Pitadas

Restaurante famoso pelos pratos nordestinos abre filial em Vitória

Mandacaru Gastrobar faz sucesso na Prainha, em Vila Velha. Veja também: lançamentos de inverno no Caranguejo do Assis e novo Encontro das Chefs

Publicado em 26 de junho de 2025 às 11:27

Picanha de sol e caipirinha de caju são opções do cardápio Crédito: Vitor Jubini

Sucesso de público na Prainha, em Vila Velha, o Mandacaru Gastrobar acaba de inaugurar sua primeira filial. Especializado em cozinha brasileira, com ênfase em receitas típicas do Nordeste, o restaurante conta agora com uma unidade em Vitória, aberta desde a última terça-feira, 24 de junho, no bairro Jardim da Penha.>

O local tem capacidade para 84 lugares, a maioria deles em ambiente aberto, e o cardápio é o mesmo da matriz. O funcionamento para almoço e jantar é de terça a sábado, das 11h às 23h, e aos domingos a casa abre somente para almoço, das 11h às 17h. >

Nova unidade foi inaugurada esta semana, em Jardim da Penha Crédito: Vitor Jubini

O Mandacaru, que estreia este ano no Fest Gastronomia, pertence aos sócios Lucas Duarte e Diego Martins - o chef responsável pelo menu. Sua cozinha entrega desde torta capixaba e risoto de camarão até baião de dois, cuscuz nordestino, mocofava (caldo de mocotó com fava) e buchada de bode. Também há opções veganas. >

A carne de bode é um diferencial da casa, e compõe entradas como o cuscuz de bode com catupiry, servido com farofa e vinagrete, e o guisado, composto por sarapatel de bode picadinho com bacon em cubos e polenta mole de milho-verde. >

>

Opções do cardápio 1 de 3

Entre as pedidas para compartilhar, faz sucesso a picanha de sol com aipim cozido, coração de frango, vinagrete de feijão de corda, farofa e arroz biro-biro, e chapas como a de carne de sol com camarão, arroz de ovo com bacon, farofa de farinha d´água, aipim, vinagrete de feijão de corda e manteiga de garrafa. >

Os preços dos pratos variam entre R$ 36 (arroz de galinha/individual) e R$ 229 (picanha de sol/de 2 a 3 pessoas). Já os coquetéis ficam entre R$ 22 e R$ 35, com destaque para as combinações à base de cachaça. >

O endereço do Mandacaru em Vitória é Avenida Anísio Fernandes Coelho, 1.301, Jardim da Penha, ao lado da farmácia Pacheco. Mais informações: @mandacarugastrobar. >

Novos caldos para o inverno

Com a chegada do inverno, o bar e restaurante Caranguejo do Assis lançou duas novidades para aquecer a clientela. São elas: caldo de alho-poró com bacon e crispy de alho-poró e creme de cenoura com camarão (R$ 49,99 cada um), ambos servidos com torradas.

>

O cardápio já conta com os tradicionais caldos de feijão, verde e de camarão, disponíveis regularmente (R$ 35,50 cada um). O Caranguejo do Assis fica na Avenida da Praia, 290, Praia de Itaparica, Vila Velha. Mais informações: @caranguejodoassis. >

Caldo de alho-poró com bacon é novidade no restaurante Crédito: Bruno Coelho

Evento com talentos femininos da cozinha capixaba Voltado exclusivamente à gastronomia feita por mulheres, o Encontro das Chefs voltará a acontecer em 2025, reunindo algumas das mais talentosas chefs do Espírito Santo. A quarta edição do evento será realizada de 26 a 30 de agosto, no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, celebrando o Dia Internacional da Igualdade Feminina. O tema escolhido para o retorno do Encontro das Chefs é “Diversidade como mãe da gastronomia brasileira”, e propõe uma reflexão sobre as múltiplas influências culturais que compõem a culinária do país. Durante os quatro dias de evento, o público poderá participar de workshops e aulas-show, conhecer técnicas de diferentes estilos de cozinha e curtir uma programação cultural com apresentações musicais e de dança. O espaço contará ainda com uma área de alimentação e também com oficinas de culinária infantil. A programação detalhada será divulgada em breve. Mais informações: @encontro_das_chefs.



Os preços informados nesta coluna foram apurados no dia 25/06/2025. >

Ouça o podcast Pitadas, da CBN Vitória (FM 92,5)

Este vídeo pode te interessar