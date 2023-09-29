Rejuvenescimento: veja as novidades em tratamentos injetáveis para a pele

Em meados de setembro, dermatologistas do Brasil se reuniram em São Paulo para conhecerem as novas soluções para o cuidado da pele em todas as fases da vida.
A Galderma realizou o Gain Map 7.0, maior evento privado de estética injetável da América Latina. Voltado para o público médico, o encontro é um momento de debate e apresentação de novas abordagens e tendências do setor e faz parte da plataforma global de educação científica da empresa chamada Galderma Aesthetics Injetor Network (Gain).
O tema desse ano foi “Life Happens” (A vida acontece), a fim de demonstrar que a vida acontece e deve ser vivida da melhor forma em todas as suas fases, contando histórias de pele reais e as possibilidades de tratamentos para cada necessidade. "Foi discutido muito sobre as queixas em diversas fases da vida, refletindo problemas e questões reais de cada idade. E como podemos gerenciar essas queixas amenizando o processo de envelhecimento da pele. Também foi abordado novos pontos de aplicação com resultados mais expressivos porém naturais, utilizando inclusive menos quantidade de produtos", conta a dermatologista Isabella Redighieri.
A médica explica que injetáveis são produtos que injetamos na pele para promover rejuvenescimento de alguma maneira, como a toxina botulínica, o ácido hialurônico e os bioestimuladores de colágeno.
Em relação ao preenchimento labial foram apresentadas técnicas de preenchimento que promovem o embelezamento e a reestruturação de todo o lábio e pele ao redor. "A necessidade de tratamento das áreas perilabial, para dar suporte e melhorar os resultados do preenchimento. Além da importância de respeitar as características individuais para ter resultados harmoniosos", diz Isabella Redighieri.
"Sobre o processo de envelhecimento da mulher e a menopausa, foi discutido a importância de iniciar os tratamentos preventivos aos primeiros sinais da menopausa na pele, por exemplo, como o surgimento do código de barras (rugas da boca), que demonstrou ser um marcador precoce do início da menopausa. Quando criamos um 'banco de colágeno', toda a estrutura da pele sofre menos com o processo de flacidez que acompanha essa fase da vida"
Ao contrário do que muita gente pensa, a toxina botulínica não é usada somente para as rugas. A dermatologista conta que a eficácia também é comprovada no tratamento do suor excessivo das axilas, mãos e pés, no tratamento do bruxismo, da rosácea, e de quadros de enxaqueca.
NOVA TÉCNICA
A dermatologista Juliana Drumond conta que um dos destaques do encontro foi o uso de bioestimuladores de colágeno, não só na face, como também no pescoço, no colo, nas mãos, além de tratamentos corporais. "Foram acrescentados trabalhos sobre a melhora da pele e rejuvenescimento com o uso de bioestimuladores (ácido poli -L-lático). Um deles fez uma comparação de irmãs gêmeas idênticas, relevando uma grande diferença no envelhecimento da pele. Uma irmã não faz tratamentos estéticos, enquanto a outra faz aplicação de toxina botulínica, bioestimuladores de colágeno e preenchedores faciais. O resultado foi que a que não faz procedimentos parece mãe da outra, em vez de irmã".
Outra novidade foi a técnica Firm and Refresh, que consiste na associação do bioestimulador de colágeno com skinbooster, um ácido hialurônico para hidratação da pele. "Associando esses tratamentos, conseguimos melhorar a qualidade da pele, deixando-a mais firme, hidratada e com aspecto mais jovem. Entre as regiões que podem ser tratadas estão a face (rejuvenescimento e cicatrizes de acne), o pescoço, o colo e as mãos, além do abdômen, reduzindo a flacidez pós-parto", diz Juliana Drumond.
"Falou-se bastante sobre o pescoço, uma área muitas vezes esquecida. A indicação é que, a cada dois tratamentos no rosto, seja realizado um no pescoço"
Os cuidados preventivos devem ser iniciados assim que começa o processo de flacidez, em geral por volta dos 30 anos – em algumas pacientes, antes, e em outras, um pouco mais tarde. "Os especialistas acreditam que, como as pessoas estão tendo consciência de se tratar mais jovens, vão envelhecer com uma qualidade de pele muito melhor", diz Juliana Drumond.
Isabella Redighieri conta que, mesmo sendo um evento voltado às técnicas injetáveis, sempre eram citados casos onde houve associação com tecnologias modernas como o Fotona 4D e o Ultraformer MPT para potencializar os resultados nos tratamentos. "Isso tem sido uma constante na nossa prática diária. Os resultados são maximizados quando mais técnicas e tecnologias associarmos aos tratamentos", finaliza.