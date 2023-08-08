4 erros na alimentação de quem tem colesterol alto

Não é necessário eliminar completamente a carne vermelha para reduzir o colesterol Crédito: Shutterstock

O colesterol é um tipo de gordura, sintetizada pelo fígado e responsável por produzir os hormônios, a vitamina D e os ácidos biliares que promovem nossa digestão. Ele é essencial para o nosso organismo, pois atua como componente de todas as membranas das nossas células.

O colesterol pode ser alto por uma ingestão rica em alimentos gordurosos, falta de atividade física ou por herança genética, que leva a um mau funcionamento do fígado, que se torna incapaz de eliminar o colesterol do sangue. "O colesterol alto é uma condição em que os níveis de colesterol no sangue estão acima dos valores considerados saudáveis. Existem dois tipos principais de colesterol: o LDL, também conhecido como 'colesterol ruim', e o HDL, que é 'colesterol bom'", conta o cardiologista Vitor Dornela, do Vitória Apart Hospital.

O aumento do colesterol LDL pode levar ao acúmulo de placas de gordura nas artérias, aumentando o risco de doenças cardiovasculares, como o infarto e o acidente vascular cerebral (AVC). Vitor Dornela conta que o colesterol alto pode ocorrer por diversos motivos, incluindo os fatores genéticos e o estilo de vida. "Algumas das principais causas incluem uma dieta pouco saudável, o sedentarismo, a idade, o peso corporal, entre outros".

A atenção com a alimentação é importante. O consumo excessivo de alimentos ricos em gorduras saturadas e trans, por exemplo, pode elevar os níveis de colesterol no sangue. Por isso, é preciso atenção em alguns erros na alimentação de quem tem colesterol alto.

ERROS NA ALIMENTAÇÃO DE QUEM TEM COLESTEROL ALTO

Deixar de comer carne vermelha: a carne vermelha, especialmente quando é rica em gordura saturada, pode contribuir para o aumento dos níveis de colesterol LDL no sangue. "Por isso, algumas pessoas com colesterol alto podem optar por reduzir ou eliminar o consumo de carne vermelha como parte de uma abordagem para melhorar a saúde do coração. Entretanto, não é necessário eliminar completamente a carne vermelha para reduzir o colesterol. É possível optar por cortes magros e consumi-la com moderação, combinando-a com outras fontes de proteína mais saudáveis, como peixes, frango, tofu, feijão e legumes" , explica Vitor Dornela .



Não consumir fibras: pode ser um erro para pessoas com colesterol alto e para a saúde em geral. "As fibras são componentes importantes encontrados em alimentos vegetais, como frutas, vegetais, grãos integrais, nozes e sementes. Elas são divididas em dois tipos principais: fibras solúveis e insolúveis. As fibras solúveis são particularmente benéficas para pessoas com colesterol alto, pois têm a capacidade de se ligar ao colesterol LDL no trato digestivo, ajudando a reduzir sua absorção. Isso pode contribuir para a diminuição dos níveis de colesterol no sangue e reduzir o risco de doenças cardiovasculares", conta Vitor Dornela .



Ingerir excesso de açúcar e carboidratos refinados: o consumo elevado de açúcar e carboidratos refinados pode levar a ganho de peso e aumentar os níveis de triglicerídeos no sangue, o que pode influenciar negativamente os níveis de colesterol. "É recomendado priorizar o consumo de carboidratos complexos, como grãos integrais, e reduzir o consumo de açúcares adicionados e alimentos açucarados", conta o cardiologista Wilson Gonçalves. Em vez desses alimentos, é recomendado o consumo de frutas e vegetais frescos, grãos integrais, como aveia, quinoa e arroz integral, além de fontes de proteínas magras, como peixes, frango, tofu e legumes.



Consumir grandes quantidades de gorduras saturadas e trans: as gorduras saturadas são encontradas em alimentos como carnes gordurosas, laticínios integrais e alimentos processados. "As gorduras trans são frequentemente presentes em alimentos industrializados e fast-foods. Ambas as gorduras têm o potencial de elevar os níveis de colesterol no sangue e, por isso, devem ser consumidas com moderação ou evitadas", diz Wilson Gonçalves.



O colesterol alto pode causar acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos e no fígado. Wilson Gonçalves, cardiologista da Unimed Sul Capixaba, conta que quando o colesterol alto leva ao acúmulo de gordura no fígado, pode ocorrer uma condição chamada esteatose hepática não alcoólica (EHNA). "Nos estágios iniciais, a EHNA geralmente não causa sintomas óbvios. À medida que a doença progride, podem ocorrer sintomas como fadiga, dor abdominal na região superior direita, aumento do tamanho do fígado e possível desenvolvimento de cirrose hepática".

O tratamento do colesterol alto geralmente envolve uma abordagem combinada que inclui mudanças no estilo de vida e, em alguns casos, medicamentos.

"O tratamento do colesterol alto envolve, em primeiro lugar, mudanças no estilo de vida, como a adoção de uma dieta saudável, a prática regular de atividade física, a cessação do tabagismo e a redução do consumo de gorduras saturadas e trans. Em alguns casos, é necessário o uso de medicamentos para ajudar a controlar os níveis de colesterol"

Vitor Dornela conta que algumas estratégias comuns para o tratamento do colesterol alto são necessárias, como a adoção de uma dieta rica em frutas, vegetais, grãos integrais, nozes e peixes ricos em ômega-3. "Evite alimentos com alto teor de gorduras saturadas e trans, como carnes gordurosas, laticínios integrais e alimentos processados".