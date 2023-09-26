Da desidratação ao coração: entenda prejuízos que calor excessivo pode trazer ao corpo

Entenda prejuízos que calor excessivo pode trazer ao corpo Crédito: Shutterstock

Os institutos de meteorologia deram o recado: as próximas semanas serão de muito calor. A maioria dos estados brasileiros, entre eles o Espírito Santo, terão uma sequência de dias de sol muito forte e temperaturas acima do normal. Em dias quentes, redobrar a atenção com a hidratação é fundamental. Mas você sabia que o calor pode trazer prejuízos até para o seu coração?

O médico Vitor Dornela, cardiologista do Vitória Apart Hospital, explica que o calor excessivo pode agravar condições médicas pré-existentes, como doenças cardíacas e respiratórias, diabetes e hipertensão. "O calor pode colocar uma sobrecarga adicional ao coração, no caso das pessoas cardíacas, e isso agrava condições médicas do paciente. É preciso tomar cuidados extras em dias de calor excessivo", avisa.

Todos devem ficar atentos aos riscos de insolação e desidratação. A insolação ocorre quando o corpo não consegue dissipar o calor de forma eficaz e a temperatura interna do corpo aumenta perigosamente. Enquanto a desidratação é uma rápida perda de líquidos e eletrólitos através do suor.

"A insolação pode levar a sintomas como confusão, tontura, pele quente e seca, pulso rápido, náuseas e, em casos graves, pode resultar em coma e até mesmo em morte. A desidratação pode causar sintomas como sede extrema, boca seca, urina escura, fraqueza e confusão”, esclarece.

ATENÇÃO COM AS CRIANÇAS

As crianças também precisam de atenção especial no calor. A pediatra Daniella Pelegrini, do Vitória Apart Hospital, lembra que até os seis meses não é necessário oferecer água para a criança, pois o leite materno é suficiente para garantir a hidratação do bebê.

A partir dos sete meses, o recomendado é cerca de 800ml de líquido por dia, entre água e leite. De 1 a 3 anos, a criança precisa beber pelo menos 1,3 litros de água. Já dos 4 aos 8, é necessário aproximadamente de 1,7 a 2,1 litros de água por dia.

Fique atento à hidratação das crianças durante o calor Crédito: Shutterstock

"A gente mora em um clima tropical, e, em dias quentes, precisamos lembrar de usar roupas leves mesmo em crianças muito pequenas. Não tem necessidade de usar luva, gorro ou super aquecer os bebês. Isso pode causar aumento de temperatura e uma sudorese mais intensa que pode levar à desidratação", afirma.

A especialista indica muita água, comidas leves e brincadeiras ao ar livre, sempre com uso de protetor solar. Atenção aos sinais de desidratação: "O primeiro deles é a urina mais concentrada, diminuindo o número de vezes que a criança vai urinar. Depois temos o choro sem lágrimas, saliva espessa, os olhos que ficam mais fundos, sonolência e apatia em casos mais graves".

DICAS PARA ENFRENTAR OS DIAS DE CALOR

Mantenha-se hidratado: Beba bastante água ao longo do e evite bebidas alcoólicas e com cafeína, pois elas podem desidratar o corpo



Beba bastante água ao longo do e evite bebidas alcoólicas e com cafeína, pois elas podem desidratar o corpo Evite a exposição direta ao sol: Ficar sob o sol quente pode aumentar o estresse no coração. Tente ficar em locais com ar-condicionado ou ventilados durante os horários mais quentes do dia



Ficar sob o sol quente pode aumentar o estresse no coração. Tente ficar em locais com ar-condicionado ou ventilados durante os horários mais quentes do dia Vista-se adequadamente: Use roupas leves e soltas para manter a temperatura do corpo regulada



Use roupas leves e soltas para manter a temperatura do corpo regulada Evite atividades extenuantes: Limite atividades físicas intensas em dias quentes



Limite atividades físicas intensas em dias quentes Reduza o consumo de sal: O consumo excessivo de sal pode levar à retenção de líquidos e picos de pressão arterial, o que pode ser prejudicial para pessoas com problemas cardíacos



O consumo excessivo de sal pode levar à retenção de líquidos e picos de pressão arterial, o que pode ser prejudicial para pessoas com problemas cardíacos Monitore os sinais de alerta: Esteja atento aos sintomas de piora das condições cardíacas, como falta de ar, dor no peito, palpitações ou tonturas. Se esses sintomas ocorrerem, procure ajuda médica imediatamente. O mesmo vale para os sinais de insolação e desidratação



Esteja atento aos sintomas de piora das condições cardíacas, como falta de ar, dor no peito, palpitações ou tonturas. Se esses sintomas ocorrerem, procure ajuda médica imediatamente. O mesmo vale para os sinais de insolação e desidratação Mantenha a medicação em dia: Se você faz algum tratamento, certifique-se de continuar tomando seus medicamentos conforme prescritos pelo médico, mesmo em dias quentes. Não faça alterações nas doses ou interrompa o tratamento sem consultar um profissional de saúde

