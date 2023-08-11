Protetor solar no inverno: 6 opções para proteger a pele na estação

01
Biosole Extreme FPS 99, da Ada Tina
Com altíssimo fator de proteção e máximo bloqueio anti-melasma, o lançamento foi desenvolvido para todos os tipos de pele.
Com toque seco, não oleoso, textura leve e invisível, o protetor também conta com 12 horas de proteção fotoestável, mantendo a pele protegida de manchas, fotoenvelhecimento, rugas e imperfeições causadas pelos raios solares.
02
Multiprotetor Facial FPS 60, da Payot
Tem alta proteção e sua fórmula combina filtros e ativos de alta eficácia, como a Niacinamida e o Polissacarídeo, que hidrata e protege o rosto dos efeitos nocivos do sol, da poluição e da luz azul. Ainda apresenta Vitamina E, que tem ação antioxidante e ajuda na prevenção do envelhecimento precoce, e Acacia Senegal, ingrediente que acalma e contribui para um toque sedoso e macio.
03
Cleanance UV FPS 70, da Avène
O protetor solar possui alta proteção UVA & UVB que apresenta textura ultrafluida com absorção imediata. O produto tem efeito anti-brilho imediato e prolongado por 14 horas e é o primeiro protetor solar que reequilibra a oleosidade da pele em 28 dias. Sua fórmula é resistente à água e não arde os olhos. Na Amazon sai a R$ 69,87 (COMPRE AQUI)
04
Protetor Facial Antipoluição FPS 70, da Australian Gold
Para todos os tipos de pele, o produto oferece alta proteção UVA e UVB, toque seco e ação antipoluição, antioleosidade e antienvelhecimento.
O protetor conta com uma fórmula ultraleve em gel-creme, que garante efeito mate e não obstrui os poros. Na Amazon sai a R$ 49,39 (COMPRE AQUI)
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Actine Fresh FPS 30, da Darrow
O produto conta com vitamina E, promovendo ação antioxidante, além de hidratar, refrescar e proteger a pele sem deixá-la pegajosa ou oleosa, pois possui textura oil free de rápida absorção. É possível encontrá-lo com opções de FPS 30 e FPS 60. Para aqueles que gostam de um mergulho no mar ou são adeptos de passatempos aquáticos, o produto é resistente a água. Na Amazon sai a R$ 69,90 (COMPRE AQUI)
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Nivea Sun Beauty Expert Sensitive
Tem FPS 50 e alta proteção contra os raios UVA e UVB, textura leve, fragrância suave, rápida absorção. Conta com um poderoso efeito antioxidante natural, além de minimizar os efeitos da luz visível. Sua fórmula especialmente desenvolvida para peles sensíveis não possui corantes, perfumes e conservantes, evitando irritações no rosto.