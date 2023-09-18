Vigorexia: entenda transtorno que causa busca incessante por massa muscular

Muitos indivíduos podem precisar de ajuda para reconhecer que o corpo já está com os músculos grandes e definidos Crédito: Andy Gin | Shutterstock

A vigorexia é um problema em que uma pessoa fica obcecada em ter um corpo musculoso e atlético, mesmo que já esteja em boa forma física. Ela pode levar a um excesso de exercícios físicos, ao uso de esteroides e a dietas extremamente rígidas.

As pessoas com esse transtorno geralmente idealizam um corpo cada vez mais "perfeito". "O vigoréxico está em busca de sempre aumentar a massa muscular e se vê menor do que realmente é", explica José Corbini, personal trainer do aplicativo de saúde integrativa Personal Virtual.

SINTOMAS

Segundo a psicóloga Cristiana de Castro, também do Personal Virtual, os sintomas da vigorexia começam com a insatisfação com o corpo, passando pela prática exagerada de exercícios físicos e podendo chegar à depressão e à ansiedade, até mesmo à insônia. "É um transtorno mental que afeta diversas áreas da vida, desde o bem-estar físico até a alimentação", afirma.

Por estarem sempre em busca do corpo perfeito, muitas dessas pessoas passam mais tempo do que o necessário nas academias, aumentando cargas, séries e repetições. Ainda, tendem a tomar anabolizantes e seguem dietas extremamente ricas em proteínas sem o acompanhamento de um nutricionista. No entanto, conforme explica José Corbini, o acompanhamento de um profissional é essencial para alcançar objetivos sem comprometer a saúde.

Assim como na anorexia, a vigorexia causa distorção da imagem. No primeiro caso, porém, a pessoa é magra e se vê "gorda", lutando para perder ainda mais peso. Na vigorexia, por sua vez, ela se vê magra e pequena, mesmo que seu corpo seja saudável, e luta para ganhar cada vez mais massa muscular.

TRATAMENTO

Apesar de o educador físico e o nutricionista estarem diretamente ligados ao paciente com vigorexia, por se tratar de um transtorno psicológico, o tratamento é feito de forma multidisciplinar. "O educador físico, por estar dia a dia com aquela pessoa, pode perceber alguns sintomas, mas o tratamento envolve também nutricionistas, psicólogos e, em alguns casos, até mesmo médicos", afirma José Corbini.

"A pessoa deve ser orientada a realizar exercícios físicos voltados para o bem-estar e a saúde do corpo, mas é necessário respeitar seus próprios limites", complementa. Além disso, conforme a psicóloga Cristiana de Castro, também do Personal Virtual, realizar terapia também é necessário e muito benéfico nesse caso, pois todo transtorno psicológico deve ser acompanhado por um profissional.