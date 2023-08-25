O que é o retinol? Conheça os benefícios do ativo para a pele

01
Sérum Antissinais, da Sallve
O produto traz o poder do retinol puro para o tratamento noturno, promovendo uma potente renovação celular, além de minimizar a aparência dos poros dilatados e deixar a pele viçosa e macia. Sua fórmula possui retinol 0,3%, ativo com eficácia comprovada cientificamente na redução de rugas e marcas de expressão. Também faz parte da composição peptídeo de cobre, que aumenta a síntese de colágeno, e a Vitamina B3, que estimula a produção de vários componentes que recuperam e uniformizam o tom e a textura.
02
Sabonete Facial Retinol, da Payot
É de textura leve e refrescante, que controla a oleosidade e limpa profundamente sem ressecar e repuxar a pele. A novidade tem como diferencial o ativo Phyto-Retinol. De origem vegetal, não possui os efeitos adversos do retinol tradicional, atua na redução de rugas, na renovação celular e na estimulação da síntese de colágeno e elastina. Já a niacinamida e a vitamina E, outros superativos da fórmula, hidratam, protegem e promovem a aparência de uma pele renovada e iluminada. Na Amazon custa R$ 42,00 (COMPRE AQUI)
03
Retintense 5.0, da Ada Tina
Sérum ultra rejuvenescedor e clareador com Peptídeos Retinol Like quatro vezes mais potentes que o retinol puro, capazes de aumentar em 20% a produção de colágeno na pele, conferindo efeito lifting e harmonização facial por preencher rugas e contribuir para uniformizar a pele. O produto contém niacinamida clareadora, que contribui no clareamento de manchas escuras, protegendo-a das agressões externas, além de ácido hialurônico de baixíssimo peso molecular, que contribui para o efeito de harmonização facial, rejuvenescendo e devolvendo a firmeza e viçosidade da pele. Na Amazon custa R$ 339,90 (COMPRE AQUI)
04
Revitalift Pro Retinol FPS20, da L'Oréal Paris
O creme facial antissinais que renova visivelmente a textura, uniformiza o tom e minimiza marcas de expressão. Conta com uma fórmula potente, desenvolvida pelos laboratórios de L'Oréal Paris para combater os danos do tempo na pele e promover maior uniformização. Na Amazon custa R$ 74,24 (COMPRE AQUI)
05
Sérum Retinol B3, da La Roche-Posay
É um antirrugas uniformizador e restaurador com alta eficácia nos resultados e máxima tolerância em peles sensíveis. Com formulação exclusiva, ele combina Retinol Puro, Vitamina B3 e Água Termal de La Roche-Posay, para reduzir rugas acentuadas, uniformizar a textura da pele, combater o fotoenvelhecimento e devolver a firmeza, em uma textura sérum não oleosa e de rápida absorção. Na Amazon custa R$ 264,99 (COMPRE AQUI)
06
Creme Anti-idade Noturno Retinol 0.3, da SkinCeuticals
É um creme anti-idade de uso noturno, indicado para todos os tipos de pele, a partir dos 40 anos. Ele foi desenvolvido com grande concentração de retinol que estimula a renovação celular, favorece a produção de colágeno e diminui a aparência de linhas finas, rugas e marcas de expressão.
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Creme Anti-idade Liftactiv Retinol HA Advanced, da Vichy
Creme Redutor de Linhas noturno para todos os tipos de pele. Ele reduz a aparência das rugas, desde as mais finas até as mais profundas e resistentes. Ele atenua marcas difíceis de corrigir como aquelas entre as sobrancelhas, o "bigode chinês" e rugas acima dos lábios. É um tratamento rejuvenescedor com alta concentração de retinol puro. Assim, também melhora visivelmente a textura da pele e estimula a produção de colágeno, o que garante maior firmeza.