De pizza capixaba a cuscuz nordestino, um passeio pelas delícias da Prainha

Pizza com toque regional
Famosa pelas pizzas napolitanas com certificação internacional, a Bontà traz em destaque neste mês de abril uma versão inspirada nos sabores do Espírito Santo. É a pizza Capixaba (foto), coberta com molho de abóbora, muçarela fresca, carne-seca desfiada, banana-da-terra grelhada e cebolinha verde (R$ 74). Neste sábado, 26 de abril, a casa estará fechada, retornando no domingo, com almoço das 11h30 às 15h30 e jantar das 18h às 23h. Na segunda (28), a casa abrirá das 17h às 22h. Rua Antônio Ataíde, 218, próximo à entrada do Convento da Penha. Mais informações: @bontafornoecucina. FOTO: Bruno Coelho
Polentinha na chapa
No Prainha Café, um diferencial é a polenta na chapa, ao estilo de Venda Nova do Imigrante. Por lá, vale a pena provar as versões com cobertura de puína e melado de cana (foto) ou linguiça caseira, queijo e tomate confit. Durante a Festa da Penha, a casa terá combos inspirados no evento, a partir de R$ 30. Horários neste fim de semana: sábado (26), das 8h às 16h; domingo (27), das 11h às 17h; e segunda (28), das 11h às 19h. Rua Antônio Ataíde, 421. Mais informações: @prainhacafe421. FOTO: Evelize Calmon
Excelência em frutos do mar
Frutos do mar e bacalhau são as principais especialidades do Timoneiro, um dos restaurantes mais tradicionais de Vila Velha. Aberta há três anos na Prainha, depois de funcionar por décadas na Orla da Praia da Costa, a casa traz em destaque arroz de mariscos (com camarões, lagosta e polvo/foto), bacalhau à lagareiro (em postas, com batatas ao murro, alho, azeitonas pretas e azeite), peixes grelhados na brasa e moquecas de badejo, budião, camarão ou lagosta. Funcionamento na Festa da Penha: sábado e domingo para almoço, das 11h30 ás 16h. Rua 23 de Maio, 345. Mais informações: @timoneiroprainha. FOTO: Evelize Calmon
Inspiração nordestina
Referência em Vila Velha quando o assunto é comida nordestina, o Mandacaru Gastrobar aposta em quitutes como baião de dois, mocofava, carne de sol e buchada de bode. Um queridinho dos clientes é o cuscuz nordestino (foto), feito de flocão de milho com recheio de carne-seca, Catupiry, queijo coalho grelhado e vinagrete. No feriado de Nossa Senhora da Penha, o restaurante vai abrir das 11h às 23h no sábado e na segunda, e no domingo das 11h às 17h. Av. Luciano das Neves, 134. Mais informações: @mandacarugastrobar. FOTO: Instagram/Mandacaru