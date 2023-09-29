Rejuvenescimento: veja as novidades em tratamentos injetáveis para a pele

Foi abordado como gerenciar as queixas amenizando o processo de envelhecimento da pele Crédito: Shutterstock

Em meados de setembro, dermatologistas do Brasil se reuniram em São Paulo para conhecerem as novas soluções para o cuidado da pele em todas as fases da vida.

A Galderma realizou o Gain Map 7.0, maior evento privado de estética injetável da América Latina. Voltado para o público médico, o encontro é um momento de debate e apresentação de novas abordagens e tendências do setor e faz parte da plataforma global de educação científica da empresa chamada Galderma Aesthetics Injetor Network (Gain).

O tema desse ano foi “Life Happens” (A vida acontece), a fim de demonstrar que a vida acontece e deve ser vivida da melhor forma em todas as suas fases, contando histórias de pele reais e as possibilidades de tratamentos para cada necessidade. "Foi discutido muito sobre as queixas em diversas fases da vida, refletindo problemas e questões reais de cada idade. E como podemos gerenciar essas queixas amenizando o processo de envelhecimento da pele. Também foi abordado novos pontos de aplicação com resultados mais expressivos porém naturais, utilizando inclusive menos quantidade de produtos", conta a dermatologista Isabella Redighieri.

A médica explica que injetáveis são produtos que injetamos na pele para promover rejuvenescimento de alguma maneira, como a toxina botulínica, o ácido hialurônico e os bioestimuladores de colágeno.

Em relação ao preenchimento labial foram apresentadas técnicas de preenchimento que promovem o embelezamento e a reestruturação de todo o lábio e pele ao redor. "A necessidade de tratamento das áreas perilabial, para dar suporte e melhorar os resultados do preenchimento. Além da importância de respeitar as características individuais para ter resultados harmoniosos", diz Isabella Redighieri.

"Sobre o processo de envelhecimento da mulher e a menopausa, foi discutido a importância de iniciar os tratamentos preventivos aos primeiros sinais da menopausa na pele, por exemplo, como o surgimento do código de barras (rugas da boca), que demonstrou ser um marcador precoce do início da menopausa. Quando criamos um 'banco de colágeno', toda a estrutura da pele sofre menos com o processo de flacidez que acompanha essa fase da vida"

Ao contrário do que muita gente pensa, a toxina botulínica não é usada somente para as rugas. A dermatologista conta que a eficácia também é comprovada no tratamento do suor excessivo das axilas, mãos e pés, no tratamento do bruxismo, da rosácea, e de quadros de enxaqueca.

NOVA TÉCNICA

A dermatologista Juliana Drumond conta que um dos destaques do encontro foi o uso de bioestimuladores de colágeno, não só na face, como também no pescoço, no colo, nas mãos, além de tratamentos corporais. "Foram acrescentados trabalhos sobre a melhora da pele e rejuvenescimento com o uso de bioestimuladores (ácido poli -L-lático). Um deles fez uma comparação de irmãs gêmeas idênticas, relevando uma grande diferença no envelhecimento da pele. Uma irmã não faz tratamentos estéticos, enquanto a outra faz aplicação de toxina botulínica, bioestimuladores de colágeno e preenchedores faciais. O resultado foi que a que não faz procedimentos parece mãe da outra, em vez de irmã".

Outra novidade foi a técnica Firm and Refresh, que consiste na associação do bioestimulador de colágeno com skinbooster, um ácido hialurônico para hidratação da pele. "Associando esses tratamentos, conseguimos melhorar a qualidade da pele, deixando-a mais firme, hidratada e com aspecto mais jovem. Entre as regiões que podem ser tratadas estão a face (rejuvenescimento e cicatrizes de acne), o pescoço, o colo e as mãos, além do abdômen, reduzindo a flacidez pós-parto", diz Juliana Drumond.

"Falou-se bastante sobre o pescoço, uma área muitas vezes esquecida. A indicação é que, a cada dois tratamentos no rosto, seja realizado um no pescoço"

Os cuidados preventivos devem ser iniciados assim que começa o processo de flacidez, em geral por volta dos 30 anos – em algumas pacientes, antes, e em outras, um pouco mais tarde. "Os especialistas acreditam que, como as pessoas estão tendo consciência de se tratar mais jovens, vão envelhecer com uma qualidade de pele muito melhor", diz Juliana Drumond.