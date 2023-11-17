Confira 5 frutas ricas em água e que ajudam na hidratação

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Melão

Rico em vitaminas E, A e C, o melão é o campeão de composição de água entre as frutas. “É uma fruta gostosa, pouco calórica, contendo cerca de 35 calorias em 100g, e 93% composta por água, ou seja, uma excelente opção para essa época”, comenta.

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Melancia

A melancia é 92,5% composta por água e além de contribuir para a reposição de líquidos ainda traz outros benefícios. “O consumo da fruta é benéfico para imunidade, contém ação antioxidante e anti-inflamatória”, explica a nutricionista.

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Morango

O morango é uma ótima opção para se hidratar, pois é composto predominantemente por água. “91,8% do morango é água e 100g da fruta corresponde a 30 calorias, muito parecido com o melão e a melancia”, comenta a nutricionista. “Além disso, é fonte de cálcio, potássio, ferro, selênio, magnésio e compostos fenólicos — que são antioxidantes”, completa.

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Mamão Papaia

Ótima opção para quem tem constipação intestinal, o mamão papaia possui quase 90% de água em sua composição. “Além disso, podemos citar benefícios como vitamina C, A e E e ação antioxidade”, explica Eveline.

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Laranja