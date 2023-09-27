Entenda como funciona a dieta que fez Fabio Assunção perder 30 kg

Fabio Assunção emagreceu 30 quilos em um ano ao mudar sua alimentação e aderir aos exercícios físicos Crédito: Reprodução @Fabioassunçaooficial

O ator Fabio Assunção, de 52 anos, emagreceu 30 quilos em um ano ao mudar sua alimentação e aderir aos exercícios físicos. Ao site da revista GQ Brasil, ele contou que começou a fazer a dieta cetogênica para secar ainda mais o seu corpo e atingir o seu objetivo. "Às vezes, eu tomo café da manhã, almoço e depois não como mais nada".

O processo de emagrecimento aconteceu junto com a chegada de uma série de trabalhos. O início aconteceu em outubro de 2019, quando começaram as gravações da série "Fim", da Globoplay, baseada no romance da atriz e escritora Fernanda Torres.

Além de Fabio, famosas como a modelo Sasha Meneghel e a atriz Giovana Antonelli também já aderiram a dieta cetogênica para emagrecer.

A DIETA

A dieta cetogênica estimula a produção de corpos cetônicos pelo organismo. "Essas moléculas são produzidas naturalmente a partir da gordura e funcionam como fonte de energia. Para estimular esse processo, a dieta cetogênica é bem restrita em carboidratos, moderada em proteínas e rica em gorduras, obviamente que as opções saudáveis. Assim, com menos energia proveniente de carboidratos, o organismo naturalmente amplia a conversão de gordura em corpos cetônicos", explica a nutricionista Catiene Chieppe.

A profissional conta que o carboidrato é a principal fonte de energia utilizada pelo nosso organismo e quando ingerido, é quebrado em açúcares e se torna combustível para a geração de moléculas que as células usam como fonte de energia. "Quando se adota uma dieta cetogênica, devido ao baixo consumo de carboidrato, o organismo entra em um processo conhecido por cetose. Na cetose, a fonte de glicose proveniente da alimentação reduz drasticamente e o armazenamento de glicogênio é diminuído. Com isso, o corpo começa a quebrar gorduras e as utiliza como fonte de energia primária", diz Catiene Chieppe. A dieta cetogênica é composta por 5 a 10% de ingestão de carboidratos, 20 a 30% de proteínas e 65 a 75% de gorduras.

A dieta cetogênica é composta de 65 a 75% de gorduras, que devem vir de fontes saudáveis, como abacate, oleaginosas, óleo de coco e azeite de oliva, por exemplo. Os poucos carboidratos consumidos podem vir de fontes como mandioca, batata-doce, aveia, frutas e massas 100% integrais, por exemplo, e devem totalizar no máximo 10% da ingestão calórica total/dia. "É importante que as fontes de carboidrato incluídas forneçam fibras e fitoquímicos, a fim de favorecer a microbiota intestinal, especialmente por se tratar de uma dieta restritiva", diz a nutricionista.

"Como em qualquer dieta saudável, alimentos como doces, farinhas refinadas, fast foods, ultraprocessados, açúcar simples e aditivos artificiais ficam de fora por diversos motivos. No caso da dieta cetogênica, açúcar e farinhas refinadas, por exemplo, concentram grande quantidade de carboidrato e elevam rapidamente a glicemia, o que desencadeia uma resposta metabólica que impede a queima de gorduras"

QUEM NÃO PODE FAZER

Catiene Chieppe explica que a dieta cetogênica não é indicada para as gestantes e lactantes, além de pessoas com problemas renais e no fígado. "Elas não podem adotar essa dieta pois ela tem como base o aumento de proteínas e gorduras, que podem atingir negativamente esses órgãos. Já quem tem diabetes ou hipertensão, precisa de uma atenção extra se desejar seguir a dieta cetogênica".

É importante lembrar que qualquer pessoa que deseja começar a dieta cetogênica precisa de acompanhamento nutricional para maior segurança e melhor desempenho. Isso porque a dieta precisa ser individualizada, pensada nas suas particularidades, características, necessidades e objetivos