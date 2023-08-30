De perfumes a itens para o cabelo: 13 lançamentos de beleza em agosto

01

Complexo de Reparação Noturna Luminous 630, da Nivea

O produto conta com o ingrediente Luminous 630, responsável por uniformizar o tom da pele, reduzindo as marcas escurecidas e deixando-a iluminada. Além disso, a novidade também traz creatina em sua fórmula, ativo responsável por auxiliar na produção de colágeno e estimular a produção natural de ácido hialurônico, garantindo uma pele firme e hidratada. Os resultados podem ser sentidos após quatro semanas de uso contínuo do produto.

02

Deo Colônia Authentic Hero Bold, da Mary Kay

Para os homens que adoram uma fragrância intensa e elegante, a marca apresenta uma fragrância da família olfativa Amadeirada Aromática. O acorde Nitro Chá é inspirado na tendência do Nitro Tea de infundir nitrogênio no chá artesanal, criando uma intensa cascata de pequenas bolhas que sobem ao topo da bebida com uma textura sedosa e cremosa. Esse acorde confere ao topo da fragrância um caráter intenso, fresco e herbal. Já sua nota de corpo tem como destaque o Cardamomo CO2 Abs India Orpur, que adiciona um efeito aromático e apimentado. O fundo é sofisticado e elegante, com o amadeirado do tabaco, que traz um toque doce e defumado, e do patchouli.

03

Studio Radiance Serum-Powered, da Mac

A base chega com o poder do sérum, proporcionando mais de 209% de hidratação instantânea e um acabamento radiante duradouro. Entre os ativos, estão os poderosos óleos de oliva e jojoba, trazendo vitamina E para proteger da poluição e da luz azul, além do esperado glow e daquela aparência saudável para a pele. Em textura em gel e pensada para se adequar a todos os tipos de pele, a base está disponível em 56 tons.

04

Non Stop Hydration Leave-in Sérum, da Aussie

O produto foi desenvolvido para oferecer hidratação leve e prolongada, atendendo às necessidades dos cabelos mistos. O leave-in sérum de tratamento preenche e hidrata as pontinhas do seu cabelo instantaneamente e protege a hidratação. A fórmula do sérum é enriquecida com água de rosas, biotina e babosa e cria um creme que, ao entrar em contato com a mão, se torna tão leve como a água, reduzindo o frizz e eliminando as pontas duplas, sem pesar no cabelo.

05

Sabonete Limpeza Facial diária 3 em 1 Antiacne, da Garnier SkinActive

A marca amplia a linha Uniform & Matte e lança rotina para peles acneicas. O sabonete limpa profundamente, reduz a oleosidade e previne o aparecimento de novas espinhas e cravos. Sua fórmula contém ácido salicílico, conhecido por suas propriedades antiacne, e agentes matificantes que ajudam a controlar o brilho da pele. A Vitamina C, por sua vez, possui propriedades antioxidantes que ajudam a reduzir marcas relacionadas a imperfeições.

06

Shampoo Energizante, da Cristal Clínica Capilar

Foi desenvolvido para os mais diversos tipos de cabelos que sofrem com enfraquecimento, queda e afinamento. Em apenas três minutos de contato com o couro cabeludo, seus principais ativos - cafeína, chá-verde, niacinamida, biotina e óleos essenciais de alecrim e menta piperita - fornecem energia e força para os fios, atuando no equilíbrio da oleosidade e promovendo sensação refrescante.

07

Coleção infantil A Pequena Sereia, da Impala

Inspirada em um dos maiores sucessos infantis que encantam a todos os públicos, a marca desenvolveu quatro cores de esmaltes cintilantes com iridescência e duas com glitters e muito brilho. A nova coleção, que conta com seis cores, foi desenvolvida com formulação especial para as crianças. Os esmaltes são produzidos com fórmula à base de água, de fácil remoção com água e sabonete, e podem ser utilizados por crianças a partir de cinco anos.

08

Perfume Acqua Di Giò Parfum, de Giorgio Armani

A fragrância se diferencia por suas notas de incenso, que trazem uma intensidade incandescente para os acordes marinhos. Para complementar, ainda é composta por uma fusão de coração de bourbon de gerânio, essência de alecrim e coração de sálvia. Como notas de fundo tem o Olíbano e Patchouli.

09

Sabonete Borbulhante Cuide-se Bem Show de Banho, de O Boticário

O novo item foi pensado para ter texturas únicas, cremosas e refrescantes. O Sabonete Líquido Borbulhante, inovação da marca, possui espuma superefervescente e divertida que limpa, renova e proporciona sensação refrescante na pele.

10

Máscara Resgate, da Ervas Naturais

Foi formulada para reparar e regenerar cabelos sensibilizados por procedimentos químicos, como coloração, descoloração e alisamento. Composta por um conjunto de proteínas, que possuem propriedades reparadoras e fortalecedoras, age tanto no córtex quanto na cutícula do cabelo. Elas trabalham em conjunto com o Complexo BioRestore, rico em proteína da seda e cisteína. Essa combinação de ingredientes atua reconstruindo os fios de dentro para fora, proporcionando benefícios como maciez, suavidade, emoliência e alinhamento das cutículas.

11

Espuma de Limpeza Facial Acniben, da Isdin

Indicada para pele oleosa e com tendência à acne, a novidade vem em uma espuma cremosa e suave que elimina o excesso de oleosidade, purifica e matifica sem deixar aspecto ressecado, além de conter niacinamida, que ajuda a reduzir a vermelhidão. Sua textura cremosa proporciona sensação de conforto durante o uso.

12

Pentear Crespos, da Beleza Natural

O finalizador garante zero efeito esbranquiçado, volume, definição e brilho. Tudo isso com secagem rápida e efeito instantâneo. Além disso, o produto tem textura inovadora e mais leve, uma fórmula desenvolvida no bn.Lab, com Extrato de Chia, que promove condicionamento e filme protetor contra agressões externas, Óleo de Jojoba, que dá maciez e muito brilho, e Óleo de Rícino, que fortalece e combate a queda. Ele pode ser usado por crianças a partir dos três anos.

13

Kit Brilho Mágico Água de Arroz, da Novex