Protetor labial: entenda por que é importante cuidar dos lábios

A recomendação é proteger os lábios diariamente Crédito: Shutterstock

protetor solar é um produto de uso diário, fundamental para evitar o envelhecimento precoce e o câncer de pele. Mas o que muita gente esquece é que os lábios também precisam de fotoproteção. “Os lábios possuem a pele muito fina, o que os torna mais suscetíveis à ação prejudicial dos raios solares, que pode causar consequências desagradáveis tanto na aparência como aumentando o campo de cancerização desta área. Os lábios, principalmente os inferiores, sofrem muito com a incidência direta dos raios solares e por isso, é necessário que eles estejam protegidos”, explica a dermatologista Ana Maria Pellegrini. “Os lábios possuem a pele muito fina, o que os torna mais suscetíveis à ação prejudicial dos raios solares, que pode causar consequências desagradáveis tanto na aparência como aumentando o campo de cancerização desta área. Os lábios, principalmente os inferiores, sofrem muito com a incidência direta dos raios solares e por isso, é necessário que eles estejam protegidos”, explica a dermatologista Ana Maria Pellegrini.

A médica Lilian Brasileiro diz que os lábios compreendem uma área que muitas vezes é esquecida, mas é muito importante aplicar FPS nessa região também. "Na verdade, a área pode realmente ser mais propensa a danos causados pelo sol, uma vez que é constantemente exposta e frequentemente negligenciada. Por essa razão, o carcinoma espinocelular, um dos cânceres de pele mais comuns na região da face, tem maior incidência na região dos lábios”, explica. “Em aproximadamente 90% dos casos, o câncer ocorre no lábio inferior e o tipo mais comum é o carcinoma espinocelular”, acrescenta a dermatologista Paola Pomerantzeff.

Segundo Paola, a pele dos lábios é formada por uma semimucosa, ou seja, uma transição da mucosa da boca para a pele ao redor dos lábios. “Além disso, essa semimucosa não apresenta glândulas sebáceas (glândulas que secretam uma substância que garante a lubrificação da pele do rosto)”, diz a médica. De acordo com Ana Maria Pellegrini, por esse motivo, expor a região à radiação ultravioleta pode causar não só ressecamento, queimaduras e pequenas manchas e rachaduras, que já causam um dano estético considerável, mas também podem aparecer placas esbranquiçadas, chamadas leucoplasias, que podem evoluir para o câncer.

A médica explica que a queimadura ocorre com mais facilidade nesta região e o protetor solar labial é ideal para isso, mas também apresenta outros benefícios: “Ele pode reconstruir a pele ressecada, hidratar, e deixar mais macia e o básico: proteger os lábios da radiação ultravioleta”, explica Ana Maria Pellegrini. A classe de protetores labiais de hoje é formulada com ingredientes hidratantes e nutritivos e pode dar um toque de cor ou um pouco de brilho. “Existem produtos com texturas mais fluidas, serosas ou cremosas”, diz Lilian Brasileiro

A recomendação é proteger os lábios diariamente. “É importantíssimo aplicar protetor específico para a região dos lábios com FPS 30 ou maior, diariamente, e reaplicar a cada 2 horas ou após comer ou beber. Se a pessoa tem o hábito de 'umedecer' os lábios com a língua, ou comer ou beber, ou entrar na água, esse protetor labial deve ser reaplicado (após essas ações)”, diz Paola Pomerantzeff.

VEJA 6 OPÇÕES PARA USAR

Uma seleção de produtos para cuidar dos lábios Crédito: Divulgação