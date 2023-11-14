5 dicas para cuidar da saúde durante a onda de calor que afeta o Brasil

A hidratação é o principal cuidado necessário quando as temperaturas sobem Crédito: Freepik

E as consequências para o organismo podem ser graves. “O calor leva à perda excessiva de líquido e sais minerais pela pele, então há um aumenta no risco de distúrbio hidroeletrolítico no sangue e desidratação. Além disso, as altas temperaturas causam uma vasodilatação, exigindo que o coração tenha que fazer muito mais esforço para bombear o sangue para a periferia”, diz a endocrinologista Deborah Beranger.

Essa vasodilatação também resulta em uma sobrecarga nas veias dos membros inferiores. “Como resultado, torna-se mais comum apresentarmos sintomas como cansaço, sensação de peso na região, câimbras, dor e edemas. Além disso, o risco de problemas vasculares como trombose e, principalmente, varizes também aumenta”, explica a cirurgiã vascular Aline Lamaita.

Como a pele desempenha um papel crítico de proteção e regulação da temperatura corporal, as ondas de calor também podem afetá-la. “A incapacidade de resfriar adequadamente durante eventos de alto calor pode levar a insolação e morte, por exemplo. Além disso, quando as temperaturas são altas, as pessoas podem passar mais tempo ao ar livre. E um grande problema nesse sentido é o aparecimento de câncer de pele”, diz a dermatologista Cintia Guedes. Por isso, é fundamental redobrar os cuidados com a saúde.

5 DICAS PARA CUIDAR DA SAÚDE