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Saúde

Vigorexia: entenda transtorno que causa busca incessante por massa muscular

Muitos indivíduos podem precisar de ajuda para reconhecer que o corpo já está com os músculos grandes e definidos
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 18 de Setembro de 2023 às 09:53

Muitos indivíduos podem precisar de ajuda para reconhecer que o corpo já está com os músculos grandes e definidos
Muitos indivíduos podem precisar de ajuda para reconhecer que o corpo já está com os músculos grandes e definidos Crédito: Andy Gin | Shutterstock
A vigorexia é um problema em que uma pessoa fica obcecada em ter um corpo musculoso e atlético, mesmo que já esteja em boa forma física. Ela pode levar a um excesso de exercícios físicos, ao uso de esteroides e a dietas extremamente rígidas.
As pessoas com esse transtorno geralmente idealizam um corpo cada vez mais "perfeito". "O vigoréxico está em busca de sempre aumentar a massa muscular e se vê menor do que realmente é", explica José Corbini, personal trainer do aplicativo de saúde integrativa Personal Virtual.

SINTOMAS

Segundo a psicóloga Cristiana de Castro, também do Personal Virtual, os sintomas da vigorexia começam com a insatisfação com o corpo, passando pela prática exagerada de exercícios físicos e podendo chegar à depressão e à ansiedade, até mesmo à insônia. "É um transtorno mental que afeta diversas áreas da vida, desde o bem-estar físico até a alimentação", afirma.
Por estarem sempre em busca do corpo perfeito, muitas dessas pessoas passam mais tempo do que o necessário nas academias, aumentando cargas, séries e repetições. Ainda, tendem a tomar anabolizantes e seguem dietas extremamente ricas em proteínas sem o acompanhamento de um nutricionista. No entanto, conforme explica José Corbini, o acompanhamento de um profissional é essencial para alcançar objetivos sem comprometer a saúde.
Assim como na anorexia, a vigorexia causa distorção da imagem. No primeiro caso, porém, a pessoa é magra e se vê "gorda", lutando para perder ainda mais peso. Na vigorexia, por sua vez, ela se vê magra e pequena, mesmo que seu corpo seja saudável, e luta para ganhar cada vez mais massa muscular.

TRATAMENTO

Apesar de o educador físico e o nutricionista estarem diretamente ligados ao paciente com vigorexia, por se tratar de um transtorno psicológico, o tratamento é feito de forma multidisciplinar. "O educador físico, por estar dia a dia com aquela pessoa, pode perceber alguns sintomas, mas o tratamento envolve também nutricionistas, psicólogos e, em alguns casos, até mesmo médicos", afirma José Corbini.
"A pessoa deve ser orientada a realizar exercícios físicos voltados para o bem-estar e a saúde do corpo, mas é necessário respeitar seus próprios limites", complementa. Além disso, conforme a psicóloga Cristiana de Castro, também do Personal Virtual, realizar terapia também é necessário e muito benéfico nesse caso, pois todo transtorno psicológico deve ser acompanhado por um profissional.
"Assim como em outros casos, no entanto, pode ser necessário encaminhar esse paciente para um psiquiatra para que o psicólogo e o médico trabalhem em conjunto", afirma ela. "Em casos mais graves, quando a pessoa com vigorexia desenvolve também um quadro de depressão ou ansiedade, o tratamento pode ser medicamentoso e só um médico pode definir isso", pontua.

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