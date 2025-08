Pitadas

Vitória ganha nova pizzaria com fatias ao estilo de Nova York

Saiba mais sobre a Nolita, inaugurada há poucas semanas na Capital. Veja também: paella no Eugênio Bar e Cozinha e noite de trufas no bistrô Gran Cave

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 07:00

Nova pizzaria segue o estilo nova-iorquino, de massa fina e crocante Crédito: Nolita/Acervo

Com a abertura da Nolita Pizzaria no último dia 16/07, dentro do Brizz, point multicultural e gastronômico da Enseada do Suá, Vitória ganha uma nova opção para os fãs de pizzas NY Style (ao estilo de Nova York), mais finas e crocantes. >

A casa pertence aos sócios Vinícius Cavalcante e Jorge Abikair, proprietários também dos restaurantes Eliah e Peppe, na Praia do Canto. A massa leve e saborosa das pizzas, que tem no mínimo 24 horas de fermentação, foi desenvolvida com a consultoria dos chefs André Rosalém, do Dézo Bar e Cozinha, em Ibiraçu, e Higor Medeiros, da Medeiros Bakehouse, de Vila Velha. >

Massa tem fermentação longa, de no mínimo 24 horas Crédito: Nolita/Acervo

Os seis sabores da vitrine são vendidos em fatias, e cada uma, bem generosa, custa R$ 22. Além da Margherita (molho de tomate, muçarela, parmesão e molho pesto), há clássicos como Pepperoni, Calabresa e Quatro Queijos (catupiry, muçarela, gorgonzola, parmesão). >

Completam a lista Mush & Meat, que leva cogumelos assados, linguiça fresca, cebola, orégano e chimichurri, e Corn & Bacon, coberta com creme de limão com alho, muçarela, parmesão, milho e bacon. Para acompanhar, vale pedir molho ranch ou mel picante (R$ 4 cada um).>

Cardápio têm seis sabores e cada fatia custa R$ 22 Crédito: Nolita/Acervo

A pizzaria funciona de terça a quinta, das 18h às 23h, e na sexta vai até as 23h30. Aos sábados, abre das 11h30 às 15h para almoço e novamente das 18h às 23h30. O horário de domingo é das 11h30 às 17h, com chorinho ao vivo a partir das 13h. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória. Mais informações: @nolitapizzaria. >

Domingo com paella na calçada

O Eugênio Cozinha e Bar realiza a segunda edição de sua Paella na Calçada neste domingo (3), a partir das 12h30. A receita típica espanhola será preparada ao vivo, na área externa da casa, com arroz e chorizo espanhóis, polvo, camarão e lula. >

Para acompanhar, a pedida são os drinques elaborados pelos mixologistas Manuela Parisse e Rafael Rossoni, ao som de chorinho com a banda Corta Jaca. O prato individual de paella vai custar R$ 59 e o couvert artístico R$ 12, também por pessoa. Rua Madeira de Freitas, 100, Loja 5, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @eugeniocozinhaebar. >

Prato de paella vai custar R$ 59 Crédito: Pablo Gonçalves

Noite de trufas e vinhos italianos

Neste sábado (2), a adega e bistrô Gran Cave realiza mais um jantar especial com trufas frescas e harmonização de vinhos italianos, sob o comando do chef Harum Katharian e da sommelière Francielly Ramos. O primeiro, que acontece nesta quinta (31), já está esgotado.>

Restam poucas vagas para a segunda noite, que terá no cardápio à la carte quatro opções de entrada, seis de prato principal e três de sobremesa. Um dos itens é o steak tartare com pão de queijo e trufas laminadas (R$ 289), para o qual é sugerido na harmonização o vinho Fisetta Barbera D’Alba DOC 2023 (R$ 359). >

Outra opção no menu é o agnolotti de carne de panela com manteiga de sálvia e avelã e trufa fresca laminada (R$ 369). As reservas para a Noite de Trufas Gran Cave estão abertas no link da bio do Instagram @grancave.br. >

Agnolotti com trufa fresca do bistrô Gran Cave Crédito: Gran Cave/Acervo

Os preços informados nesta coluna foram apurados no dia 31/07/2025. >

