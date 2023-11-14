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Protetor labial: entenda por que é importante cuidar dos lábios

Além de queimaduras, pele dos lábios pode sofrer com o tipo mais comum de câncer de pele se não for protegida
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

14 nov 2023 às 10:00

Publicado em 14 de Novembro de 2023 às 10:00

Mulher usando protetor labial
A recomendação é proteger os lábios diariamente Crédito: Shutterstock
O protetor solar é um produto de uso diário, fundamental para evitar o envelhecimento precoce e o câncer de peleMas o que muita gente esquece é que os lábios também precisam de fotoproteção. “Os lábios possuem a pele muito fina, o que os torna mais suscetíveis à ação prejudicial dos raios solares, que pode causar consequências desagradáveis tanto na aparência como aumentando o campo de cancerização desta área. Os lábios, principalmente os inferiores, sofrem muito com a incidência direta dos raios solares e por isso, é necessário que eles estejam protegidos”, explica a dermatologista Ana Maria Pellegrini.
A médica Lilian Brasileiro diz que os lábios compreendem uma área que muitas vezes é esquecida, mas é muito importante aplicar FPS nessa região também. "Na verdade, a área pode realmente ser mais propensa a danos causados pelo sol, uma vez que é constantemente exposta e frequentemente negligenciada. Por essa razão, o carcinoma espinocelular, um dos cânceres de pele mais comuns na região da face, tem maior incidência na região dos lábios”, explica. “Em aproximadamente 90% dos casos, o câncer ocorre no lábio inferior e o tipo mais comum é o carcinoma espinocelular”, acrescenta a dermatologista Paola Pomerantzeff. 
Segundo Paola, a pele dos lábios é formada por uma semimucosa, ou seja, uma transição da mucosa da boca para a pele ao redor dos lábios. “Além disso, essa semimucosa não apresenta glândulas sebáceas (glândulas que secretam uma substância que garante a lubrificação da pele do rosto)”, diz a médica. De acordo com Ana Maria Pellegrini, por esse motivo, expor a região à radiação ultravioleta pode causar não só ressecamento, queimaduras e pequenas manchas e rachaduras, que já causam um dano estético considerável, mas também podem aparecer placas esbranquiçadas, chamadas leucoplasias, que podem evoluir para o câncer.
A médica explica que a queimadura ocorre com mais facilidade nesta região e o protetor solar labial é ideal para isso, mas também apresenta outros benefícios: “Ele pode reconstruir a pele ressecada, hidratar, e deixar mais macia e o básico: proteger os lábios da radiação ultravioleta”, explica Ana Maria Pellegrini. A classe de protetores labiais de hoje é formulada com ingredientes hidratantes e nutritivos e pode dar um toque de cor ou um pouco de brilho. “Existem produtos com texturas mais fluidas, serosas ou cremosas”, diz Lilian Brasileiro
A recomendação é proteger os lábios diariamente. “É importantíssimo aplicar protetor específico para a região dos lábios com FPS 30 ou maior, diariamente, e reaplicar a cada 2 horas ou após comer ou beber. Se a pessoa tem o hábito de 'umedecer' os lábios com a língua, ou comer ou beber, ou entrar na água, esse protetor labial deve ser reaplicado (após essas ações)”, diz Paola Pomerantzeff.

VEJA 6 OPÇÕES PARA USAR

Protetor labial
Uma seleção de produtos para cuidar dos lábios Crédito: Divulgação
  1. Hidratante Labial com Ácido Hialurônico, de Nivea. Com 99% de ingredientes naturais, a novidade conta com ácido hialurônico e óleos naturais, como óleo de amêndoa e manteiga de karité. O produto oferece hidratação profunda por 24 horas, deixa os lábios macios e suaves, conta com textura ultraleve sem sensação oleosa, além de deixar um leve efeito volumoso por reter mais água na região. 

  2. Epidrat Lábios, da Mantecorp Skincare. É um hidratante labial com FPS 30 e ação antioxidante para melhora do ressecamento e prevenção do envelhecimento dos Lábios. Preço: R$ 79,90

  3. Cicalfate Lábios, de Avène. Bálsamo calmante e nutritivo para lábios rachados e irritados, hidrata e protege os lábios e as áreas localizadas de pele irritada. Seu complexo de ingredientes ativos com propriedades reparadoras, calmantes e purificantes ajuda a reparar irritações superficiais causadas por condições climáticas, agressores químicos ou tratamentos médicos. 

  4. Protetor Labial, da Sunless. Potencializa os cuidados com os lábios e pode ser usado para evitar o aparecimento de rachaduras, descamação de pele e machucados. O produto (FPS 30) têm ação tripla: protege contra a ação prejudicial dos raios UVA e UVB, ajuda a prevenir queimaduras solares e hidrata os lábios, deixando-os macios e com textura aveludada. 

  5. Protetor Labial FPS 30, da Helioderm. Com proteção (FPS 30) contra os raios UVA e UVB, possui ação multifuncional 2 em 1 (proteção + hidratação intensa). Desenvolvido com Manteiga de Cacau, Óleo de Rícino e Cera Alba, promovendo uma proteção e hidratação prolongada dos lábios. 

  6. Balm Labial Xoxo Bitoquinha, da Vizzela. É um produto que oferece ao mesmo tempo hidratação e proteção para pele da boca. Sua proteção solar é promovida pela composição de: FPS 20, Vitamina E e Manteiga de Karité, responsável por formar uma barreira de proteção oclusiva para os lábios. 

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