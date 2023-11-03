Maquiagem: conheça 8 bases para diferentes tons de pele

01
Studio Radiance Serum-Powered, da Mac
A base chega com o poder do sérum, proporcionando mais de 209% de hidratação instantânea e um acabamento radiante duradouro. Entre os ativos, estão os poderosos óleos de oliva e jojoba, trazendo vitamina E para proteger a pele da poluição e da luz azul. Com textura em gel e pensada para se adequar a todos os tipos de pele, a base está disponível em 56 tons.
02
Base Velvet Segunda Pele, da Contém1g
Uma base que proporciona conforto máximo numa textura fluida, com acabamento semi-matte e tecnologia de refração de luz. Com cobertura construível e pigmentos tratados tecnológicos, ela tem efeito blur que disfarça linhas finas, manchas e aparência dos poros, uniformizando a textura geral da pele. Disponível em 35 tons.
03
Base TimeWise 3D, da Mary Kay
Tem em sua fórmula o Complexo Age Minimize 3D, com peptídeos, resveratrol e niacinamida, que juntos cuidam da pele. Com um portfólio de 28 cores para as peles brasileiras, a novidade conta com cobertura média a alta e controle de oleosidade, garantindo 12 horas de pele sequinha. Ela ainda conta com tecnologia IntelliMatch, que se adapta a cada tom de pele. Na Amazon, custa R$ 68,99 (COMPRE AQUI).
04
Bases Fluidas Skin Tint, da Ruby Kisses
De cobertura leve a média, a novidade possui acabamento matte. Sua fórmula à base de ácido hialurônico, esqualano e niacinamida, garantindo hidratação, aparência saudável e natural, sem craquelar ou pesar. De longa duração e resistente a transferência, a base está disponível em 14 tonalidades. Na Amazon custa R$ 46,90 (COMPRE AQUI).
05
Base All Hours, de Yves Saint Laurent Beauté
Com um acabamento matte luminoso, a novidade uniformiza o tom da pele, deixando um acabamento natural, cobrindo as imperfeições e absorvendo o excesso de oleosidade da pele, tornando-a à prova de suor e umidade. Disponível em 25 cores.
06
Base Fix, da Vizzela
Apresenta textura fluida e acabamento softmatte. Sua formulação é composta por pigmentos de tratamento de superfície revestidos por resina de silicone, fazendo com que tenha melhor aderência à pele e maior durabilidade, sem craquelar. A composição conta com vitamina E e biossacarídeos, que formam um filme de hidratação instantânea, oferecendo o melhor entre boa cobertura e viço na pele. De cobertura média para alta, possui longa duração e resistência - inclusive à água.
07
Base Líquida Acordei Assim, da Quem Disse, Berenice?
Possui uma fórmula inovadora, contendo ativos que tratam durante todo o dia e deixam a pele respirar, além de entregar efeito matte natural com cobertura média. Também fortalece a barreira cutânea, purifica e hidrata, conferindo uma pele mais radiante e luminosa, além de controlar a oleosidade e disfarçar os poros. Disponível em 12 cores. Na Amazon custa R$ 94,90 (COMPRE AQUI).
08
Base Líquida, da Souvie
Sua fórmula leva 99,4% de ingredientes naturais. Dentre os principais ativos estão o Óleo de Pracaxi Orgânico, que promove a hidratação profunda e a sensação de maciez da pele; Vitamina E que concentra alto poder antioxidante; Extrato da Raiz de Ginseng-Indiano Orgânico, ativo com a função de proteger a pele dos danos da luz azul; Blend de Extratos Orgânicos, conhecidos por suas principais propriedades calmantes e antioxidantes; e Extrato de Goma Tara, agente hidratante com grande capacidade de reter água, o que contribui para uma hidratação mais duradoura. São oito tons, textura leve e cobertura média.