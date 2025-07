Pitadas

Restaurante famoso nas montanhas do ES ganha filial em Linhares

Nova unidade do Espigueiro fica no centro da cidade. Veja também: delivery de pizzas do Coco Bambu e festival de croissants da The Coffee

Publicado em 18 de julho de 2025 às 16:06

Menu degustação com oito etapas é servido apenas com reserva Crédito: Olho Gordo Marketing

Já consagrado na Rota do Carmo, em Pedra Azul, onde funciona há sete anos, o restaurante Espigueiro estendeu seus domínios para o Norte do Espírito Santo. Há dois meses, uma unidade da casa foi aberta no centro de Linhares, onde apresenta a mesma cozinha sazonal que lhe deu fama nas montanhas capixabas, com espaço para pratos mais elaborados e menu degustação. >

O Espigueiro Linhares também pertence a Vinicius Villar, que deixou a advocacia para empreender no ramo da gastronomia e hoje comanda, além dos dois restaurantes, o acampamento de luxo Glamping Pedra Azul. O responsável pela cozinha nos três estabelecimentos é o chef Robson Coutinho. >

No mais novo restaurante linharense, a fachada é feita com madeira rústica, de dormentes de ferrovia, e a decoração une peças contemporâneas a itens de antiquário, que vão desde o mobiliário do salão até objetos como balança e bicicleta. O projeto é assinado pela arquiteta Manu Wojcikiewicz e tem participação de Vinicius, que é sobrinho do renomado escultor José Carlos Vilar. >

Ambiente conta com peças de antiquário Crédito: Olho Gordo Marketing

O cardápio à la carte, ainda provisório, traz opções como bolinho de bacalhau; farfalle com frutos do mar; filé de tilápia com abobrinha grelhada, tomate confit, manjericão, castanhas e stracciatella de búfala com raspas de limão e, para compartilhar, lombo de bacalhau gadus morhua com azeitonas e legumes no azeite. >

>

De sobremesa, as pedidas são o Jardim de Inverno (ganache de chocolate branco, "terra" de chocolate, consomê de frutas vermelhas, telha de baunilha e sorvete de doce de leite) e o Trio de Chocolate, composto por musse, torta úmida e sorvete com telha de cacau. >

Jardim de Inverno: sobremesa une chocolate, frutas vermelhas e doce de leite Crédito: Reprodução/Instagram @espigueiro

Para uma experiência completa, da entrada à sobremesa, é possível pedir o menu degustação da casa, com oito etapas. A modalidade é servida apenas com reserva antecipada e custa R$ 278 por pessoa (bebidas à parte). >

A carta de vinhos contempla mais de 100 rótulos, de origens como Chile, Argentina, Portugal, Itália e Espanha, e as garrafas custam a partir de R$ 99. Na seleção de drinques, clássicos e autorais, os preços ficam entre R$ 36 (caipirinha tradicional) e R$ 79 (Bon Bon, à base de gim, licor, xaropes de lichia e de morango, limão e água com gás). >

Espigueiro Linhares 1 de 4

Neste mês, o restaurante lançou seu almoço executivo, com cinco pratos individuais oferecidos somente de terça a sexta, das 11h às 15h (a partir de R$ 54). Rua Soeiro Banhos, 170, Centro, Linhares. Mais informações: @espigueirolinhares. >

Vitória ganha novo delivery de pizzas

A unidade de Vitória do Coco Bambu agora oferece o serviço de pedidos de pizza pelo aplicativo do restaurante. A novidade já havia sido implantada na loja de Vila Velha e passa a ficar disponível também na capital.

>

O aplicativo pode ser baixado gratuitamente em aparelhos com sistema IOS ou Android. O link para acessar é o https://bit.ly/appcocobambu. >

Pizzas do restaurante estão disponíveis apenas para delivery Crédito: Coco Bambu/Acervo

Sabores como 4 Queijos, Calabresa com Catupiry, Caprese, Camarão, Carne de sol, Pepperoni e Portuguesa fazem parte do menu de pizzas, que não são servidas nos restaurantes e estão disponíveis unicamente por delivery, das 18h às 22h. Mais informações: @cocobambues. >

Rede de cafeterias lança festival de croissants

A rede de cafeterias The Coffee lançou, no último dia 15/07, o festival Croissant Season, dedicado ao clássico folhado francês, que durante 30 dias estará no cardápio com novas versões autorais, recheadas com ingredientes doces ou salgados.

>

São quatro as combinações especiais de croissant disponíveis nas unidades da marca: queijo e copa lombo, ricota com mel e amêndoas, matcha e morango e somente queijo. O Espírito Santo conta com cinco lojas The Coffee, todas localizadas em Vitória (Praia do Canto, Shopping Vitória, Jardim Camburi, Jardim da Penha/Jardim Food Park e Enseada do Suá). Mais informações: @thecoffee.jp. >

Croissants de matcha com morango e de ricota com mel e amêndoas Crédito: The Coffee/Acervo

Os preços citados nesta coluna foram apurados em 18/07/25. >

