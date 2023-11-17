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Onda de calor

Confira 5 frutas ricas em água e que ajudam na hidratação

Com os termômetros batendo recordes de temperatura, é importante caprichar na hidratação e as frutas podem ser ótimas aliadas; nutricionista comenta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2023 às 11:00

Publicado em 17 de Novembro de 2023 às 11:00

Mamão Papaia
O mamão papaia possui quase 90% de água em sua composição Crédito: Shutterstock
A onda de calor em algumas regiões do Brasil está gerando preocupação em relação à saúde, afinal, alguns cuidados devem ser redobrados quando as temperaturas estão altas. Muito se fala em cautela na hora de realizar exercícios físicos e até mesmo da importância da hidratação e é por isso que é essencial pensar em opções para manter-se hidratado. “Nada substitui a água, mas algumas frutas são excelentes para se cuidar enquanto se hidrata”, comenta a nutricionista Eveline Dana, do Personal Virtual.
Segundo a profissional, existem frutas que contém mais de 90% de água em sua composição, ajudando muito na reposição de líquidos. Pensando nisso, a nutricionista listou 5 frutas ricas em água que contribuem para manter-se hidratado. Confira:

01

Melão

Rico em vitaminas E, A e C, o melão é o campeão de composição de água entre as frutas. “É uma fruta gostosa, pouco calórica, contendo cerca de 35 calorias em 100g, e 93% composta por água, ou seja, uma excelente opção para essa época”, comenta. 

02

Melancia

A melancia é 92,5% composta por água e além de contribuir para a reposição de líquidos ainda traz outros benefícios. “O consumo da fruta é benéfico para imunidade, contém ação antioxidante e anti-inflamatória”, explica a nutricionista.

03

Morango

O morango é uma ótima opção para se hidratar, pois é composto predominantemente por água. “91,8% do morango é água e 100g da fruta corresponde a 30 calorias, muito parecido com o melão e a melancia”, comenta a nutricionista. “Além disso, é fonte de cálcio, potássio, ferro, selênio, magnésio e compostos fenólicos — que são antioxidantes”, completa.

04

Mamão Papaia

Ótima opção para quem tem constipação intestinal, o mamão papaia possui quase 90% de água em sua composição. “Além disso, podemos citar benefícios como vitamina C, A e E e ação antioxidade”, explica Eveline. 

05

Laranja

A laranja já é uma fruta refrescante e uma ótima opção para os dias quentes. Rica em vitamina C, ou seja, fortalecedora do sistema imunológico, tem água em 87,6% de sua composição. “O suco de laranja também é uma boa opção, mas deve ser consumido com cautela, pois necessita de uma grande quantidade de laranjas, ou seja, é mais calórico, o ideal é usar a fruta”, pontua a profissional.

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