Cirurgia bariátrica: entenda quem pode fazer o procedimento de Jojo Todynho

A cantora adotou uma rotina de hábitos saudáveis, como treinos na academia e alimentação equilibrada Crédito: Greg Salibian/Folhapress

A cantora Jojo Todynho confirmou, por meio de seu Instagram, que passou por uma cirurgia bariátrica. A artista havia recebido indicação para o procedimento em fevereiro, mas o adiou após entrar em uma rotina de hábitos saudáveis, como treinos na academia e alimentação equilibrada. A nova rotina fez com que a artista perdesse mais de 20 quilos.

A cantora atualizou os fãs sobre seu estado de saúde após passar por uma cirurgia bariátrica. Ela disse que sentiu muita dor devido ao procedimento mas avisou que já está fora do CTI. "Para deixar uma coisa bem frisada aqui, eu não contei que não ia fazer a bariátrica com medo de ser cancelada, não. É uma cirurgia delicada e eu não tenho que responder se eu vou fazer ou não. Decisões da minha vida são tomadas por mim e não pela internet".

Ela ainda contou que só havia falado que tinha desistido do procedimento por causa do assédio que passou nas redes sociais. "Era todo dia uma perturbação, 'quando vai fazer, com que médico?'".

PARA QUEM É INDICADA

A cirurgia bariátrica é indicada para casos de obesidade grave e o método consiste em alterar a forma original do estômago, reduzindo a capacidade de receber alimentos e dificultando a absorção de um número elevado de calorias, além de contribuir para a produção do hormônio da saciedade. “Uma pessoa não operada é capaz de consumir entre 1 litro e 1,5 litro de alimento. Já os pacientes bariátricos têm capacidade para 25ml a 200ml apenas”, conta o médico Fábio Miranda, pós-graduado em cirurgia geral e endoscopia digestiva.

De acordo com o médico o paciente só deve recorrer à cirurgia após uma mudança de hábitos e tentativas menos invasivas. “Antes de optar pela bariátrica recomendo uma mudança de hábitos que podem te tirar do quadro de obesidade ou preveni-lo. Mesmo em casos de pacientes que vão se submeter a intervenção, os hábitos também são benéficos, pois auxiliam na constância de resultados, que é tão importante no pós-cirúrgico. Uma vez que você muda sua mentalidade, 50% do caminho já está traçado”, diz Fábio Miranda.

O ideal é descartar todas as chances de tratamento da obesidade que existem - como exercícios, medicamentos, balões intragástricos e endossutura gástrica. “Tendo em vista que é uma doença grave, crônica e progressiva, a melhor opção é tratarmos antes mesmo da sua evolução para pior fase. Ao perceber aumento de peso, já devemos ligar os sinais de alerta e focar em hábitos saudáveis”, orienta o médico.

Miranda explica ainda que, atualmente, existem duas técnicas altamente eficazes: Sleeve e Bypass, sendo a segunda a mais realizada no Brasil atualmente. “Ambas consistem em retirar parte do estômago. A grande diferença entre elas é que na Bypass o paciente também tem o intestino alterado, para reconectá-lo a parte do estômago que ainda está funcional”, explica Fábio Miranda.