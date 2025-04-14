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Semana Santa

Festival da Torta Capixaba na Ilha das Caieiras terá opções a partir de R$ 20

Bobó de camarão, moqueca de peixe e pastel de siri também serão vendidos no evento, que acontece de quinta (17) a domingo (20)
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 14 de Abril de 2025 às 13:53

Festival da Torta Capixaba na Ilha das Caieiras, em Vitória
Receita tradicional na Semana Santa é a estrela do evento, que é aberto ao público Crédito: Leonardo Silveira/PMV
Tradição durante a Semana Santa em Vitória, o Festival da Torta Capixaba na Ilha das Caieiras começa na quinta-feira (17) e vai até o Domingo de Páscoa (20), com barraquinhas repletas de quitutes de frutos do mar e uma programação cultural com diversas apresentações musicais. O evento é aberto ao público. 
O festival vai acontecer das 9h30 às 18h nos quatro dias, com destaque para a estrela do feriado no Espírito Santo, a torta capixaba. Feita na panela de barro, a receita tradicional é composta por bacalhau dessalgado, caranguejo, siri desfiado, camarão cozido, palmito natural, tomates, ovos, cebolas e coentro. 
Bobó de camarão, moqueca capixaba, pastel de siri e empada de camarão completam o cardápio da festa, cujas opções terão preços variados. "Vai ter torta mais baratinha, a partir de R$ 20 reais, até as mais elaboradas. O preço médio do quilo praticado é R$ 180. Aí os valores vão mudando de acordo com o tamanho da torta", explica o presidente da Associação de Pescadores e Marisqueiros da Ilha das Caieiras e Grande São Pedro (Aspemade), Wellington Júnior. 

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Além das 35 barracas de expositores, 12 restaurantes da Ilha das Caieiras participam do evento com uma ampla oferta de receitas capixabas. A programação cultural contará com 11 atrações musicais regionais (veja programação no final desta matéria). 
A Rua Felicidade Correa dos Santos, que concentra a estrutura do festival, ficará interditada, e serão feitos desvios no trânsito local para ruas próximas. A PMV informa que algumas vagas de estacionamento serão disponibilizadas no Campo do Racing.
A edição deste ano traz ainda uma novidade: a Paróquia de São Pedro vai realizar uma missa especial no palco principal do Festival da Torta Capixaba, na Nova Orla de São Pedro, às 5h de domingo (20). 

PROGRAMAÇÃO

Quinta-feira (17/04)
  • 10h - Fábio Pinel
  • 12h30 - Duduzinho
Sexta-feira (18/04)
  • 10h - Taty Azevedo
  • 12h30 - Samba do Quintal
  • 15h - Donato Fontana
Sábado (19/04)
  • 10h - Samba Crioulo
  • 12h30 - Jean Filipe
  • 15h - Resenha de Pagode
Domingo (20/04) 
  • 10h - Nandinho
  • 12h30 - Plano B
  • 15h - Leandro Tobias
FESTIVAL DA TORTA CAPIXABA 2025
Quando: de 17 a 20 de abril, das 9h30 às 18h
Onde: Ilha das Caieiras, na Grande São Pedro (Rua Felicidade Correia dos Santos/Nova Orla de São Pedro), Vitória  
Entrada gratuita

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