Aprenda a pintar o cabelo sem danificar os fios

Especialista elenca dicas para manter a beleza e o cuidado em cada etapa da coloração

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 15:30

Avanço nas fórmulas de coloração impulsiona a tendência de pintar os cabelos sem abrir mão dos cuidados com os fios

Por muito tempo, mudar a cor dos cabelos parecia incompatível com manter a saúde dos fios. Colorações agressivas eram comuns e, frequentemente, resultavam em ressecamento e quebra. Porém, esse cenário começou a mudar com o avanço das fórmulas, que agora combinam ativos capazes de colorir e, ao mesmo tempo, tratar os fios durante o processo.

A tendência vem ganhando cada vez mais força, especialmente entre quem faz coloração frequente ou tem fios fragilizados por químicas e calor, como explica Ana Regina, técnica da Embelleze:

“Esse movimento tem crescido justamente porque as pessoas querem mudar a cor dos cabelos ou cobrir os brancos, mas sem abrir mão dos cuidados com os fios. Com isso, cresce a procura por colorações permanentes que, além de entregarem cor, também cuidem da fibra capilar — com fórmulas que ajudam a manter a hidratação, a maciez e a integridade do cabelo”.

Coloração que trata e protege os fios

Segundo a técnica, produtos formulados com óleos vegetais são especialmente benéficos no processo de tintura e tratamento dos fios, pois contribuem para a nutrição e criam uma barreira protetora que reduz os danos durante a coloração.

“Para quem busca uma opção que una cobertura, tratamento e leveza, indico a Coleção Especial Natucor Óleos da Amazônia, que conta com um blend de óleos amazônicos, que nutrem, protegem e mantêm a estrutura capilar. Além disso, essa tintura não contém amônia e é compatível com outras químicas, o que torna o processo mais suave para os fios”, explica a especialista Ana Regina.

Tons revitalizados com banho de brilho

Além da coloração tradicional, técnicas mais suaves têm ganhado destaque, como o banho de brilho — indicado para quem quer reavivar a cor dos fios com mais leveza e cuidado. A influenciadora e ex-BBB Isabelle Nogueira é adepta desse método: ela utiliza a nuance Preto Natural 1.0 para intensificar a cor sem agredir os fios.

“A técnica consiste em misturar a tintura com um creme branco hidratante, como o Novex Reposição de Massa, criando uma fórmula mais suave e menos agressiva”, explica Ana Regina, que ainda indica o banho de brilho para quem quer realçar a cor natural, revitalizar tons desbotados ou dar um toque de luminosidade aos fios entre uma coloração e outra.

“É uma alternativa versátil, que pode ser usada tanto por quem já tem coloração quanto por quem nunca tingiu os cabelos, já que ajuda a uniformizar o tom e devolver o brilho, sem sobrecarregar a fibra capilar”, afirma.

O banho de brilho é ideal para quem deseja reavivar a cor dos fios com mais leveza e cuidado

Como fazer o banho de brilho?

Misture os ingredientes da tintura conforme as instruções do fabricante com duas colheres de sopa de um creme branco hidratante; certifique-se de que a mistura esteja bem homogênea antes de aplicar;

Aplique nos cabelos úmidos e limpos, do comprimento às pontas;

Deixe agir por 20 a 30 minutos;

Enxágue bem e finalize como preferir.

Cuidados antes e depois da coloração fazem a diferença

Para garantir um bom resultado e preservar a saúde dos fios, os cuidados não devem começar nem terminar com a aplicação da tintura. Ana Regina explica que mesmo com fórmulas mais suaves, é essencial seguir as instruções de uso e respeitar os intervalos entre as aplicações, além de manter uma rotina de hidratação e nutrição frequentes — o que faz toda a diferença no brilho e na resistência dos cabelos ao longo do tempo.

“Antes de colorir, prepare os fios com hidratações regulares e evite o uso excessivo de ferramentas térmicas. No pós-coloração, aposte em produtos específicos para cabelos coloridos para ajudar a manter a maciez, proteger a fibra capilar e prolongar a durabilidade da cor ”, finaliza a especialista.

Por Denyze Moreira