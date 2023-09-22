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Câncer

6 sinais para detecção precoce do retinoblastoma em crianças

Médica explica quais sintomas servem de alerta para identificar o câncer ocular infantil e quando procurar um oftalmologista
Portal Edicase

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Publicado em 22 de Setembro de 2023 às 09:39

Imagem Edicase Brasil
A detecção precoce do retinoblastoma é fundamental para um tratamento eficaz  Crédito: Shutterstock
O retinoblastoma, um câncer ocular raro que afeta principalmente crianças, depende de um diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e a preservação da visão. A Dra. Luiza Paulo Filho, oftalmologista pediátrica, explica que os exames oftalmológicos regulares nos primeiros meses de vida da criança são importantes para a identificação dessa condição.
Além disso, ainda segundo a especialista, tanto os pais quanto os profissionais de saúde devem estar atentos aos diversos sinais que podem indicar a presença dessa doença. Por isso, a Dra. Luiza Paulo Filho lista alguns aspectos para os pais ficarem atentos. Veja!

1. EXAMES OFTALMOLÓGICOS REGULARES 

É crucial que as crianças façam exames oftalmológicos regulares, conduzidos por oftalmologistas pediátricos experientes, que podem identificar sinais precoces de retinoblastoma.

2. REFLEXO VERMELHO

Um dos sinais mais notáveis do retinoblastoma é a presença de um reflexo vermelho ou branco anormal na pupila quando exposta à luz. Essa diferença entre as pupilas é um sinal de alerta.

3. ESTRABISMO PERSISTENTE 

O estrabismo, ou desalinhamento dos olhos, pode ser um sinal de retinoblastoma. Se uma criança apresentar estrabismo persistente, uma avaliação oftalmológica é crucial.

4. LEUCOCORIA 

A leucocoria é uma condição ocular em que a pupila do olho apresenta uma coloração branca ou esbranquiçada quando exposta à luz. Em condições normais, a pupila reflete uma coloração preta ou escura quando a luz incide sobre ela. Essa condição pode ser um sinal de diversas condições oftalmológicas, sendo uma das mais preocupantes o retinoblastoma.
Imagem Edicase Brasil
É importante que os pais levem os filhos ao oftalmologista com frequência desde os primeiros meses de vida  Crédito: Svitlana Hulko | Shutterstock

5. DIMINUIÇÃO DA VISÃO 

A Dra. Luiza Paulo Filho destaca que pais devem estar atentos a sinais como a diminuição súbita da visão ou o hábito de esfregar frequentemente os olhos.

6. HISTÓRICO FAMILIAR 

Em alguns casos, o retinoblastoma pode ser hereditário. Portanto, se houver histórico familiar da doença, é fundamental que as crianças sejam submetidas a exames oftalmológicos regulares.
Em resumo, a Dra. Luiza Paulo Filho alerta que a detecção precoce do retinoblastoma em crianças é vital para garantir um tratamento eficaz e preservar a visão. Ela recomenda que os pais estejam atentos aos sinais mencionados e procurem atendimento médico imediatamente se observar qualquer anormalidade nos olhos de seus filhos. O diagnóstico precoce aumenta significativamente as chances de sucesso no tratamento do retinoblastoma.

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