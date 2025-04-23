Paulo Ricardo é a primeira atração confirmada no Fest Gastronomia 2025

A Gazeta para valorizar a cultura gastronômica do Espírito Santo, já confirmou sua primeira atração musical: Paulo Ricardo, que se apresenta na primeira noite do evento, uma sexta-feira, com muito rock 'n' roll e nostalgia. Marcada para os dias 11 e 12 de julho, a terceira edição do Fest Gastronomia , criado porpara valorizar a cultura gastronômica do Espírito Santo,já confirmou sua primeira atração musical:, que se apresenta na primeira noite do evento, uma sexta-feira, com muito rock 'n' roll e nostalgia.

O cantor, compositor, músico e ator carioca, que foi vocalista da banda RPM entre 1983 e 2017, traz a Vitória sua turnê Rock Popular, em que relembra todos os grandes sucessos da carreira. O repertório inclui hits do RPM e também da carreira solo, além de homenagens a grandes artistas que marcaram a história do rock no Brasil.

Paulo Ricardo é a primeira atração musical anunciada pelo Fest Gastronomia Crédito: Isabella Pinheiro

Os ingressos já estão à venda pelo site LeBillet e custam R$ 40 por dia (meia entrada/meia entrada solidária) ou R$ 70 o passaporte que dá acesso às atrações do Fest tanto na sexta-feira quanto no sábado. Assinantes do Clube A Gazeta têm 20% de desconto na compra de qualquer ingresso e a entrada é gratuita para crianças e adolescentes de até 15 anos.

Nova turnê

A nova turnê de Paulo Ricardo mistura canções clássicas e modernas, como a recente "O Verso", que já pode ser ouvida em várias rádios do país. Sucessos do RPM também estão garantidos na set list, entre elas “Louras Geladas”, “Revoluções por Minuto”, “Alvorada Voraz”, “Rádio Pirata”, “London London” e “Olhar 43”.

Canções da carreira-solo, como “Dois” e “Tudo por Nada”, agora com roupagem folk, se unem a "Imagine", única versão autorizada por Yoko Ono para o grande sucesso de John Lennon.

Ícones do rock brasileiro, como Raul Seixas, Cazuza e Renato Russo, também serão lembrados no repertório do principal show da noite de abertura do Fest Gastronomia.

Vocalista e baixista, Paulo Ricardo estará no palco principal ao lado de sua nova banda, formada por Ícaro Scagliusi (guitarra), Badel Basso (bateria) e Tiago Gomes (teclados).

As demais atrações do line-up musical, que terá shows de artistas capixabas, serão divulgadas em breve no HZ e no Instagram @festgastronomia.

Sobre o Fest Gastronomia

Criado pela Rede Gazeta em 2023, o Fest Gastronomia é um evento multicultural que reúne restaurantes capixabas, chefs renomados de dentro e de fora do Estado, shows com artistas nacionais e locais, aulas de culinária, degustações, workshops sobre alimentos e bebidas, recreação infantil e várias outras atrações para toda a família.

Um dos destaques é a cerimônia de entrega de troféus aos melhores restaurantes, cafés e docerias do Estado eleitos pelo público no 3º Prêmio HZ Gastrô, que também vai homenagear uma personalidade da gastronomia capixaba.



Confira a programação*

*Os horários e as atrações estão sujeitos a alterações de última hora, sem aviso prévio.

11 DE JULHO (sexta-feira)

Abertura dos portões - 17h

Aulas-show:

Auditório HZ

18h - Abertura oficial + Cerimônia de premiação do HZ Gastrô

19h05 - Chefs Tábata Romero e Lucas Corazza, jurados do programa Que Seja Doce (GNT)

Carreta Senac

18h - Chef Renato Santos. Tema: Minestra de polenta, uma receita que aquece o coração

19h30 - Chef Bruno Déde. Tema: A história na culinária - o arroz à valenciana

Atrações musicais:

Palco Sunset Extrabom

A partir das 17h - DJ Zappie

20h45 - Ubando

23h35 - Saulo Simonassi e Divas do Rock: Dona Fran e Larissa Pacheco

Palco Gastrô (praça de alimentação)

18h - Naju (Cover Amy Winehouse)

20h - Marcos Bifão

22h - Pelissari

Palco Sesc

22h - Paulo Ricardo

Encerramento - 2h

12 DE JULHO (sábado)

Abertura dos portões - 11h

Aulas-show:

Auditório HZ

13h - Chefs Igor Trarbach (Kairu) e Caio Maia (Banzai Dekki)

14h05 - Chef Murilo Góes (Macunaíma Cozinha Experimental)

15h - Chef Renato Santos (Senac). Tema: Minestra de polenta

16h10 - Chef Juarez Campos (Casa do Chef Juarez). Tema: Camarões à putanesca com feijão branco

17h10 - Chef José Almiro (Churrasqueadas). Tema: Dicas para um bom churrasco

18h20 - Vinhos - Sommelière e colunista do HZ Nádia Alcalde

19h30 - Chef Antonio Maiolica

Carreta Senac

13h - Aula com o chef Kleber Lopes

14h30 - Aula com a chef Elisangela de Angeli. Tema: Biscoitos decorados

16h - Aula com o chef Kleber Lopes. Tema: Carne louca com pão de sal

17h30 - Aula com a chef Mariana Salim. Tema: Torta de banana da vovó

19h - Aula com o chef Bruno Déde. Tema: Inhame, chocolate e café

20h30 - Aula com Mariana Salim e Rayssa Cerqueira. Tema: Costelinha suína com polenta brustolada e quiabo, harmonizada com vinho

Atrações musicais:

Palco Sunset Extrabom

A partir das 11h - DJ Zappie

14h - 522

15h30 - DJ Zappie

16h - Pic Nic Dogs

17h30 - DJ Zappie

18h - Forró Bemtivi

20h - DJ Zappie

23h35 - Trilha

Palco Gastrô (praça de alimentação)

12h - Ferna

15h - Norbim

18h - Dennise Pontes

21h - Amanda Requião

23h - Samba do Nill

Palco Sesc

20h - Macucos

22h - Toni Garrido

Encerramento - 2h