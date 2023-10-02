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Lançamentos

15 novidades de beleza para atualizar a rotina de skincare

Tem o novo gel de limpeza da TheraSkin, a solução inovadora para o tratamento de cicatrizes da Avène e a  linha de make da Eudora assinada por Camila Queiroz
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 02 de Outubro de 2023 às 10:58

Lançamento de Beleza: Eudora e Camila Queiroz
Camila Queiroz assina a sua primeira linha de maquiagem Crédito: Divulgação Eudora
A atriz Camila Queiroz lança a sua primeira linha de maquiagem assinada com a  Eudora. Unindo alta performance e tendência, a coleção aposta em itens essenciais para qualquer make, seja ela mais casual para o dia ou mais elegante para a noite. 
“A maquiagem sempre foi uma forma de expressão, fosse minha ou de minhas personagens. Além disso, meu dia a dia em sets de filmagem e backstage de desfiles me permitiu criar uma ótima bagagem com técnicas e truques de beleza”, diz Camila Queiroz.
As novidades no mundo da beleza não param por aí. A TheraSkin, por exemplo, lança Cleany, a sua nova linha de limpeza facial. Já a Darrow apresenta o seu primeiro hidratante facial indicado para peles oleosas a acneicas. Confira os principais lançamentos!

01

Gel de Limpeza Cleany Concentrado, da TheraSkin

A farmacêutica brasileira especialista em pele, lança a linha de géis de limpeza facial para peles mistas, oleosas e acneicas. A versão concentrada é um gel de limpeza antioleosidade, que limpa profundamente sem causar uma sensação de repuxamento, proporciona uma agradável sensação de frescor e um toque macio após o uso. O produto contém ácido salicílico, que atua na redução de sebo e no combate à acne por meio de suas propriedades antissépticas, anti-inflamatórias e antimicrobianas. 

02

Cicalfate+ Scar Gel, da Avène

O gel de silicone é voltado para o tratamento de cicatrizes e garante a melhora clinicamente comprovada na dor, coceira, coloração e espessura da cicatriz. Sua formulação conta com C+ Restore, primeiro ingrediente ativo pós-biótico reparador e patenteado pela Pierre Fabre, que aumenta a velocidade de cicatrização em até quatro vezes. Também contém sais de Zinco e Cobre que limitam o risco de proliferação bacteriana, Água Termal Avène que tem ação antioxidante, calmante e anti-irritante. 

03

Refil de Hydro Boost Water Gel, de Neutrogena

A novidade é a versão refil do best-seller da marca,  conhecido por ser o primeiro no mercado brasileiro a trazer em sua composição uma alta concentração de ácido hialurônico - ativo poderoso que deixa a pele duas vezes mais hidratada. O produto apresenta textura ultraleve gel não oleosa, rápida absorção e refrescância para hidratar intensamente por 48 horas. É indicado para todos os tipos de pele e previne o envelhecimento.

04

Hidratante Nutritivo Derma Protect, da Johnson's

É a primeira linha de dermocosmético da marca que protege a pele do bebê desde o nascimento. A formulação do hidratante nutritivo é hipoalergênica com 0% fragrância e corantes, além de não ser oleosa e ter rápida absorção. Composta por 93% de ingredientes de origem natural para nutrir, proteger e hidratar, a fórmula conta com aveia prebiótica para fortalecer o microbioma da pele, vitamina E para auxiliar na nutrição e vitamina B5, que hidrata e protege a barreira cutânea. É indicado para todos os tipos de pele. 

05

Hidratante Facial Actine Aquaforce, da Darrow

Indicado para peles oleosas a acneicas, o gel hidratante garante 48 horas de hidratação e conta com textura refrescante oil free, leve, de rápida absorção e que não deixa resíduos. Além de hidratar, o produto controla a oleosidade, matifica e uniformiza o tom da pele, graças a sua combinação exclusiva de ativos. Enquanto a Vitamina C promove ação antioxidante, revitalizante e de uniformização da pele, o P-Refinyl atua no controle prolongado da oleosidade, minimizando os poros. Já o Ácido Hialurônico fortalece a barreira natural da pele. 

06

Hidratante Facial Minéral 89 Creme, da Vichy

O hidratante fortalecedor facial diário proporciona a recuperação da função da barreira da pele, além de hidratá-la por 72 horas. Ideal para todos os tipos de pele, inclusive as sensíveis, o creme é formulado com ativos dermatológicos eficazes, como minerais, água vulcânica, vitamina B3 + E, esqualano e ácido hialurônico puro, responsáveis por hidratar, preencher, recuperar e fortalecer a função da barreira da pele diariamente. 

07

Palette Essential, de Eudora Glam by Camila Queiroz

O produto apresenta oito cores em três acabamentos diferentes, possibilitando inúmeras combinações para criação de diversas belezas. Os efeitos matte e super brilho, ganham o complemento do exclusivo brilho marmorizado, responsável por um resultado todo especial. Já para aumentar a duração das sombras e preparar e hidratar as pálpebras, a Palette ainda conta com um primer de cera com ácido hialurônico de rápida absorção. 

08

Primer Orgânico, da Souvie

O primer conta com 99,6% de ingredientes naturais, sendo 20,3% orgânicos. Sua ação diminui a aparência dos poros a linhas de expressão, além de hidratar e proteger a pele graças aos ativos de Extrato de Goma Tara, Blend de Extratos Orgânicos, Extrato da Raiz De Ginseng-Indiano Orgânico e Vitamina E. É recomendado aplicá-lo na etapa de preparação da pele, antes da base e do protetor solar.

09

Bruma Facial Fixadora Acordei Assim!, da Quem Disse, Berenice?

Contém ativos que tratam a pele, reduzem sinais de fadiga e protegem contra a luz azul. O produto é hidratante, sela e fixa a maquiagem, prolongando a duração. Além disso, fortalece a barreira cutânea, protege contra a poluição, reduz o tamanho dos poros, purifica e refresca, conferindo uma pele mais radiante e luminosa e controlando a oleosidade e o brilho.

10

Lápis Superpreto, da Contém1g

Numa fórmula super atualizada e vegana, ele entrega um preto altamente pigmentado na primeira passada. Com uma textura em gel de longa duração, à prova d’água e acabamento matte, o lápis desliza facilmente na pele e não escorre, ajudando a entregar um traço e delineado preciso que dura o dia inteiro. Muito macio e confortável de aplicar, também é uma ótima opção para aquele esfumado rápido e de alto impacto. 

11

Protetor Stick com Cor FPS 50, da Sunless

Proporciona uma alta proteção contra os raios UVA e UVB por conter FPS 50 e filtros fotoestáveis em sua fórmula, sendo indicados para peles muito sensíveis à queimadura solar. Por ser um produto multifuncional, também é uma base de alta cobertura com efeito matte, que traz um viço natural para a pele enquanto a protege dos efeitos do sol. É fácil de aplicar, podendo ser utilizado de maneira rápida em qualquer lugar. Disponíveis em quatro cores: Extra Clara, Clara, Média e Bronze.

12

Ultrabrush Pincel de Alto Acabamento, da Ricca

Por contar com cerdas extremamente finas e extra macias, ele proporciona uma cobertura uniforme sem precisar fazer muito esforço ou usar mais de um estilo de pincel para conquistar o efeito. É ideal para bases líquidas e cremosas e seu design facilita o manuseio e agiliza a aplicação dos produtos, eliminando qualquer chance de deixar a produção com riscos e marcações.

13

Creme nuvem relaxante Tododia Todanoite, da Natura

A marca apresenta a linha de cuidados noturnos que cuida do sono e da pele, ajudando a relaxar e aproveitar os benefícios de uma noite bem dormida. Com fragrância relaxante de Chá de Camomila e Lavanda, a linha traz um ritual pré-sono. O creme tem fragrância relaxante e inédita textura nuvem, sendo ideal para automassagem.

14

Óleo Hidratante Desodorante Corporal, da Uniq Beauty

A Pernambucanas criou a sua própria marca de beleza com um portfólio de produtos de cuidados pessoais. O óleo hidratante contém em sua fórmula componentes ricos em emolientes, antioxidantes, vitaminas e minerais que auxiliam na hidratação, estimulação do colágeno e elastina proporcionando uma melhora na hidratação e sedosidade da pele, evitando seu ressecamento. Indicado para todos os tipos de pele.

15

Base Skin Plus Stick, da Dermatus

A novidade da marca carioca propõe um produto 3 em 1. Além de oferecer proteção solar com FPS 80, o produto ainda conta com ativos de ação antioxidante (vitamina E oleosa), antipoluição (derivado do café) e antiacne (Complexo Biofuncional de Vitamina E). Além de uniformizar o tom da pele, tratando manchas causadas por melasmas, vitiligo, cicatrizes e traumas temporários, o lançamento previne o fotoenvelhecimento e protege a pele da poluição. A novidade chega em formato bastão e em quatro tons.

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