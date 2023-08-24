Esperma de salmão rejuvenesce? Entenda o tratamento facial de Jennifer Aniston

Jennifer Aniston fez procedimento com aplicação de esperma de salmão Crédito: Reprodução/Instagram @jen_anistonn

Em entrevista recente ao The Wall Street Journal, Jennifer Aniston, conhecida por seu papel na série Friends, afirmou que, quando se trata de parecer jovem, ela está disposta a experimentar qualquer coisa pelo menos uma vez. Na ocasião, a atriz se referia a um “facial” (procedimento similar ao que chamamos de limpeza de pele no Brasil) com aplicação de esperma de salmão.

Pode parecer uma ideia estranha, mas os cosméticos com o ingrediente já são uma tendência na Coreia do Sul, por exemplo, e, aos poucos, a substância tem sido utilizada também em procedimentos estéticos, inclusive no Brasil e nos Estados Unidos.

“Na verdade, quando se fala sobre esperma de salmão em tratamentos de beleza estamos nos referindo a uma substância chamada de polydeoxyribonucleotides, ou PDRN, composta por uma série de moléculas bioativas extraídas do DNA do esperma do salmão. Dessa forma, o PDRN tem poderosas propriedades regenerativas. Então, na pele, é capaz de acelerar a cicatrização de feridas, além de promover rejuvenescimento ao estimular a proliferação de fibroblastos, que são responsáveis pela produção de colágeno, elastina e ácido hialurônico, componentes fundamentais para a manutenção da saúde, beleza e jovialidade da pele”, explica o médico Danilo S. Talarico.

Nos cosméticos, o principal benefício do PDRN está na reparação da barreira cutânea, ajudando a melhorar a hidratação e a reduzir a inflamação, visto que, devido ao tamanho, as moléculas da substância não são capazes de penetrar profundamente na pele. No entanto, no Brasil e no mundo, o ativo já é utilizado nos consultórios dermatológicos por meio de drug-delivery para que penetre muito mais profundamente na pele, ampliando a gama de benefícios e garantindo maior eficácia.

“No drug-delivery, usamos tecnologias como o laser erbium ou de picossegundos, radiofrequência microagulhada e até MMP (microinfusão de medicamentos na pele) que vão abrir canais que possibilitam que o PDRN, aplicado em seguida, possa atuar em diversas camadas, atingindo até mesmo a hipoderme, camada mais profunda do tecido cutâneo. Dessa maneira, o ingrediente consegue aumentar a produção de colágeno, elastina e ácido hialurônico para promover rejuvenescimento”, destaca Danilo S. Talarico.

REJUVENESCIMENTO

A dermatologista Karina Mazzini diz que é um tratamento indicado para o rejuvenescimento. O PDRN é aplicado pelo aparelho de Drug Delivery, que entrega a substância direto nas camadas mais profundas da pele. "É uma tendência mundial para rejuvenescimento. Na Coreia, por exemplo, esse é segundo procedimento estético mais realizado, atrás apenas da toxina botulínica”.

A dermatologista explica que o PDRN, assim como as outras substâncias bioestimuladoras de colágeno – como peptídeos e ácido hialurônico – são bastante eficazes para o rejuvenescimento natural da pele. “Eles estimulam a produção do colágeno e da elastina, que são substâncias que o nosso corpo já produz, mas que é reduzida ao longo dos anos”.

Danilo S. Talarico conta que além disso, o drug-delivery com PDRN também pode ser realizado no couro cabeludo. "Na região, a substância, por sua ação regenerativa, estimula a proliferação celular no bulbo capilar, mais especificamente no ‘bulge’ dos folículos pilosos, assim acelerando o crescimento dos fios, que também se tornam mais fortes, grossos e saudáveis".

A aplicação injetável do PDRN como biorremodelador é outro uso da substância que tem se destacado ao redor do mundo e, apesar de ainda não ser aprovado pela Anvisa, deve chegar em breve ao Brasil. “Com a aplicação injetável, será possível fazer com que a substância atue diretamente onde queremos, agindo a nível celular para garantir máxima eficácia no estímulo da síntese de colágeno, elastina e ácido hialurônico. O resultado é uma pele muito mais firme, jovem e elástica, com menos rugas e flacidez, além de tornar-se mais hidratada, uniforme e luminosa”, diz Danilo, que ainda afirma que o procedimento pode ser realizado de maneira preventiva, para retardar o processo de envelhecimento, e até mesmo antes de procedimentos estéticos e cirúrgicos.

Por ser capaz de promover a regeneração da pele e melhorar a cicatrização, o PDRN, quando aplicado em preparação aos procedimentos, ajuda a acelerar a cicatrização e a tornar o pós muito mais tranquilo