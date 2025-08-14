Pitadas

Chef caribenha comanda novo restaurante com bufê em Vila Velha

Saiba mais sobre o Sublime Parrilla & Buffet. Veja também: festival no Ilha do Caranguejo e promoção em cafeterias do Shopping Praia da Costa

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 19:27

O bufê da casa conta com mais de 40 itens diariamente Crédito: Vitor Devos

A Praia da Costa, em Vila Velha, acaba de ganhar um novo restaurante com self-service e parrilha: o Sublime Parrilla & Buffet, inaugurado esta semana em uma esquina movimentada do bairro, próximo ao Shopping Praia da Costa.

De alma brasileira mas com influências internacionais, em especial da cozinha mediterrânea, a casa é comandada pela chef Lia Muñoz, nascida em Cuba e radicada há mais de 20 anos no Espírito Santo. Formada em gastronomia em Havana, Lia realiza com o Sublime seu sonho de abrir o próprio restaurante, atuando ao lado da filha Alessandra, responsável pela administração.

No amplo ambiente climatizado, que conta com um mezanino, o bufê apresenta diariamente mais de 40 itens, como saladas, massas, maioneses, ensopados, arrozes, assados, tortas e sobremesas. Às sextas e sábados, entram em cena opções como ceviche, moqueca de camarão, peixe grelhado, paleta de cordeiro assada, arroz de bacalhau e maionese com salmão.

A chef Lia Muñoz està à frente do novo restaurante Crédito: Vitor Devos

Na parrilha são feitos os grelhados, que incluem desde sobrecoxa desossada até costelinha de cordeiro, passando por cortes bovinos como bife de chorizo, alcatra, filé mignon, ribeye (filé de costela) e short ribs.

A lista de sobremesas traz doçuras como cheesecake de goiabada, manjar de coco com calda de ameixa, banoffee, bolo gelado de coco, crema catalana e torta portuguesa de nata, sem deixar de lado os tradicionais pudim e pavê.

Dentro de poucos meses, o Sublime também abrirá à noite, com menu à la carte variado e ênfase em preparações na brasa da parrilha. Atualmente, o funcionamento é de segunda a sábado, das 11h às 15h. O valor do buffet é R$ 99,99 (kg) de segunda a quinta-feira e R$ 149 (kg) às sextas, sábados e feriados. Mais informações: @sublimeparrilla.

Festival de pratos com camarão a partir de R$ 99,90

Até 26 de setembro, o Ilha do Caranguejo realiza mais uma edição do Festival do Camarão, em suas duas unidades na Grande Vitória. Trata-se de um menu especial com três pratos em que o crustáceo é o protagonista, e cada receita vai à mesa com acompanhamentos, servindo até três pessoas.



Os nomes dos pratos são inspirados em memes famosos, com destaque para o inédito “Ai que Loucura de Camarão!”, composto por camarões salteados, flambados no conhaque e servidos em molho cremoso de catupiry com tomate seco e palmito em cubos e molho de tomate artesanal. Na finalização, a combinação é gratinada com parmesão e coberta com camarões empanados recheados com catupiry.

Ai que Loucura de Camarão!: prato serve até três pessoas e inclui acompanhamentos Crédito: Ciro Trigo

Os pratos do festival custam a partir de R$ 99,90 no almoço, de terça a sexta, das 11h30 às 15h, e R$ 109,90 no jantar, de segunda a sexta, das 17h às 23h, em Vitória (Jardim Camburi) ou Vila Velha (Boulevard Shopping). Mais informações: @ilhadocaranguejo.

Combos promocionais em cafeterias de Vila Velha

A partir da próxima segunda (18) e até o dia 31 de agosto, o Shopping Praia da Costa promove a sexta edição do evento Café no Praia, reunindo cafeterias que oferecerão combos promocionais a um preço único (R$ 21,90) durante o período da ação.



Tangerina Café, Havanna, Expressa Café, Gelato Borelli e Kopenhagen são as lojas participantes, e cada combo inclui pelo menos uma bebida à base de café acompanhada por um doce ou salgado selecionado. Confira a lista:

Tangerina Café - Cappuccino tradicional + fatia de torta de limão + 5 unidades de pão de queijo

- Cappuccino tradicional + fatia de torta de limão + 5 unidades de pão de queijo Havanna - Mocha com Dulce de Leche (expresso, leite vaporizado e doce de leite) + porção de pão de queijo ou Cappuccino italiano (expresso, leite vaporizado e chocolate em pó) + 2 cubanitos (rolinhos de casquinha de waffle crocante recheados com doce de leite)



- Mocha com Dulce de Leche (expresso, leite vaporizado e doce de leite) + porção de pão de queijo ou Cappuccino italiano (expresso, leite vaporizado e chocolate em pó) + 2 cubanitos (rolinhos de casquinha de waffle crocante recheados com doce de leite) Expressa Café - Cappuccino italiano + cookie de Nutella ou Café coado + bolo caseiro do dia



- Cappuccino italiano + cookie de Nutella ou Café coado + bolo caseiro do dia Gelato Borelli - Café expresso + Copinho P de gelato



- Café expresso + Copinho P de gelato Kopenhagen - Café expresso (50 ml) + bombom Nhá Benta 15g (chocolate ao leite com recheio de marshmallow) ou Café expresso (50 ml) + cookie de canela com cobertura de chocolate ao leite

