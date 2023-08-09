Quais são os equipamentos mais perigosos nas academias?

Os equipamentos mais perigosos para causar acidentes são os de peso livre Crédito: Shutterstock

Um aparelho de musculação caiu por cima dos ombros do motorista de aplicativo Regilaneo da Silva Inácio, de 42 anos, em uma academia localizada em Juazeiro do Norte, no Ceará. Ele foi atingido por uma máquina chamada "hack squat", usada para fazer agachamento convencional. O acidente causou uma lesão na coluna considerada gravíssima pelos médicos.

Acidente com equipamento de academia no Ceará -

O equipamento chamado hack squat - ou de agachamento convencional , que tem em nossa ilha em várias academias deixou um homem severamente ferido e está entre a vida é a morte.

Olha o video do acidente.



Tem gente q comete este erro pic.twitter.com/pOAwM1oAjr — je4ntr1nd🤡 (@jeantrind) August 7, 2023

Regilaneo passou por uma cirurgia no último sábado (5) e segue internado com quadro estável. O aluno já consegue sentar após passar por cirurgia, contudo continua paraplégico. O acidente causou espanto e trouxe um questionamento para os frequentadores de academia: quais são os equipamentos mais perigosos?.

O educador físico Francis de Carvalho, gestor técnico da Rede Wellness Club, explica que todos os exercícios precisam de cuidado, porém a maior atenção deve ser com os exercícios chamados de peso livre. "Equipamentos e exercícios de peso livre são aqueles que utilizam cargas não fixas, ou seja, são realizados com diversos acessórios. Equipamentos como 'supino', 'leg press', 'hack machine', são considerados máquinas de peso livre. Outros exercícios livres bastante realizados nas academias são o 'agachamento', 'stiff', 'levantamento terra', que são exercícios de peso livre, e podem ser realizados com acessórios como halteres, barra, anilhas e kettebell".

" Uma das diferenças entre as 'máquinas guiadas' (que são as de placas e cabo de aço) e os pesos livres, é exatamente a segurança que as máquinas proporcionam ao aluno durante a execução dos movimentos, minimizando os erros principalmente de alunos iniciantes. Já os exercícios de peso livre, requerem uma melhor técnica para serem executados. Se a pessoa não souber a postura correta para aquele determinado exercício, ou se ela exagerar na carga, o risco de lesão aumenta bastante"

Os outros equipamentos, que são fixos, oferecem mais segurança. "As máquinas guiadas ou fixas, ajudam a diminuir os erros, logicamente que acidentes podem acontecer, mas o índice é bem menor quando comparado aos exercícios de peso livre", ressalta Francis de Carvalho.

O educador físico conta que a maioria dos casos de acidentes acontece por conta da execução errada dos exercícios ou do excesso de carga. "Temos visto cada vez mais ocorrências de acidentes em academias, desde pequenas lesões até acidentes graves e fatais. Acredito que seja por vários motivos, sendo o principal a facilidade de informação que os usuários possuem, existindo o lado bom e o ruim. O lado bom é: quanto mais pessoas praticando atividade física, melhor. Mas é importante frisar que nem tudo que está nas redes sociais é adequado para todo mundo, é preciso saber filtrar as informações e as falas daqueles que se dizem 'especialistas'".

O lado ruim, diz o educador, é que os alunos treinam sem consultar o professor. "As pessoas acreditam em tudo que está nas redes sociais e querem fazer o treino visto na internet sem consultar um profissional qualificado para entender a sua atual condição física", explica Francis de Carvalho.

PESO LIVRE

O educador físico Ricardo Costa conta que os equipamentos fixos oferecem mais segurança, porém exigem atenção quanto a postura ao executar um movimento. "Numa cadeira extensora, por exemplo, é necessário saber a postura correta para não prejudicar o treino e até mesmo se lesionar. Não é simplesmente sentar na cadeira e fazer o exercício. Cabe ao treinador orientar a forma mais adequada ao aluno para que ele execute da forma correta".

Os equipamentos mais perigosos para causar acidentes são os de peso livre. "São equipamentos que necessitam a consciência corporal para executar o movimento. Contrair o abdômen, fazer a respiração correta, estender pernas ou braços, mexer as escápulas por exemplo, requer um certo domínio do corpo necessário para treinar com pesos livres", diz Ricardo Costa. Entre os equipamentos de peso livre, ele destaca os halteres, os kettlebells, as barras olímpicas, as anilhas, entre outros.

Ricardo Costa também concorda que a maioria dos casos de acidentes acontece por conta da execução errada dos exercícios ou do excesso de carga. "Por excesso de carga, ocorre quando não conseguimos levantar ou agachar com um peso por exemplo. Mas não podemos esquecer que os acidentes acontecem por outros dois motivos: alunos que não ouvem os treinadores e treinadores que não sabem treinar os alunos".

"É fundamental a orientação do professor para executar o movimento e não exagerar na carga. É necessário acontecer para que o aluno consiga evoluir nos treinos. Mas essa progressão somente pode ocorrer quando o aluno estiver adaptado à carga e souber executar o movimento"