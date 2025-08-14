Publicado em 14 de agosto de 2025 às 15:30
Poucos quitutes despertam tantas lembranças quanto o aroma de bolinho de chuva saindo da frigideira. Crocante por fora, macio por dentro e envolto em açúcar e canela, é aquele tipo de lanche que faz qualquer tarde ganhar outro clima. E para quem gosta de dar um toque diferente sem perder a essência, vale experimentar novas combinações e formatos.
A seguir, confira 3 receitas de bolinho de chuva proteico para o lanche da tarde!
Para a massa
Para polvilhar
Em uma batedeira, bata os ovos com o açúcar até obter um creme claro. Acrescente a farinha de aveia, o whey protein e a canela, alternando com o leite, até formar uma massa cremosa. Misture o fermento delicadamente. Aqueça o óleo de coco em uma panela em fogo médio e frite pequenas porções da massa até dourarem. Retire, escorra no papel-toalha e passe na mistura de açúcar e canela enquanto ainda estiverem quentes. Sirva em seguida
Em uma tigela grande, misture a farinha de trigo, a aveia, o whey protein, o açúcar mascavo e o fermento. Acrescente o ovo, a essência de baunilha e a pasta de amendoim. Vá adicionando o leite desnatado aos poucos até formar uma massa cremosa e espessa.
Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio-alto. Com a ajuda de duas colheres, modele pequenas porções de massa e frite até dourarem por igual. Retire e escorra sobre papel-toalha. Em um recipiente, misture açúcar com canela e polvilhe sobre os bolinhos ainda mornos. Sirva em seguida.
Em uma tigela, misture a banana, o ovo e o açúcar. Adicione a farinha, o whey protein e mexa bem. Coloque o fermento por último e misture. Em uma panela média, coloque o óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Frite pequenas porções da massa até dourar. Retire os bolinhos de chuva do fogo, escorra em um recipiente forrado com papel-toalha e polvilhe açúcar e canela. Sirva em seguida.
