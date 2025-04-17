Manguinhos recebe festival gastronômico inédito no feriadão

Torta capixaba com lagostim do Recanto das Estrelas Crédito: Márcio Scheppa

O charmoso balneário de Manguinhos, na Serra, realiza a primeira edição do circuito gastronômico Fest Santo, durante o feriadão da Semana Santa e Tiradentes, entre 17 e 21 de abril. Serão cinco dias dedicados aos sabores regionais em oito restaurantes e duas docerias do pólo gastronômico e cultural da região.

Nas casas participantes, serão servidas entradas e sobremesas criadas especialmente para o evento. Os quitutes, apelidados de “Entradinhas Santas”, serão comercializados a um preço padrão de R$ 40 (entrada) e R$ 20 (sobremesa).

R$ 40 Valor das Entradinhas Santas

A programação contará ainda com a feira de artesanato D’Manguinhos, que reunirá 17 expositores em uma estrutura montada próximo à praia, de 18 a 21 de abril, sempre das 11h às 17h.

Apresentações culturais e shows musicais também estão garantidos no Fest Santo, e acontecem tanto na Vila de Manguinhos quanto em alguns estabelecimentos participantes (confira a programação no final desta matéria).

Pasteizinhos de camarão do restaurante Moqueca do Geraldo Crédito: Márcio Scheppa

Pratos e sobremesas:

Carmen Carloni Confeitaria - Bunny Cookie: cookie recheado com brigadeiro de chocolate meio amargo, sorvete de baunilha e calda de chocolate (R$ 20). Av. August Saint Hilaire, 20. Mais informações: @chefcarmencarloni.

- Bunny Cookie: cookie recheado com brigadeiro de chocolate meio amargo, sorvete de baunilha e calda de chocolate (R$ 20). Av. August Saint Hilaire, 20. Mais informações: @chefcarmencarloni. Empório do Caranguejo - Santo Pastéis: pastel de torta capixaba. Av. Desembargador Cassiano Castelo, 750. Mais informações: (27) 3079-1061 e @emporiodocaranguejo.



- Santo Pastéis: pastel de torta capixaba. Av. Desembargador Cassiano Castelo, 750. Mais informações: (27) 3079-1061 e @emporiodocaranguejo. Restaurante Enseada de Manguinhos - Tortinha Capixaba: bacalhau, palmito e camarão. Av. Engenheiro Ceciliano Abel de Almeida, 3. Mais informações: (27) 99641-8917 e @enseadamanguinhos.



- Tortinha Capixaba: bacalhau, palmito e camarão. Av. Engenheiro Ceciliano Abel de Almeida, 3. Mais informações: (27) 99641-8917 e @enseadamanguinhos. Espaço Chico Bento - Moqueca Capixaba e outros pratos tradicionais da Semana Santa (self-service). Av. Des. Cassiano Castelo, 195. Mais informações: (27) 98131-8774 e @espacochicobento.manguinhos.



- Moqueca Capixaba e outros pratos tradicionais da Semana Santa (self-service). Av. Des. Cassiano Castelo, 195. Mais informações: (27) 98131-8774 e @espacochicobento.manguinhos. Espaço Maresia’s - Torta Capixaba Maresia's: torta de bacalhau com camarão, siri, azeitona e temperos. Av. Atapoã, 1. ou pela Av. Ceciliano Abel de Almeida, 592. Mais informações: (27) 99901-6448 e @espacomaresias.



- Torta Capixaba Maresia's: torta de bacalhau com camarão, siri, azeitona e temperos. Av. Atapoã, 1. ou pela Av. Ceciliano Abel de Almeida, 592. Mais informações: (27) 99901-6448 e @espacomaresias. Mavi Sucreé Doceria - Brownie Matilda: sanduíche de brownie recheado com brigadeiro belga e calda de chocolate (R$ 20). Av. Ceciliano Abel de Almeida, 71. Mais informações: @mavisucree_doceria.



- Brownie Matilda: sanduíche de brownie recheado com brigadeiro belga e calda de chocolate (R$ 20). Av. Ceciliano Abel de Almeida, 71. Mais informações: @mavisucree_doceria. Petisco das Meninas - Trio de croquetes As Três Marias: Maria do Caranguejo, Maria do Siri e Maria Moquequeira. Rua Ocidente, 106. Mais informações: (27) 99616-3223 e @petiscosdasmeninas.



- Trio de croquetes As Três Marias: Maria do Caranguejo, Maria do Siri e Maria Moquequeira. Rua Ocidente, 106. Mais informações: (27) 99616-3223 e @petiscosdasmeninas. Recanto das Estrelas - Torta capixaba com lagostim. Av. Atapoã, 400. Mais informações: (27) 99846-3170 e @recantodasestrelasoficial.



- Torta capixaba com lagostim. Av. Atapoã, 400. Mais informações: (27) 99846-3170 e @recantodasestrelasoficial. Restaurante Estação Primeira de Manguinhos - Santo Mix: bolinhos de bacalhau com badejo e saladinha (R$ 40). Av. Des. Cassiano Castelo, 591. Mais informações: (27) 3243-4181, 99527-7498 e @estacao_primeira_de_manguinhos.



- Santo Mix: bolinhos de bacalhau com badejo e saladinha (R$ 40). Av. Des. Cassiano Castelo, 591. Mais informações: (27) 3243-4181, 99527-7498 e @estacao_primeira_de_manguinhos. Restaurante Moqueca do Geraldo - Pasteizinhos de camarão. Avenida Atapoã, 8. Mais informações: (27) 3243-1118 e @moqueca.dogeraldo.



Sanduba de brownie da doceria Mavi Sucreé Crédito: Márcio Scheppa

Programação cultural:

Sexta-feira (18/04)

20h - Música ao vivo com Cidade Sol Acústico, no restaurante Enseada de Manguinhos (Rua Eng. Ceciliano Abel de Almeida, 3, Manguinhos)

Sábado (19/04)

16h - Roda de Samba com Samba do Chico Alves e Samba de Manguinhos, na Vila de Manguinhos (Canteiro central da Rua Eng. Ceciliano Abel de Almeida)



19h - Congo e Descida do Mastro de São Sebastião. Concentração na Vila de Manguinhos (Rua Eng. Ceciliano Abel de Almeida) e subida até a Igreja Nossa Senhora de Sant’Ana para descida do Barco e do Mastro de São Sebastião



19h - Festim Espaço Maresia's. Av. Atapoã, 1, Manguinhos. Degustação de cachaças premiadas e vinhos. Música ao vivo com Idalina Acústico