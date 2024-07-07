Quanto tempo dura a gripe? Veja quando procurar ajuda médica

A gripe é uma doença potencialmente fatal Crédito: Shutterstock

Febre alta, obstrução nasal, tosse, prostração e dores no corpo estão entre os sintomas mais comuns da gripe, que em suas formas mais graves pode chegar a causar falta de insuficiência respiratória. Com a chegada das estações frias, a incidência de gripe aumenta significativamente, tornando essencial entender a duração da doença, seus riscos e as formas eficazes de prevenção.

sintomas da gripe duram de 5 a 7 dias. A infectologista Ana Carolina D’ettorres, da Unimed Vitória, explica que a doença da via respiratória é provocada pelo vírus Influenza . Em geral, os

Como se trata de uma doença autolimitada, geralmente, durante este período, é suficiente controlar os sintomas com analgésicos, antitérmicos, repouso e hidratação . Manter uma alimentação equilibrada também é fundamental para uma recuperação mais rápida.

Sinais de alerta

No entanto, a especialista explica que existem sinais de alerta que indicam que o tratamento precisa ser reforçado. “É necessário buscar ajuda médica em caso de febre persistente, que não cede a antitérmicos; vômitos, que impedem a hidratação oral; confusão mental; queda de pressão; tosse com excesso de secreção e falta de ar”, detalha a médica.

A gripe é uma doença potencialmente fatal. Suas complicações incluem pneumonia , exacerbação de doenças crônicas e infecções bacterianas secundárias, especialmente para quem faz parte de seu grupo de risco:

Crianças menores de dois anos





Idosos





Gestantes





Pessoas com condições crônicas (diabetes, doenças cardíacas, doenças pulmonares)





Imunossuprimidos



Para além das medidas de suporte, como repouso e hidratação, em alguns casos de gripe é indicado um antiviral específico para Influenza, que deve ser utilizado sob orientação médica.

A infectologista Ana Carolina D’ettorres explica sobre os cuidados com a gripe Crédito: Divulgação

"A transmissão do vírus ocorre por meio de gotículas (partículas respiratórias) emitidas por uma pessoa infectada ou por meio de secreções" Ana Carolina D’ettorres - Infectologista

Veja principais medidas de prevenção

Lavar as mãos frequentemente: use água e sabão por pelo menos 20 segundos, especialmente após tossir, espirrar ou tocar superfícies contaminadas.





use água e sabão por pelo menos 20 segundos, especialmente após tossir, espirrar ou tocar superfícies contaminadas. Usar álcool em gel: quando não for possível lavar as mãos, o uso de álcool em gel pode ajudar a eliminar os vírus.





quando não for possível lavar as mãos, o uso de álcool em gel pode ajudar a eliminar os vírus. Cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar: use um lenço de papel ou o cotovelo flexionado para evitar a disseminação de gotículas respiratórias.





use um lenço de papel ou o cotovelo flexionado para evitar a disseminação de gotículas respiratórias. Evitar tocar o rosto: principalmente olhos, nariz e boca, para reduzir a chance de introduzir o vírus no corpo.





principalmente olhos, nariz e boca, para reduzir a chance de introduzir o vírus no corpo. Distanciamento: evitar o contato direto com pessoas infectadas.

