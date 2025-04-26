  • De pizza capixaba a cuscuz nordestino, um passeio pelas delícias da Prainha
De pizza capixaba a cuscuz nordestino, um passeio pelas delícias da Prainha

Circuito gastronômico no Sítio Histórico traz opções para todos os bolsos em seus restaurantes, bares e cafeterias
Evelize Calmon

Publicado em 26 de Abril de 2025 às 07:00

Aos pés do Convento da Penha, o Sítio Histórico da Prainha abriga um dos circuitos gastronômicos mais democráticos da Grande Vitória, com opções para todos os bolsos e especialidades que vão da cozinha nordestina à legítima pizza napolitana. 
O movimento crescente de bares e restaurantes naquela área de Vila Velha terá um novo impulso nas próximas semanas, com a chegada de um restaurante de alto padrão, o Kairu (saiba detalhes no final desta matéria). 
E no clima da Festa da Penha, HZ preparou uma lista de sabores imperdíveis em quatro restaurantes e uma cafeteria da região. Confira as dicas abaixo e fique por dentro dos horários especiais de atendimento durante o feriado. 

Pizza com toque regional

Famosa pelas pizzas napolitanas com certificação internacional, a Bontà traz em destaque neste mês de abril uma versão inspirada nos sabores do Espírito Santo. É a pizza Capixaba (foto), coberta com molho de abóbora, muçarela fresca, carne-seca desfiada, banana-da-terra grelhada e cebolinha verde (R$ 74). Neste sábado, 26 de abril, a casa estará fechada, retornando no domingo, com almoço das 11h30 às 15h30 e jantar das 18h às 23h. Na segunda (28), a casa abrirá das 17h às 22h. Rua Antônio Ataíde, 218, próximo à entrada do Convento da Penha. Mais informações: @bontafornoecucina. FOTO: Bruno Coelho   

Polentinha na chapa

No Prainha Café, um diferencial é a polenta na chapa, ao estilo de Venda Nova do Imigrante. Por lá, vale a pena provar as versões com cobertura de puína e melado de cana (foto) ou linguiça caseira, queijo e tomate confit. Durante a Festa da Penha, a casa terá combos inspirados no evento, a partir de R$ 30. Horários neste fim de semana: sábado (26), das 8h às 16h; domingo (27), das 11h às 17h; e segunda (28), das 11h às 19h. Rua Antônio Ataíde, 421. Mais informações: @prainhacafe421. FOTO: Evelize Calmon      

Excelência em frutos do mar

Frutos do mar e bacalhau são as principais especialidades do Timoneiro, um dos restaurantes mais tradicionais de Vila Velha. Aberta há três anos na Prainha, depois de funcionar por décadas na Orla da Praia da Costa, a casa traz em destaque arroz de mariscos (com camarões, lagosta e polvo/foto), bacalhau à lagareiro (em postas, com batatas ao murro, alho, azeitonas pretas e azeite), peixes grelhados na brasa e moquecas de badejo, budião, camarão ou lagosta. Funcionamento na Festa da Penha: sábado e domingo para almoço, das 11h30 ás 16h. Rua 23 de Maio, 345. Mais informações: @timoneiroprainha. FOTO: Evelize Calmon

Inspiração nordestina

Referência em Vila Velha quando o assunto é comida nordestina, o Mandacaru Gastrobar aposta em quitutes como baião de dois, mocofava, carne de sol e buchada de bode. Um queridinho dos clientes é o cuscuz nordestino (foto), feito de flocão de milho com recheio de carne-seca, Catupiry, queijo coalho grelhado e vinagrete. No feriado de Nossa Senhora da Penha, o restaurante vai abrir das 11h às 23h no sábado e na segunda, e no domingo das 11h às 17h. Av. Luciano das Neves, 134. Mais informações: @mandacarugastrobar. FOTO: Instagram/Mandacaru

Prainha terá novo restaurante em casarão histórico

Com inauguração prevista para maio, o restaurante Kairu (@kairurest) promete revolucionar a cena gastronômica de Vila Velha a partir da Prainha. Localizado em um casarão construído em 1928 no Sítio Histórico, o novo empreendimento será comandado por Igor Trarbach, chef capixaba que trabalhou no Noma, eleito cinco vezes o melhor restaurante do mundo pelo guia The World's 50 Best Restaurants e detentor de três estrelas Michelin. No cardápio, Trarbach propõe uma gastronomia brasileira sazonal com uso de técnicas modernas e parcerias com produtores locais. O Kairu fica na Rua Antônio Ataíde, esquina com Rua 15 de novembro. 

Veja Também

Famoso bar de Vitória faz aniversário e lança novidades no cardápio

Festa da Penha: Flávio Venturini e Coral da Vale farão tributo ao Clube da Esquina

Paulo Ricardo é a primeira atração confirmada no Fest Gastronomia 2025

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Festa da Penha Gastronomia Vila Velha Agfinde
