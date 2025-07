Pitadas

Novo point exalta clássicos de boteco e drinques regionais em Vitória

Seu Quinto Botequim foi inaugurado na Praia do Canto. Veja também: cervejas especiais em Santa Teresa e brunch no Banzai Dekki

Publicado em 3 de julho de 2025 às 18:46

Bar foi inaugurado esta semana, na Rua Celso Calmon Crédito: Ciro Trigo

Fígado com jiló, dobradinha, torresmo, rabada, moela e outras comidas clássicas de boteco são a especialidade do mais novo point da Praia do Canto, o Seu Quinto Botequim, aberto desde a última quarta (2) na Rua Celso Calmon, onde funcionava a delicatéssen Bottega Ciao. >

A casa pertence aos sócios Ivan Bridi e Vitor Lecchi, que comandam no mesmo bairro o restaurante Tero Brasa e Vinho e o bar O Quintal Parrilla - do qual vem a referência para o nome Seu Quinto. >

No ambiente, ultracolorido e com pegada retrô, a arquiteta Mariana Thomazini reuniu elementos de botecos "raiz", como paredes azulejadas, caixas de cerveja e balcão com estufas, quente e fria. É delas que saem pedidos como língua de boi ensopada, pastel de camarão, vinagrete de polvo e torresmo. >

Estufa é um dos destaques da casa Crédito: Ciro Trigo

O cardápio teve a consultoria do chef Edd Campos (@bbqclub), reconhecido especialista em churrasco que buscou nas raízes mineiras a essência da cozinha do Seu Quinto. Duas de suas ótimas sacadas são o jiló frito, cortado a palito e empanado, e o quiabo pipoca, simplesmente viciante. >

>

Os preços das porções variam entre R$ 12,50 (pastel de queijo/unidade) e R$ 48,50 (rabada), e há duas opções de sanduíche: de mignon com queijo ou de coração. Para beber, batidinhas de pitanga, graviola, coco e amendoim dividem espaço com drinques regionais, como bombeirinho, rabo de galo, choconhaque e caipirinha (a partir de R$ 26,50). >

A cerveja está disponível nas versões long neck, garrafa de 600ml e chope, que no happy hour sai em dose dupla (de segunda a sexta, das 16h às 19h/Amstel). No almoço de sábado, o destaque é a feijoada com samba. >

Petiscos do Seu Quinto 1 de 8

O novo botequim funciona de segunda a sexta, das 16h às 23h30. Aos sábados, o expediente é das 10h30 às 23h30, e aos domingos das 10h30 às 17h. Mais informações: @seuquinto. >

Cervejas em homenagem a restaurantes de Santa Teresa

A premiada cervejaria Três Santas lançou uma série composta por cervejas inspiradas em três restaurantes famosos de Santa Teresa. Cafe Haus, Fabrício e Giardino são as casas homenageadas nas receitas do mestre-cervejeiro Juca Lima, que já conquistaram diversos prêmios em concursos pelo país. >

A primeira a compor o portifólio da Série Gastronômica foi a Specialty Saison Giardino, com adição de raspas de laranja, camomila, lavanda e sementes de coentro. A segunda foi a Tripel Fabrício, acrescida de raspas de limão galego. Cada garrafa custa R$ 90 (750ml). >

O lançamento mais recente é a Bière de Garde Cafe Haus, uma cerveja de guarda com notas de malte e frutas amarelas maduras (R$ 120 a garrafa de 750ml). Os rótulos contêm ilustrações das fachadas dos restaurantes feitas pelo artista teresense Joélcio Freitas. Mais informações: @cervejariatressantas. >

Cervejas da Série Gastronômica 1 de 3

Brunch asiático na Praia do Canto

Neste domingo (6), o restaurante Banzai Dekki realiza mais uma edição do projeto Dekki Convida, desta vez em parceria com a cafeteria Fuscafé (@fuscafe). O chef anfitrião, Caio Maia, vai se unir ao barista Lorran Xavier e à confeiteira Clara Pim para um brunch repleto de referências asiáticas, servido das 9h às 14h. >

Maguro Toast e Kimcheese Sandwich são opções do brunch Crédito: Pedro Melo

Waffle de frango frito glaceado com molho picante de gochujang e chilli crunch; sanduíche de kimchi com cheddar inglês; okonomiyaki (panqueca japonesa); toast de atum com avocado; cookie de missô com chocolate branco caramelizado e cheesecake basca com matchá estão entre as opções à la carte, que custam de R$ 30 a R$ 52. >

O Banzai Dekki fica na Rua Joaquim Lírio, 595, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @banzaidekki. >

Os preços informados nesta coluna foram apurados no dia 03/07/2025.>

Ouça o podcast Pitadas, da CBN Vitória (FM 92,5)

Este vídeo pode te interessar