É fã de bacalhau? Conheça diferentes versões em restaurantes do ES

Pizza ao estilo napolitano

Neste fim de semana, Santa Teresa recebe o festival Nostra Cucina e um dos destaques é a pizza de bacalhau, que representa o Toca do Rota Tarot no evento. Feita com massa de fermentação prolongada, inspirada no estilo napolitano, ela é uma opção fixa no cardápio e tem como cobertura molho de tomate, lascas de bacalhau, catupiry, tomate italiano em rodelas, azeitona e cebola roxa (R$ 95, com oito fatias em média). No sábado, o funcionamento é das 11h30 às 15h e das 18h à meia-noite, e no domingo, das 11h às 16h. Av. Ângelo Pretti, 65, Santa Teresa. Mais informações: (27) 99531-0543 e @tocadorotatarot. FOTO: Nostra Cucina/Divulgação