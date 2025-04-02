Torta capixaba: veja onde encomendar o prato na Grande Vitória

Tradição da Semana Santa no Espírito Santo, a torta capixaba já mobiliza restaurantes e chefs que fazem o prato sob encomenda na Grande Vitória. HZ selecionou 27 opções e reúne em uma lista de dar água na boca, que você pode conferir abaixo.
Nosso guia inclui tanto a receita tradicional da torta, acrescida de mariscos, quanto a clássica combinação de bacalhau e palmito, com preços e tamanhos variados. Entre as dicas trazidas pela reportagem, uma torta individual, com 200 gramas em média, custa a partir de R$ 34,99, e a porção de 1 quilo não sai por menos de R$ 150. Confira!
Onde encomendar a torta capixaba:
- MACUNAÍMA COZINHA EXPERIMENTAL - O chef Murilo Góes vai produzir edições limitadas da torta de bacalhau e palmito (R$ 95/500g) e da torta de bacalhau, palmito, siri e sururu (R$ 110/500g). Pedidos: até 15/04 pelo (27) 99294-6775. Praia da Costa, Vila Velha. Mais informações: www.macunaimacozinha.com.br e @macunaima.cozinha.
- CASA DA ILHA - O restaurante fará a torta de bacalhau com palmito (R$ 159/kg) e a tradicional torta capixaba, com bacalhau, palmito, camarão e sururu (R$ 179/kg). Pedidos: até 16/04 pelo (27) 99999-9945. Ilha de Santa Maria, Vitória. Mais informações: @restaurantecasadailha.
- MY FISH GASTROBAR - Terá torta de bacalhau com palmito e torta de bacalhau, palmito e camarão pelo mesmo valor e em dois tamanhos: 1kg (R$ 149,90) ou 500g (R$ 79,90). Pedidos: até 14/04 pelo (27) 99998-2979. Jardim Camburi, Vitória, e Bairro de Fátima, Serra. Mais informações: @myfish.gastrobar.
- GRAN CAVE - O restaurante vai preparar a torta capixaba de 1kg na panela de barro (R$ 389), composta de bacalhau, palmito, camarão, peixe e siri. Pedidos: até 16/04 pelo (27) 99276-6085. Mata da Praia, Vitória. Mais informações: @grancave.br.
- RESTAURANTE SÃO PEDRO - A torta sai em duas versões: a tradicional capixaba, com bacalhau, camarão, siri, peixe, palmito e azeitona (R$ 330 na panela de barro e R$ 300 em embalagem de alumínio) ou a de bacalhau, peixe, palmito e azeitona (R$ 360 na panela de barro ou R$ 330 na embalagem de alumínio). Pedidos: até 20/04, às 14h, pelo (27) 3227-0470 ou 99856-9924. Praia do Suá, Vitória. Mais informações: @restaurante_sao_pedro.
- A OCA - Produz três versões de torta (capixaba, bacalhau e palmito e vegetariana de cogumelos com palmito), a preços que variam de R$ 45 (220g/na embalagem descartável) a R$ 260 (1,5kg/na panela de barro). Pedidos: (27) 99289-4561. Escadaria do Rosário, Centro, Vitória. Mais informações: @_aoca.
- DAJU COZINHA AFETIVA - Fará sob encomenda torta de bacalhau, camarão e palmito nativo (R$ 220/kg ou 500g a 60% do valor), em embalagem descartável ou na panela de barro (adicional de R$ 35 pelo utensílio). Pedidos: enquanto durarem os estoques, pelos telefones (27) 99277-0372 e 99884-5111. Mata da Praia, Vitória. Mais informações: @dajubistro.
- MAIS OPÇÃO RESTAURANTE - A casa prepara duas variedades de torta: bacalhau e palmito (R$ 209/kg), e bacalhau, palmito e camarão (R$ 239/kg). Pedidos: até 17/04 pelo (27) 98146-5206. Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @maisopcaorestaurante.
- NOZ COMIDA AFETIVA - O restaurante produz a torta capixaba com bacalhau, camarão VM, siri e palmito pupunha (R$ 220/1 kg ou R$ 120/500g) e também a de bacalhau e palmito (R$ 200/1kg ou R$ 110/500g). A torta de palmito, vegetariana, sai por R$ 140 (1kg) ou R$ 80 (500g). Pedidos: até 20/04, ou enquanto durarem os estoques, pelo (27) 99701-6929. Jardim da Penha, Vitória. Mais informações: @nozcomidaafetiva.
- GABÊ FAMILY FOOD - A torta da casa é feita com bacalhau, palmito, ovos, azeitona, cebola e temperos e vai custar R$ 199 (1kg). Com acréscimo de camarão, o valor é R$ 229 (1kg). Pedidos: até 15/04, ou enquanto durarem os estoques, pelo: (27) 99602-2070. Santa Lúcia, Vitória. Mais informações: @gabefamilyfood.
- EMPÓRIO SÃO BENTO - Prepara a torta capixaba completa, com bacalhau, palmito, camarão, siri e sururu, e a torta de bacalhau e palmito, ambas a R$ 239,90 (1 kg). Pedidos: até 14/04, ou enquanto durarem os estoques, pelos telefones (27) 99507-4388 ou 3029-3829. Bento Ferreira, Vitória. Mais informações: @emporiosaobentovix.
- CAÇAROLA BISTRÔ - A chef Bia Delmaestro fará sua versão de torta capixaba, com bacalhau, siri, camarão e palmito (R$ 240/1 kg), em edição limitada. Pedidos: até 16/04 pelo (27) 99993-3773. Barro Vermelho, Vitória. Mais informações: @cacarolabistrot.
- RANCHO BELISKÃO - O restaurante prepara a torta capixaba completa (R$ 189,90/1kg) e a de bacalhau e palmito (R$ 209,90/1 kg), ambas acompanhadas de arroz branco. Pedidos: até 16/04 pelo (27) 99899-1313. Jardim Camburi, Vitória. Mais informações: @ranchobeliskao.
- RESTAURANTE GALETINHO - Produz a torta de bacalhau, palmito e camarão por R$ 220 (1 kg). Pedidos: até 16/04 pelo (27) 99809-5417. Bento Ferreira, Vitória. Mais informações: @restaurantegaletinhovix.
- RESTAURANTE PARTEI - Prepara torta de bacalhau com palmito pupunha (R$ 129,90/1 kg/na panela de barro ou R$ 109,90/1kg/em travessa descartável). Pedidos: até 16/04 pelos telefones (27) 99874-0534 e 3386-3497. Campo Grande, Cariacica. Mais informações: @restaurantepartei.
- RESTAURANTE DO BIGODE - O restaurante fará duas opções de torta: a capixaba tradicional, com bacalhau, camarão, mexilhão, siri, palmito e azeitona (R$ 160/1kg), e a de bacalhau e palmito (R$ 179,90/1 kg ou R$ 95,90/500g). Pedidos: enquanto durarem os estoques, pelo (27) 99576-5333. Jesus de Nazareth, Vitória. Mais informações: @restaurantedobigode.
- PITORESCO GASTROBAR - Terá para encomendas a torta capixaba completa (R$ 160/1kg) e a de bacalhau e palmito (R$ 179,90/1 kg ou R$ 95,90/500g). Pedidos: enquanto durarem os estoques, pelo (27) 99576-5333. Jesus de Nazareth, Vitória. Mais informações: @pitorescogastrobar.
- EMPÓRIO JOAQUIM - O cardápio vem com duas opções de torta: de bacalhau e palmito (R$ 115/500g) e de camarão, siri, peixe, bacalhau e palmito (R$ 125/500g). Pedidos: até 15/04, às 15h, pelo (27) 99612-3979. Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @emporiojoaquim.
- SOL DA TERRA - O restaurante fará sua versão vegana da torta capixaba, com palmito pupunha, leite de coco, repolho, tomate e grão-de-bico, a R$ 60 (500g/embalagem descartável). Pedidos: enquanto durarem os estoques, pelo (27) 99919-0657. Hortomercado, Enseada do Suá, Vitória. Mais informações: @soldaterra.
- DONA PENHA RESTAURANTE - Prepara a torta com bacalhau, camarão, palmito, batata, azeitonas, cebola e temperos (R$ 150/1kg). Pedidos: até 14/04 pelo (27) 99782-4422. Enseada do Suá, Vitória. Mais informações: @dona.penharestaurante.
- CARANGUEJO DO ASSIS - O restaurante fará a torta capixaba tradicional, com palmito e mariscos, e a de bacalhau e palmito, cada uma a R$ 200 (800g). Pedidos: com até 24 horas de antecedência pelos telefones (27) 3289-8486 ou 99768-4589. Praia de Itaparica, Vila Velha. Mais informações: @caranguejodoassis.
- CABANA DO LUIZ - O restaurante fará sua torta com bacalhau, palmito, siri desfiado e camarão por R$ 179,90 (1kg). Pedidos: até 17/04 pelo (27) 99986-4883 e 3252-4883. Jacaraípe, Serra. Mais informações: @cabana_do_luiz.
- RESTAURANTE BERRO DÁGUA - A casa prepara dois tipos de torta: a de bacalhau e palmito e a capixaba tradicional, com mariscos, e ambas custarão R$ 199,90 (1 kg). Pedidos: até 16/04 pelo (27) 99520-6843. Jacaraípe, Serra. Mais informações: @restauranteberrodagua.
- MONZA PADARIA E CONFEITARIA - A torta de bacalhau, filé de peixe e palmito é oferecida em três tamanhos, com diferentes valores: P (200g) por R$ 34,99, M (500g) por R$ 79,99 e G (700g) por R$ 129,99. Na versão de 1 kg, a torta custa R$ 159,99. Já a torta de bacalhau com camarão sai a R$ 39,99 (200g), R$ 84,99 (500g) e R$ 139,99 (700g). Pedidos: até 18/04 pelos telefones (27) 3064-3754 e 99236-9900. Grande Vitória. Mais informações: @padariamonza.
Chefs e bufês
- ARLETE NUNES - A chef prepara sob encomenda a torta capixaba tradicional (R$ 290/1kg) e também tortas de bacalhau e palmito e de bacalhau com camarão, ambas a R$ 300 (1kg). Pedidos: até 15/04 pelo (27) 99703-4541. Ataíde, Vila Velha. Mais informações: @chefarletenunes.
- MÔNICA PIMENTEL - Fará a torta capixaba com bacalhau, palmito, camarão 7 barbas e mexilhão de alto mar (R$ 170/1kg ou R$ 90/500g) e também a torta de bacalhau e palmito (R$ 180/1kg ou R$ 95/500g), ambas em travessas descartáveis (para torta com panela de barro inclusa é cobrado o valor adicional de R$ 35). Pedidos: até 14/04 pelo (27) 99643-9757. Vitória. Mais informações: @monicapimentel_gastronomia.
- VIVIAN MUSSO GASTRONOMIA - Fará três variedades de torta: de bacalhau com camarão, siri e palmito (R$ 215/1kg), de bacalhau e palmito (R$ 195/1kg) e de siri e palmito (R$ 230/1kg). Pedidos: até 13/04 pelo (27) 99984-9894. Jardim da Penha, Vitória. Mais informações: @vivianmussogastronomia.