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O que é o retinol? Conheça os benefícios do ativo para a pele

Ele melhora a qualidade da pele e suaviza os sinais do envelhecimento, como as linhas finas, rugas e a pigmentação. Dermatologistas explicam como usar
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 25 de Agosto de 2023 às 09:00

Retinol na pele
Os principais benefícios do retinol para o rosto são a prevenção e o tratamento de rugas e linhas de expressão Crédito: Shutterstock
O retinol virou queridinho nas fórmulas de séruns e cremes. O ativo estimula a renovação celular e a produção de colágeno, ajuda a uniformizar o tom da pele e a combater os sinais do fotoenvelhecimento, melhorando a luminosidade e a textura da pele, o que se destaca na busca dos amantes de skincare.
A dermatologista Isabella Redighieri conta que o ativo é derivado da vitamina A. Trata-se da forma estável do ativo, responsável pela renovação celular. "Entre os benefícios, ele tem o poder de renovar a pele, ajudar no controle da oleosidade, da acne e na redução de poros dilatados. Clareia as manchas e melhora a textura".
A médica explica que o ativo pode suavizar linhas finas e as manchas ao atuar na superfície da pele. "Ele melhora a textura, deixando-a mais regular e com aspecto mais liso. Também melhora do brilho e o viço, o controle de oleosidade, auxilia o tratamento da acne, no clareamento de manchas, na diminuição do tamanho dos poros, além do rejuvenescimento", conta Isabella Redighieri. 
"É indicado para todos os tipos de pele. Para as mais sensíveis, com rosácea, por exemplo, ou quando as concentrações do ativo são mais altas, pode haver irritação. É preciso ajustar as doses e associar produtos hidratantes e calmantes"

MICROESFOLIAÇÃO 

No mercado da beleza, o retinol é considerado o padrão-ouro dos cosméticos. A dermatologista Renata Bortolini explica que os principais benefícios do retinol para o rosto são a prevenção e o tratamento de rugas e das linhas de expressão. "Isso acontece por que ele atua em conjunto com as fibras de colágeno e com o ácido hialurônico presentes na pele, tornando-a mais firme e uniforme".
Os produtos com retinol tem a capacidade de promover uma microesfoliação da camada de queratinócitos, a mais superficial da pele, e essa renovação celular traz maciez e uniformidade na textura da pele. Ele ajuda a tratar linha e rugas. Seu uso diário para o rosto deixa a pele mais firme e evita a flacidez além de uniformizar e clarear a pele. As concentrações devem ser escolhidas de forma personalizada para a adaptação a sua pele", conta Renata Bortolini. 
"Esse é o melhor momento do ano para tratar a pele com ácidos que estimulam a renovação da pele. O uso de retinol faz microesfoliação química, que remove a camada mais superficial da pele. Esse tratamento deve ser realizado quando não estiver fazendo exposição ao sol e é sempre indicado usar o filtro solar pela manhã"
Os cremes com retinol devem ser usados à noite, após a higiene da face. A dermatologista conta que é preciso atenção com produtos que possuem retinol e são direcionados para a região dos olhos, que é mais delicada e propensa a irritações. "A escolha de produtos para essa região precisa ser estudada. Para os pacientes que podem passar o retinol nas pálpebras, ele ajuda a melhorar a textura da pele, tornando-a visivelmente mais saudável", diz Renata Bortolini.
Isabella Redighieri diz que, entre os cuidados necessários, é preciso ter controle de exposição solar, evitar associação com produtos irritantes, evitar o uso em áreas sensíveis como região dos olhos, cantinhos do nariz e boca.

CONFIRA 7 PRODUTOS COM RETINOL PARA USAR NO DIA A DIA

01

Sérum Antissinais, da Sallve

O produto traz o poder do retinol puro para o tratamento noturno, promovendo uma potente renovação celular, além de minimizar a aparência dos poros dilatados e deixar a pele viçosa e macia. Sua fórmula possui retinol 0,3%, ativo com eficácia comprovada cientificamente na redução de rugas e marcas de expressão. Também faz parte da composição peptídeo de cobre, que aumenta a síntese de colágeno, e a Vitamina B3, que estimula a produção de vários componentes que recuperam e uniformizam o tom e a textura. 

02

Sabonete Facial Retinol, da Payot

É de textura leve e refrescante, que controla a oleosidade e limpa profundamente sem ressecar e repuxar a pele. A novidade tem como diferencial o ativo Phyto-Retinol. De origem vegetal, não possui os efeitos adversos do retinol tradicional, atua na redução de rugas, na renovação celular e na estimulação da síntese de colágeno e elastina. Já a niacinamida e a vitamina E, outros superativos da fórmula, hidratam, protegem e promovem a aparência de uma pele renovada e iluminada. Na Amazon custa R$ 42,00 (COMPRE AQUI)

03

Retintense 5.0, da Ada Tina

Sérum ultra rejuvenescedor e clareador com Peptídeos Retinol Like quatro vezes mais potentes que o retinol puro, capazes de aumentar em 20% a produção de colágeno na pele, conferindo efeito lifting e harmonização facial por preencher rugas e contribuir para uniformizar a pele. O produto contém niacinamida clareadora, que contribui no clareamento de manchas escuras, protegendo-a das agressões externas, além de ácido hialurônico de baixíssimo peso molecular, que contribui para o efeito de harmonização facial, rejuvenescendo e devolvendo a firmeza e viçosidade da pele. Na Amazon custa R$ 339,90 (COMPRE AQUI)

04

Revitalift Pro Retinol FPS20, da L'Oréal Paris

O creme facial antissinais que renova visivelmente a textura, uniformiza o tom e minimiza marcas de expressão. Conta com uma fórmula potente, desenvolvida pelos laboratórios de L'Oréal Paris para combater os danos do tempo na pele e promover maior uniformização. Na Amazon custa R$ 74,24 (COMPRE AQUI)

05

Sérum Retinol B3, da La Roche-Posay

É um antirrugas uniformizador e restaurador com alta eficácia nos resultados e máxima tolerância em peles sensíveis. Com formulação exclusiva, ele combina Retinol Puro, Vitamina B3 e Água Termal de La Roche-Posay, para reduzir rugas acentuadas, uniformizar a textura da pele, combater o fotoenvelhecimento e devolver a firmeza, em uma textura sérum não oleosa e de rápida absorção. Na Amazon custa R$ 264,99 (COMPRE AQUI)

06

Creme Anti-idade Noturno Retinol 0.3, da SkinCeuticals

É um creme anti-idade de uso noturno, indicado para todos os tipos de pele, a partir dos 40 anos. Ele foi desenvolvido com grande concentração de retinol que estimula a renovação celular, favorece a produção de colágeno e diminui a aparência de linhas finas, rugas e marcas de expressão.

07

Creme Anti-idade Liftactiv Retinol HA Advanced, da Vichy

Creme Redutor de Linhas noturno para todos os tipos de pele. Ele reduz a aparência das rugas, desde as mais finas até as mais profundas e resistentes. Ele atenua marcas difíceis de corrigir como aquelas entre as sobrancelhas, o "bigode chinês" e rugas acima dos lábios. É um tratamento rejuvenescedor com alta concentração de retinol puro. Assim, também melhora visivelmente a textura da pele e estimula a produção de colágeno, o que garante maior firmeza. 

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