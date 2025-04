Programe-se

Festival de torresmo volta ao ES com edições em Vila Velha e Linhares

Evento nacional dedicado à carne suína terá opções a partir de R$ 35, de petiscos a sobremesas, e também chope artesanal, música ao vivo e área kids

Queridinho nos botecos, o torresmo é o protagonista de um dos maiores festivais gastronômicos dedicados à carne suína no Brasil, o Torresmofest, que ganha duas edições no Espírito Santo nos próximos dias. >

A primeira delas acontece em Vila Velha , no Boulevard Shopping, de 24 a 27 de abril. Na semana seguinte, Linhares recebe o evento pela primeira vez, no Shopping Pátiomix, entre 30 de abril e 4 de maio. Em ambos, a entrada é gratuita. >

Além das opções de gastronomia, o festival traz na programação shows musicais e lazer infantil, sempre das 12h às 23h. Tanto em Vila Velha quanto em Linhares, a estrutura será de 4.500 m², em uma área ampla e aberta com mesas e cadeiras e área kids. >

Nas estações gastronômicas, o torresmo surge em diferentes versões, como pururuca, de rolo e no preparo clássico de boteco. >

Costela em fogo de chão, baião de dois, feijão tropeiro, sanduíche de costela, hambúrguer com torresmo ou com shimeji e sobremesas variadas, chope artesanal e drinques completam o cardápio, cujos pratos custam a partir de R$ 35. Confira abaixo as atrações musicais. >