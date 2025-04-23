Paulo Ricardo é a primeira atração confirmada no Fest Gastronomia 2025

Marcada para os dias 11 e 12 de julho, a terceira edição do Fest Gastronomia, criado por A Gazeta para valorizar a cultura gastronômica do Espírito Santo, já confirmou sua primeira atração musical: Paulo Ricardo, que se apresenta na primeira noite do evento, uma sexta-feira, com muito rock 'n' roll e nostalgia.
O cantor, compositor, músico e ator carioca, que foi vocalista da banda RPM entre 1983 e 2017, traz a Vitória sua turnê Rock Popular, em que relembra todos os grandes sucessos da carreira. O repertório inclui hits do RPM e também da carreira solo, além de homenagens a grandes artistas que marcaram a história do rock no Brasil.
Os ingressos já estão à venda pelo site LeBillet e custam R$ 40 por dia (meia entrada/meia entrada solidária) ou R$ 70 o passaporte que dá acesso às atrações do Fest tanto na sexta-feira quanto no sábado. Assinantes do Clube A Gazeta têm 20% de desconto na compra de qualquer ingresso e a entrada é gratuita para crianças e adolescentes de até 15 anos.
Nova turnê
A nova turnê de Paulo Ricardo mistura canções clássicas e modernas, como a recente "O Verso", que já pode ser ouvida em várias rádios do país. Sucessos do RPM também estão garantidos na set list, entre elas “Louras Geladas”, “Revoluções por Minuto”, “Alvorada Voraz”, “Rádio Pirata”, “London London” e “Olhar 43”.
Canções da carreira-solo, como “Dois” e “Tudo por Nada”, agora com roupagem folk, se unem a "Imagine", única versão autorizada por Yoko Ono para o grande sucesso de John Lennon.
Ícones do rock brasileiro, como Raul Seixas, Cazuza e Renato Russo, também serão lembrados no repertório do principal show da noite de abertura do Fest Gastronomia.
Vocalista e baixista, Paulo Ricardo estará no palco principal ao lado de sua nova banda, formada por Ícaro Scagliusi (guitarra), Badel Basso (bateria) e Tiago Gomes (teclados).
As demais atrações do line-up musical, que terá shows de artistas capixabas, serão divulgadas em breve no HZ e no Instagram @festgastronomia.
Sobre o Fest Gastronomia
Criado pela Rede Gazeta em 2023, o Fest Gastronomia é um evento multicultural que reúne restaurantes capixabas, chefs renomados de dentro e de fora do Estado, shows com artistas nacionais e locais, aulas de culinária, degustações, workshops sobre alimentos e bebidas, recreação infantil e várias outras atrações para toda a família.
Um dos destaques é a cerimônia de entrega de troféus aos melhores restaurantes, cafés e docerias do Estado eleitos pelo público no 3º Prêmio HZ Gastrô, que também vai homenagear uma personalidade da gastronomia capixaba.
Confira a programação*
*Os horários e as atrações estão sujeitos a alterações de última hora, sem aviso prévio.
11 DE JULHO (sexta-feira)
- Abertura dos portões - 17h
- Aulas-show:
- Auditório HZ
- 18h - Abertura oficial + Cerimônia de premiação do HZ Gastrô
- 19h05 - Chefs Tábata Romero e Lucas Corazza, jurados do programa Que Seja Doce (GNT)
- Carreta Senac
- 18h - Chef Renato Santos. Tema: Minestra de polenta, uma receita que aquece o coração
- 19h30 - Chef Bruno Déde. Tema: A história na culinária - o arroz à valenciana
- Atrações musicais:
- Palco Sunset Extrabom
- A partir das 17h - DJ Zappie
- 20h45 - Ubando
- 23h35 - Saulo Simonassi e Divas do Rock: Dona Fran e Larissa Pacheco
- Palco Gastrô (praça de alimentação)
- 18h - Naju (Cover Amy Winehouse)
- 20h - Marcos Bifão
- 22h - Pelissari
- Palco Sesc
- 22h - Paulo Ricardo
- Encerramento - 2h
12 DE JULHO (sábado)
- Abertura dos portões - 11h
- Aulas-show:
- Auditório HZ
- 13h - Chefs Igor Trarbach (Kairu) e Caio Maia (Banzai Dekki)
- 14h05 - Chef Murilo Góes (Macunaíma Cozinha Experimental)
- 15h - Chef Renato Santos (Senac). Tema: Minestra de polenta
- 16h10 - Chef Juarez Campos (Casa do Chef Juarez). Tema: Camarões à putanesca com feijão branco
- 17h10 - Chef José Almiro (Churrasqueadas). Tema: Dicas para um bom churrasco
- 18h20 - Vinhos - Sommelière e colunista do HZ Nádia Alcalde
- 19h30 - Chef Antonio Maiolica
- Carreta Senac
- 13h - Aula com o chef Kleber Lopes
- 14h30 - Aula com a chef Elisangela de Angeli. Tema: Biscoitos decorados
- 16h - Aula com o chef Kleber Lopes. Tema: Carne louca com pão de sal
- 17h30 - Aula com a chef Mariana Salim. Tema: Torta de banana da vovó
- 19h - Aula com o chef Bruno Déde. Tema: Inhame, chocolate e café
- 20h30 - Aula com Mariana Salim e Rayssa Cerqueira. Tema: Costelinha suína com polenta brustolada e quiabo, harmonizada com vinho
- Atrações musicais:
- Palco Sunset Extrabom
- A partir das 11h - DJ Zappie
- 14h - 522
- 15h30 - DJ Zappie
- 16h - Pic Nic Dogs
- 17h30 - DJ Zappie
- 18h - Forró Bemtivi
- 20h - DJ Zappie
- 23h35 - Trilha
- Palco Gastrô (praça de alimentação)
- 12h - Ferna
- 15h - Norbim
- 18h - Dennise Pontes
- 21h - Amanda Requião
- 23h - Samba do Nill
- Palco Sesc
- 20h - Macucos
- 22h - Toni Garrido
- Encerramento - 2h
3º FEST GASTRONOMIA
Quando: 11 e 12 de julho de 2025 (sexta e sábado)
Horários: sexta, das 17h às 2h; sábado, das 11h às 2h
Onde: na área de eventos do Clube Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória
Ingressos (3º lote): R$ 60 (meia entrada por dia), R$ 60 (meia-entrada solidária por dia mediante doação de 1kg de alimento não-perecível na entrada do evento), R$ 100 (passaporte para os dois dias) ou R$ 110 #MisturaemDobro (combo promocional de 2 ingressos). Assinantes do Clube A Gazeta têm 20% de desconto em todos os ingressos. A entrada é gratuita para crianças e adolescentes de até 15 anos. Vendas pelo site LeBillet. Clique aqui para comprar.
Mais informações: agazeta.com.br/festgastronomia e @festgastronomia.
Realização: A Gazeta.
Quando: 11 e 12 de julho de 2025 (sexta e sábado)
Horários: sexta, das 17h às 2h; sábado, das 11h às 2h
Onde: na área de eventos do Clube Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória
Ingressos (3º lote): R$ 60 (meia entrada por dia), R$ 60 (meia-entrada solidária por dia mediante doação de 1kg de alimento não-perecível na entrada do evento), R$ 100 (passaporte para os dois dias) ou R$ 110 #MisturaemDobro (combo promocional de 2 ingressos). Assinantes do Clube A Gazeta têm 20% de desconto em todos os ingressos. A entrada é gratuita para crianças e adolescentes de até 15 anos. Vendas pelo site LeBillet. Clique aqui para comprar.
Mais informações: agazeta.com.br/festgastronomia e @festgastronomia.
Realização: A Gazeta.