Festival gastronômico movimenta Colatina; conheça os pratos

A partir desta semana, a quinta edição do festival Sabores & Canções vai movimentar a cena gastronômica de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A primeira fase do circuito acontece em 13 bares e restaurantes do município, de 22 de abril a 14 de maio. O evento de encerramento vai reunir atrações culturais na Avenida Beira Rio entre os dias 15 e 18 de maio.

Nas casas participantes, os pratos criados exclusivamente para o evento serão vendidos a um preço padrão: R$ 84,90, com direito a uma cerveja long neck (Spaten) de cortesia por pedido. As porções são todas individuais.

Durante mais de 23 dias de festival, os consumidores poderão avaliar por meio de notas as criações dos chefs e também o atendimento dos estabelecimentos, em um formato semelhante ao do concurso Roda de Boteco.

R$ 84,90 Valor do prato individual + 1 cerveja long neck

Os restaurantes melhor avaliados serão premiados durante a festa de encerramento do Sabores & Canções, na Área Verde de Colatina, que terá uma programação repleta de shows musicais com artistas regionais. O evento contará ainda com artesanato, agroindústria local e cervejas artesanais capixabas.

Conheça os pratos:

1 Fraldinha suculenta Divina Beer - Fraldinha Divina: 400g de fraldinha acompanhada de batatas temperadas, farofa de panko com banana frita e molhos da casa. Mais informações: @divina.beer. FOTOS: Olho Gordo Marketing

2 Salmão mediterrâneo Aruna Gastrô Lounge - Santorini: cuscuz marroquino cítrico com azeitona, tomate cereja, frutos do mar e salmão grelhado ao molho de laranja. Mais informações: @arunagastrolounge.

3 Medalhão ao vinho Cheiro Verde Restaurante - Nhoque Supremo: nhoque de aipim grelhado ao molho de parmesão, acompanhado de medalhão de filé mignon ao molho de vinho e aipim crispy. Mais informações: @cheiroverde.colatina.

4 Crocante de parmesão Remanso Bistrô - Fraldinha Embriagada: fraldinha prensada com molho de cerveja, fettuccine e crocante de parmesão. Mais informações: @remansobistro.

5 Cupim no capricho Steaks Churrascaria e Cervejaria - Cupim Baronesa: cupim de longa cocção (sous vide) acompanhado por purê de batata baroa e farofa de castanhas. Mais informações: @steakschurrascariaecervejaria.

6 Tilápia à parmegiana OlíOlí Drinkeria - Parmegiana do Mar: filé de tilápia empanado coberto com moquequinha de camarão e alcaparras, gratinado com muçarela e acompanhado de aligot. Mais informações: @oliolidrinkeria.

7 Nhoque cremoso Saquetto Gastrobar - Nhoque Champanhe: nhoque de batata com molho de champanhe acompanhado por bife ancho de novilha. Mais informações: @saquettogastrobar.

8 Tempero tropical Empório São Miguel - Linguado Tropical: filé de linguado rolê assado na manteiga de ervas com crocante de coco e suspiro de coalhada, acompanhado por risoni com leite de coco e picles tropical. Mais informações: @emporio.cozinhacontemporanea.

9 Sabor de moqueca Wine Essence - Essência do Mar: arroz com molho de moqueca e camarões. Mais informações: @wine.essence.

10 Filé com toque de mel Restaurante Drink - Filet Imperial ao Dourado de Mel: filé mignon grelhado, regado com molho de mostarda e acompanhado por farofa de cebola e mel, arroz cremoso de queijos e crispy de bacon. Mais informações: @restaurantedrink.

11 Ao estilo francês Outvino Colatina - Clássico Francês: filé mignon com redução de vinho e frutas silvestres, acompanhado por purê clássico francês. Mais informações: @outvinocolatina.

12 Molho de estrogonofe Pacifc Sushi Gastro - Salmão Atrevido: fusilli ao molho cremoso de estrogonofe com tomate cereja e um salmão grelhado. Mais informações: @pacificsushigastro.

13 Com batata e farofa Bar do Geraldinho - Rústico de Giba: giba de boi com batatas dorê, farofa e molho cremoso. Mais informações: @bardogeraldinho.

