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Prevenção

Protetor solar no inverno: 6 opções para proteger a pele na estação

Os raios UV, mesmos nos dias nublados, podem causar danos invisíveis à pele, causando aparecimento de manchas, envelhecimento precoce e até o câncer de pele
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 11 de Agosto de 2023 às 17:36

Protetor solar
No frio é necessário reaplicar o protetor solar de duas ou três vezes. Crédito: Shutterstock
O protetor solar tem como principal função proteger a pele dos efeitos nocivos causados pelos raios solares UVA e UVB, além de ajudar a evitar o surgimento de rugas e linhas de expressão. O produto também auxilia na prevenção de manchas e outras doenças de pele. E, ao contrário do que muita gente pensa, no inverno o seu uso também é fundamental. 
"O uso do produto nos dias nublados e de frio é importante porque os raios UV, mesmos nesses dias, podem causar danos invisíveis à pele, causando aparecimento de manchas, envelhecimento precoce e até o câncer de pele. O protetor solar ajuda a prevenir esses danos e manter a pele saudável e bonita", explica a dermatologista Karina Mazzini.
A médica conta que no frio é necessário reaplicar o protetor solar de duas ou três vezes. "A gente sabe que às vezes é difícil parar a rotina para fazer isso, mas é importante passar de manhã - antes de sair de casa - e reaplicar pelo menos na hora do almoço. Se possível, aplique mais uma vez na parte da tarde - se for se expor ao sol. Para o rosto, é sempre indicado usar a partir do FPS 50, para o corpo pode ser FPS 30. Se a pele for muito branca ou muito sensível tem que ser FPS 50", diz Karina Mazzini.
"Sobre a quantidade, no rosto a gente usa duas dicas, a da colher e do dedo. Da colher é medir com uma uma colher de chá cheia (5 a 6 mililitros), ou então você coloca 3 linhas do produto nos 3 dedos do meio da mão. Para o corpo, se tiver vestindo roupas de banho, o ideal é 30 mililitros (cerca de seis colheres de chá) para o corpo inteiro"

TEXTURA DE PROTETOR

A dermatologista Thayla Campostrini conta que, em qualquer época do ano, o protetor solar deve ser aplicado em áreas expostas cerca de 30 minutos antes da exposição e ser reaplicado a cada 3 horas. "É relativamente comum, as pessoas ficarem vermelhas por queimaduras solares em dias nublados. Na verdade, foi a ação da radiação ultravioleta na pele sem nenhuma proteção. Como a quantidade ideal aplicada de filtro é raramente respeitada, prefiro indicar um FPS 50 para ser aplicado de manhã e reaplicado durante o dia". 
Quando o assunto é a textura de protetor solar ideal para as baixas temperaturas, a dermatologista conta que, no geral, a melhor textura é o creme ou gel creme, por ser mais hidratante. "Nas temperaturas frias, nossa pele tende a ficar mais ressecada. Se usarmos um protetor em creme, ele pode ajudar a pele contra o ressecamento causado pelo frio. Mas um cuidado especial deve ser dado à peles oleosas e acneicas, já que podem apresentar piora com protetores em creme ou gel creme. Nesses casos, é válido usar protetores com toque seco e hidratar a pele antes", explica Thayla Campostrini.
"Se considerarmos que, no inverno, ficamos mais tempo em ambientes fechados e com bastante luz artificial, os protetores solares com cor de base são os mais indicados. Isso porque a 'cor de base' do protetor significa que ele apresenta proteção física, que funciona como uma 'barreira física' para que a luz artificial não prejudique a pele exposta"
A médica conta que os protetores com cor podem substituir a base. "Mas sempre oriento a lavar o rosto, aplicar uma vitamina C específica para o seu tipo de pele seguida de um hidratante e, então, o protetor solar sem ou com cor. Por fim, a maquiagem", diz Thayla Campostrini.
E, claro, não dá para aproveitar o sol sem protetor. "O ideal é evitar o sol sem uso de protetor solar mesmo nos dias nublados, já que sabidamente causa danos à nossa pele. Mas se mesmo assim quiser fazer isso, o ideal é que aproveite antes das 10 horas ou após as 16 horas", diz Thayla Campostrini.

VEJA 6 NOVIDADES DE PROTETORES SOLAR

01

Biosole Extreme FPS 99, da Ada Tina

Com altíssimo fator de proteção e máximo bloqueio anti-melasma, o lançamento foi desenvolvido para todos os tipos de pele. Com toque seco, não oleoso, textura leve e invisível, o protetor também conta com 12 horas de proteção fotoestável, mantendo a pele protegida de manchas, fotoenvelhecimento, rugas e imperfeições causadas pelos raios solares. 

02

Multiprotetor Facial FPS 60, da Payot

Tem alta proteção e sua fórmula combina filtros e ativos de alta eficácia, como a Niacinamida e o Polissacarídeo, que hidrata e protege o rosto dos efeitos nocivos do sol, da poluição e da luz azul. Ainda apresenta Vitamina E, que tem ação antioxidante e ajuda na prevenção do envelhecimento precoce, e Acacia Senegal, ingrediente que acalma e contribui para um toque sedoso e macio.

03

Cleanance UV FPS 70, da Avène

O protetor solar possui alta proteção UVA & UVB que apresenta textura ultrafluida com absorção imediata. O produto tem efeito anti-brilho imediato e prolongado por 14 horas e é o primeiro protetor solar que reequilibra a oleosidade da pele em 28 dias. Sua fórmula é resistente à água e não arde os olhos. Na Amazon sai a R$ 69,87 (COMPRE AQUI)

04

Protetor Facial Antipoluição FPS 70, da Australian Gold

Para todos os tipos de pele, o produto oferece alta proteção UVA e UVB, toque seco e ação antipoluição, antioleosidade e antienvelhecimento. O protetor conta com uma fórmula ultraleve em gel-creme, que garante efeito mate e não obstrui os poros. Na Amazon sai a R$ 49,39 (COMPRE AQUI)

05

Actine Fresh FPS 30, da Darrow

O produto conta com vitamina E, promovendo ação antioxidante, além de hidratar, refrescar e proteger a pele sem deixá-la pegajosa ou oleosa, pois possui textura oil free de rápida absorção. É possível encontrá-lo com opções de FPS 30 e FPS 60. Para aqueles que gostam de um mergulho no mar ou são adeptos de passatempos aquáticos, o produto é resistente a água. Na Amazon sai a R$ 69,90 (COMPRE AQUI)

06

Nivea Sun Beauty Expert Sensitive

Tem FPS 50 e alta proteção contra os raios UVA e UVB, textura leve, fragrância suave, rápida absorção. Conta com um poderoso efeito antioxidante natural, além de minimizar os efeitos da luz visível. Sua fórmula especialmente desenvolvida para peles sensíveis não possui corantes, perfumes e conservantes, evitando irritações no rosto.

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