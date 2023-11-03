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Maquiagem: conheça 8 bases para diferentes tons de pele

A base é um item fundamental, tendo como função uniformizar o tom da pele e suavizar pequenas imperfeições
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 03 de Novembro de 2023 às 09:00

Base: lançamento de bases da Contém1g
A da Contém1g conta com pigmentos tecnológicos revestidos, o que facilita uma entrega mais homogênea  Crédito: Divulgação Contém1g
Sabemos que a base pode aparecer em textura líquida, cremosa e até em pó. Não podemos esquecer que ela e pode ter diferentes acabamentos, como efeito matte - que deixa a pele sequinha - ou natural. E as variedades não param de surgir, já que as marcas investem em cada vez mais tecnologia.
A Contém1g, por exemplo, utiliza a tecnologia de refração de luz presente - partículas sensoriais que vão refletir a luz, criando um efeito blur que disfarça a aparência de poros, linhas finas e outras marcas sem pesar. “A ideia é oferecer cobertura com sensação de que você não está usando nada na pele”, explica a empresária Julia Petit.
Já a Mac traz uma base de textura leve, que entregue cobertura e luminosidade. A Base TimeWise 3D da Mary Kay tem em sua fórmula o Complexo Age Minimize 3D, com peptídeos, resveratrol e niacinamida, que juntos cuidam da pele. Veja os lançamentos mais recentes das marcas. 

01

Studio Radiance Serum-Powered, da Mac

A base chega com o poder do sérum, proporcionando mais de 209% de hidratação instantânea e um acabamento radiante duradouro. Entre os ativos, estão os poderosos óleos de oliva e jojoba, trazendo vitamina E para proteger a pele da poluição e da luz azul. Com textura em gel e pensada para se adequar a todos os tipos de pele, a base está disponível em 56 tons. 

02

Base Velvet Segunda Pele, da Contém1g

Uma base que proporciona conforto máximo numa textura fluida, com acabamento semi-matte e tecnologia de refração de luz. Com cobertura construível e pigmentos tratados tecnológicos, ela tem efeito blur que disfarça linhas finas, manchas e aparência dos poros, uniformizando a textura geral da pele. Disponível em 35 tons.

03

Base TimeWise 3D, da Mary Kay

Tem em sua fórmula o Complexo Age Minimize 3D, com peptídeos, resveratrol e niacinamida, que juntos cuidam da pele. Com um portfólio de 28 cores para as peles brasileiras, a novidade conta com cobertura média a alta e controle de oleosidade, garantindo 12 horas de pele sequinha. Ela ainda conta com tecnologia IntelliMatch, que se adapta a cada tom de pele. Na Amazon, custa R$ 68,99 (COMPRE AQUI).

04

Bases Fluidas Skin Tint, da Ruby Kisses

De cobertura leve a média, a novidade possui acabamento matte. Sua fórmula à base de ácido hialurônico, esqualano e niacinamida, garantindo hidratação, aparência saudável e natural, sem craquelar ou pesar. De longa duração e resistente a transferência, a base está disponível em 14 tonalidades. Na Amazon custa R$ 46,90 (COMPRE AQUI). 

05

Base All Hours, de Yves Saint Laurent Beauté

Com um acabamento matte luminoso, a novidade uniformiza o tom da pele, deixando um acabamento natural, cobrindo as imperfeições e absorvendo o excesso de oleosidade da pele, tornando-a à prova de suor e umidade. Disponível em 25 cores.

06

Base Fix, da Vizzela

Apresenta textura fluida e acabamento softmatte. Sua formulação é composta por pigmentos de tratamento de superfície revestidos por resina de silicone, fazendo com que tenha melhor aderência à pele e maior durabilidade, sem craquelar. A composição conta com vitamina E e biossacarídeos, que formam um filme de hidratação instantânea, oferecendo o melhor entre boa cobertura e viço na pele. De cobertura média para alta, possui longa duração e resistência - inclusive à água.

07

Base Líquida Acordei Assim, da Quem Disse, Berenice?

Possui uma fórmula inovadora, contendo ativos que tratam durante todo o dia e deixam a pele respirar, além de entregar efeito matte natural com cobertura média. Também fortalece a barreira cutânea, purifica e hidrata, conferindo uma pele mais radiante e luminosa, além de controlar a oleosidade e disfarçar os poros. Disponível em 12 cores. Na Amazon custa R$ 94,90 (COMPRE AQUI).

08

Base Líquida, da Souvie

Sua fórmula leva 99,4% de ingredientes naturais. Dentre os principais ativos estão o Óleo de Pracaxi Orgânico, que promove a hidratação profunda e a sensação de maciez da pele; Vitamina E que concentra alto poder antioxidante; Extrato da Raiz de Ginseng-Indiano Orgânico, ativo com a função de proteger a pele dos danos da luz azul; Blend de Extratos Orgânicos, conhecidos por suas principais propriedades calmantes e antioxidantes; e Extrato de Goma Tara, agente hidratante com grande capacidade de reter água, o que contribui para uma hidratação mais duradoura. São oito tons, textura leve e cobertura média.

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