6 sinais para detecção precoce do retinoblastoma em crianças

A detecção precoce do retinoblastoma é fundamental para um tratamento eficaz Crédito: Shutterstock

O retinoblastoma, um câncer ocular raro que afeta principalmente crianças, depende de um diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e a preservação da visão. A Dra. Luiza Paulo Filho, oftalmologista pediátrica, explica que os exames oftalmológicos regulares nos primeiros meses de vida da criança são importantes para a identificação dessa condição.

Além disso, ainda segundo a especialista, tanto os pais quanto os profissionais de saúde devem estar atentos aos diversos sinais que podem indicar a presença dessa doença. Por isso, a Dra. Luiza Paulo Filho lista alguns aspectos para os pais ficarem atentos. Veja!

1. EXAMES OFTALMOLÓGICOS REGULARES

É crucial que as crianças façam exames oftalmológicos regulares, conduzidos por oftalmologistas pediátricos experientes, que podem identificar sinais precoces de retinoblastoma.

2. REFLEXO VERMELHO

Um dos sinais mais notáveis do retinoblastoma é a presença de um reflexo vermelho ou branco anormal na pupila quando exposta à luz. Essa diferença entre as pupilas é um sinal de alerta.

3. ESTRABISMO PERSISTENTE

O estrabismo, ou desalinhamento dos olhos, pode ser um sinal de retinoblastoma. Se uma criança apresentar estrabismo persistente, uma avaliação oftalmológica é crucial.

4. LEUCOCORIA

A leucocoria é uma condição ocular em que a pupila do olho apresenta uma coloração branca ou esbranquiçada quando exposta à luz. Em condições normais, a pupila reflete uma coloração preta ou escura quando a luz incide sobre ela. Essa condição pode ser um sinal de diversas condições oftalmológicas, sendo uma das mais preocupantes o retinoblastoma.

É importante que os pais levem os filhos ao oftalmologista com frequência desde os primeiros meses de vida Crédito: Svitlana Hulko | Shutterstock

5. DIMINUIÇÃO DA VISÃO

A Dra. Luiza Paulo Filho destaca que pais devem estar atentos a sinais como a diminuição súbita da visão ou o hábito de esfregar frequentemente os olhos.

6. HISTÓRICO FAMILIAR

Em alguns casos, o retinoblastoma pode ser hereditário. Portanto, se houver histórico familiar da doença, é fundamental que as crianças sejam submetidas a exames oftalmológicos regulares.