Água com limão ajuda a emagrecer? Nutricionistas explicam

A bebida pode ser ingerida diariamente por pessoas saudáveis Crédito: Shutterstock

Beber água com limão é um hábito simples e pode fazer toda a diferença na saúde do corpo e no bom funcionamento do organismo. Tudo porque o ácido presente no limão promove o aumento da secreção dos ácidos gástricos, auxiliando no processo digestivo.

"A água com limão, além de hidratar, pode ser uma ótima alternativa para repor algumas vitaminas e minerais do corpo. Por ser rica em vitamina C, o consumo da fruta auxilia no reforço da imunidade, atua como antioxidante combatendo condições inflamatórias e contribui na redução do estresse oxidativo", conta a nutricionista Juliana Tinelli.

A bebida também oferece benefícios para saúde intestinal, principalmente para indivíduos que sofrem com constipação intestinal, entre tantos outros benefícios. Com tantos benefícios, muita gente acredita que beber água com limão ajuda a emagrecer. Será que é possível isso acontecer?

"Tomar água com limão em jejum ou em qualquer momento do dia não gera emagrecimento. Para promover o emagrecimento é necessário um déficit de calorias na alimentação, ou seja, ingerir menos calorias do que a necessidade diária"

A nutricionista conta que a bebida pode ser ingerida diariamente por pessoas saudáveis e que não apresentem contraindicações como sensibilidade ou úlceras estomacais. Para evitar sensibilidade e corrosão dos dentes, deve-se evitar deixar o ácido presente no limão em contato direto com os dentes. " A sugestão ´d fazer uso de um canudo ao tomar a bebida. Também é importante variar o consumo de frutas para não se limitar ao consumo apenas de um único alimento. Com características semelhantes ao limão, temos excelentes opções de frutas como a laranja, a acerola e o abacaxi, por exemplo", conta Juliana Tinelli.

SEM COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA

A nutricionista Paula Chequer diz que não existe comprovação científica que mostre que somente o consumo de água com limão possa promover o emagrecimento. "Perda de peso e gordura fazem parte de um conjunto de mudanças alimentares e comportamentais, que devem ser individualizadas e acompanhadas por um nutricionista, para assim se manter a saúde, evitar a perda de massa magra e desenvolvimento de transtornos alimentares".

A profissional conta que é possível incluir o consumo da água com limão associado a outros ingredientes, criando receitas ainda mais completas em 'shot matinais' ou 'shot anti-inflamatórios'. "O consumo frequente tem efeito antioxidante, anti-inflamatório, diurético, melhora da imunidade e também pode ajudar na redução do paladar para o doce", conta Paula Chequer.

"O hábito de consumo é benéfico e colabora para construir uma alimentação equilibrada desde que em conjunto com outras mudanças no comportamento alimentar. Consumir água com limão pode fazer parte de um protocolo de mudanças, mas não existe um alimento 'milagroso' que, sozinho, pode promover uma detoxificação no organismo"

A nutricionista conta o limão é uma fruta rica em vitamina C que tem papel importante no sistema imunológico, podendo deixar nosso organismo mais forte contra gripes e resfriados. "Outro papel importante está no aumento da alcalinidade sanguínea, que 'ajuda' o corpo na liberação de toxinas. É sabido que quando o PH do corpo está mais ácido, principalmente pelo consumo de alimentos como refrigerante, açúcar em excesso e bebida alcoólica, ocorre um desequilíbrio, aumentando sintomas como azia, arrotos e flatulências. Pessoas com alta sensibilidade nos dentes ou com estômago mais sensível podem ter maiores desconfortos no consumo", diz Paula Chequer.