente controlar os sintomas com analgésicos, antitérmicos, repouso e hidratação. Manter uma alimentação equilibrada também é fundamental para uma recuperação mais rápida.
Sinais de alerta
No entanto, a especialista explica que existem sinais de alerta que indicam que o tratamento precisa ser reforçado. “É necessário buscar ajuda médica em caso de febre persistente, que não cede a antitérmicos; vômitos, que impedem a hidratação oral; confusão mental; queda de pressão; tosse com excesso de secreção e falta de ar”, detalha a médica.
A gripe é uma doença potencialmente fatal. Suas complicações incluem pneumonia, exacerbação de doenças crônicas e infecções bacterianas secundárias, especialmente para quem faz parte de seu grupo de risco:
- Crianças menores de dois anos
- Idosos
- Gestantes
- Pessoas com condições crônicas (diabetes, doenças cardíacas, doenças pulmonares)
- Imunossuprimidos
Para além das medidas de suporte, como repouso e hidratação, em alguns casos de gripe é indicado um antiviral específico para Influenza, que deve ser utilizado sob orientação médica.
"A transmissão do vírus ocorre por meio de gotículas (partículas respiratórias) emitidas por uma pessoa infectada ou por meio de secreções"
Veja principais medidas de prevenção
- Lavar as mãos frequentemente: use água e sabão por pelo menos 20 segundos, especialmente após tossir, espirrar ou tocar superfícies contaminadas.
- Usar álcool em gel: quando não for possível lavar as mãos, o uso de álcool em gel pode ajudar a eliminar os vírus.
- Cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar: use um lenço de papel ou o cotovelo flexionado para evitar a disseminação de gotículas respiratórias.
- Evitar tocar o rosto: principalmente olhos, nariz e boca, para reduzir a chance de introduzir o vírus no corpo.
- Distanciamento: evitar o contato direto com pessoas infectadas.
A médica reforça também o papel fundamental da vacinação contra a gripe, que é anual e pode ser encontrada tanto na rede pública quanto na rede privada.