O que é pneumonia assintomática, que afetou Camila Pitanga?

Camila Pitanga está internada com pneumonia assintomática Crédito: Reprodução @caiapitanga

A atriz Camila Pitanga publicou uma foto em que aparece internada no hospital. Na legenda da publicação, ela diz que enfrentou um quadro de pneumonia assintomática, mas que já estava tratada.

"Estou bem, já aviso para não alarmar ninguém, certo? Um tempinho atrás comecei a me sentir extremamente cansada, imaginei ser um princípio de estafa devido a muito trabalho e questões pessoais que me demandavam bastante, longe de casa, saudade da família... O corpo não aguentou. Nas gravações, toda equipe atenta e querida, achou melhor eu descansar, me recuperar. Santos dias de descanso. Paralelo a isso, pediram também que eu fizesse exames para garantir que era 'apenas' cansaço", iniciou ela na legenda da publicação.

A atriz contou que realizou uma série de exames. "Fiz vários exames importantes que aos poucos, apesar de algumas alterações, foram me tranquilizando conforme fomos descartando hipóteses. Chegamos ao diagnóstico, uma pneumonia assintomática, ou seja sem aqueles sintomas mais esperados: febre, tosse ou alguma dificuldade na respiração. A pneumonia está totalmente tratada, tá?", esclareceu.

Entenda os sintomas da doença

A pneumologista Cilea Aparecida Victoria, da Unimed Vitória, explica que a pneumonia assintomática é aquela em que os sintomas não são tão predominantes quanto na pneumonia comum. "Ainda assim, o paciente pode ter um quadro febril, de calafrio, sensação de fadiga, mal-estar, fraqueza, perda de apetite, além de muita vontade de ficar deitado e o quadro vai se arrastando aos poucos. Se o caso não for investigado, a pneumonia assintomática tende a evoluir para uma forma mais grave. Ela pode ser uma pneumonia por refluxo ou também por bactérias, vírus e fungos".

Pacientes com pneumonia comum têm sudorese, febre alta, mal-estar, náuseas, vômitos e dores no abdômen e no tórax."Mas, nessa forma assintomática, os sintomas podem aparecer, só que de forma bem mais leve. Um sintoma é predominante é que a saturação de oxigênio cai e a pessoa começa a apresentar falta de ar bem mais intensa do que seria no caso da pneumonia comunitária, causada pelo pneumococo", explica a médica.

Cilea Aparecida Victoria explica sobre a pneumonia assintomática Crédito: Divulgação

"A pneumonia silenciosa leva a comprometimento maior da estrutura pulmonar, atingindo os alvéolos e a estrutura vascular, causando a pneumonia intersticial" Cilea Aparecida Victoria - Pneumologista

A médica conta que ela tem como consequência a queda de saturação de oxigênio, podendo levar os pacientes a evoluírem para quadros mais graves, necessitando de internações em UIT's e, até mesmo, levando a óbito.

Entenda o tratamento

A pneumologista diz que na pneumonia normal os sintomas são semelhantes, mas ela é bem mais agressiva e rápida. "A pessoa começa com quadro gripal, que vai piorando e, depois, desenvolve sinais e sintomas da doença. A pneumonia assintomática provoca sintomas, mas muito mais amena. Há um predomínio de falta de ar, fraqueza e perda de situação. A questão é que, em função dos sintomas discretos, o paciente pode demorar a buscar atendimento e, aí, a doença vai se expandindo e se tornando cada vez mais grave", diz Cilea Aparecida Victoria.