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Receitas inéditas

Festival gastronômico movimenta Colatina; conheça os pratos

Sabores & Canções chega à quinta edição em 13 restaurantes do município no Noroeste do ES, de 22 de abril a 14 de maio
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 21 de Abril de 2025 às 07:00

A partir desta semana, a quinta edição do festival Sabores & Canções vai movimentar a cena gastronômica de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A primeira fase do circuito acontece em 13 bares e restaurantes do município, de 22 de abril a 14 de maio. O evento de encerramento vai reunir atrações culturais na Avenida Beira Rio entre os dias 15 e 18 de maio. 
Nas casas participantes, os pratos criados exclusivamente para o evento serão vendidos a um preço padrão: R$ 84,90, com direito a uma cerveja long neck (Spaten) de cortesia por pedido. As porções são todas individuais. 
Durante mais de 23 dias de festival, os consumidores poderão avaliar por meio de notas as criações dos chefs e também o atendimento dos estabelecimentos, em um formato semelhante ao do concurso Roda de Boteco.  

R$ 84,90

Valor do prato individual + 1 cerveja long neck
Os restaurantes melhor avaliados serão premiados durante a festa de encerramento do Sabores & Canções, na Área Verde de Colatina, que terá uma programação repleta de shows musicais com artistas regionais. O evento contará ainda com artesanato, agroindústria local e cervejas artesanais capixabas.

Conheça os pratos:

1

Fraldinha suculenta

Divina Beer - Fraldinha Divina: 400g de fraldinha acompanhada de batatas temperadas, farofa de panko com banana frita e molhos da casa. Mais informações: @divina.beer. FOTOS: Olho Gordo Marketing 

2

Salmão mediterrâneo

Aruna Gastrô Lounge - Santorini: cuscuz marroquino cítrico com azeitona, tomate cereja, frutos do mar e salmão grelhado ao molho de laranja. Mais informações: @arunagastrolounge.

3

Medalhão ao vinho

Cheiro Verde Restaurante - Nhoque Supremo: nhoque de aipim grelhado ao molho de parmesão, acompanhado de medalhão de filé mignon ao molho de vinho e aipim crispy. Mais informações: @cheiroverde.colatina. 

4

Crocante de parmesão

Remanso Bistrô - Fraldinha Embriagada: fraldinha prensada com molho de cerveja, fettuccine e crocante de parmesão. Mais informações: @remansobistro. 

5

Cupim no capricho

Steaks Churrascaria e Cervejaria - Cupim Baronesa: cupim de longa cocção (sous vide) acompanhado por purê de batata baroa e farofa de castanhas. Mais informações: @steakschurrascariaecervejaria. 

6

Tilápia à parmegiana

OlíOlí Drinkeria - Parmegiana do Mar: filé de tilápia empanado coberto com moquequinha de camarão e alcaparras, gratinado com muçarela e acompanhado de aligot. Mais informações: @oliolidrinkeria. 

7

Nhoque cremoso

Saquetto Gastrobar - Nhoque Champanhe: nhoque de batata com molho de champanhe acompanhado por bife ancho de novilha. Mais informações: @saquettogastrobar.  

8

Tempero tropical

Empório São Miguel - Linguado Tropical: filé de linguado rolê assado na manteiga de ervas com crocante de coco e suspiro de coalhada, acompanhado por risoni com leite de coco e picles tropical. Mais informações: @emporio.cozinhacontemporanea. 

9

Sabor de moqueca

Wine Essence - Essência do Mar: arroz com molho de moqueca e camarões. Mais informações: @wine.essence. 

10

Filé com toque de mel

Restaurante Drink - Filet Imperial ao Dourado de Mel: filé mignon grelhado, regado com molho de mostarda e acompanhado por farofa de cebola e mel, arroz cremoso de queijos e crispy de bacon. Mais informações: @restaurantedrink. 

11

Ao estilo francês

Outvino Colatina - Clássico Francês: filé mignon com redução de vinho e frutas silvestres, acompanhado por purê clássico francês. Mais informações: @outvinocolatina. 

12

Molho de estrogonofe

Pacifc Sushi Gastro - Salmão Atrevido: fusilli ao molho cremoso de estrogonofe com tomate cereja e um salmão grelhado. Mais informações: @pacificsushigastro. 

13

Com batata e farofa

Bar do Geraldinho - Rústico de Giba: giba de boi com batatas dorê, farofa e molho cremoso. Mais informações: @bardogeraldinho. 
5ª FESTIVAL SABORES & CANÇÕES COLATINA 
Quando: de 22 de abril a 14 de maio de 2025
Onde: em 12 bares e restaurantes de Colatina 
Preço dos pratos: R$ 84,90 (individual) com uma cerveja long neck de cortesia
Mais informações: @saboresecancoes.

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