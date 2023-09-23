Entenda por que doenças vasculares podem aumentar no calor

Falta de cuidados com o corpo aumenta os riscos de doenças vasculares nos dias de calor Crédito: Prostock-studio | Shutterstock

Quando não cuidamos da saúde, os dias de calor torna-se um momento de alerta para o corpo, especialmente para aqueles que sofrem com problemas cardiovasculares. Isso porque, segundo dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, seção Rio de Janeiro (SBACV-RJ), as altas temperaturas podem aumentar entre 20 e 30% os riscos de doenças vasculares, ou venosas, nos membros inferiores.

Os números ainda indicam que, normalmente, o problema está associado às varizes. Por isso, o Dr. Caio Focássio, cirurgião vascular, conta por que a condição se dá e como cuidar da saúde para evitar problemas durante as ondas de calor.

COMO O CALOR AFETA OS VASOS SANGUÍNEOS

Nos dias quentes, o calor gera um fenômeno chamado vasodilatação, que retarda o retorno da circulação do sangue dos membros inferiores para o coração. Essa é uma das causas de inchaço nas pernas e nos pés, típicos desta época.

Os inchaços podem não ter nenhum problema associado, mas também são capazes de representar doenças como varizes, trombose ou edema linfático. Por isso, é importante consultar um especialista se o inchaço for além do normal.

"O motivo de as altas temperaturas piorarem as doenças venosas é porque o calor provoca vasodilatação, ou seja, a dilatação dos vasos sanguíneos, com uma sobrecarga nas veias dos membros inferiores. Por isso, pessoas com doença vascular prévia tendem a piorar no verão, enquanto as demais podem sentir edemas, dores nas pernas, cansaço, peso, câimbra, ressecamento da pele e coceira — que são intensificadas pelo calor", diz o cirurgião.

Dr. Caio Focássio conta também que o calor aumenta a espessura do sangue, subindo a pressão e a frequência cardíaca. A chance de ter a doença é ainda maior para quem já tem colesterol alto, é diabético, hipertenso ou obeso.

Manter o corpo hidratado reduz os riscos de doenças vasculares Crédito: New Africa | Shutterstock

INFLUÊNCIA DA DESIDRATAÇÃO

A desidratação no verão pode ter efeitos graves para o paciente com doença cardiovascular ou vascular periférica, relacionados à perda do nível de consciência, a desmaios e à queda de pressão arterial. Por isso, a recomendação mais importante do médico é consumir entre 2 e 3 litros de água por dia.

"Além disso, é recomendado evitar a exposição direta ao sol por longos períodos, fazer refeições leves, que exigem menos esforço do organismo durante a digestão, e evitar o abuso de sal, que absorve muito líquido e pode colaborar para o inchaço de membros inferiores e superiores", alerta o especialista.

DICAS PARA EVITAR O INCHAÇO NAS PERNAS EM DIAS QUENTES