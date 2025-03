Opções a partir de R$ 10

Festival de gastronomia italiana agita Santa Teresa; conheça pratos

Quarta edição do Nostra Cucina acontece entre os dias 28 e 30 de março em 33 restaurantes, bares e cafeterias da região

Publicado em 21 de março de 2025 às 15:51

No próximo fim de semana, entre os dias 28 e 30 de março, a culinária e a cultura italiana serão tema da quarta edição do festival Nostra Cucina, que terá mais de 40 receitas especiais servidas em 33 endereços gastronômicos de Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá e Fundão. >

Além de restaurantes, que formam a maioria das casas integrantes do evento, participam do circuito cafeterias, queijaria, chocolateria, gelateria, hamburgueria delivery e casa de pães. Nhoque, risoto, ravióli, pizza, carne e tiramisù (clássica sobremesa italiana) estão entre as opções selecionadas por esses locais. >

Leia mais Famosa cafeteria do ES abre filial em parque na Orla de Camburi

Ao longo do fim de semana do festival, as entradas, pratos, petiscos e sobremesas especiais vão custar entre R$ 10 e R$ 230, em porções individuais ou para compartilhar, de acordo com o item escolhido. >

Além de circuito gastronômico, o Nostra Cucina terá atrações culturais, que incluem apresentações musicais e danças típicas (confira a programação completa no final deste texto). A quarta edição do evento também contará com o Cucina Bambino, espaço dedicado a oficinas de culinária infantil. >

>

Conheça os pratos:

Bar Elite (@bareliteoficial) - Trio Italiano: queijo, polenta e linguiça (para três pessoas). Quanto: R$ 80. Mais informações: (27) 99701-7190 e 99763-5314.

Trio Italiano: queijo, polenta e linguiça (para três pessoas). Quanto: R$ 80. Mais informações: (27) 99701-7190 e 99763-5314. Brisa Café (@brisacafest) - Tiramisù clássico italiano com uma pitada de leite condensado. Quanto: R$ 39,90 (individual). Mais informações: (27) 99815-7756.



Tiramisù clássico italiano com uma pitada de leite condensado. Quanto: R$ 39,90 (individual). Mais informações: (27) 99815-7756. Café 43 (@cafe43.st) - Tiramisù 43. Quanto: R$ 40 (individual). Mais informações: (27) 99945-4343.



Tiramisù 43. Quanto: R$ 40 (individual). Mais informações: (27) 99945-4343. Restaurante Cafe Haus (@restaurantecafehaus) - Spaghettini Alla Carbonara (massa preparada com ovos, queijo grana padano, gema curada e crocante de bacon). Quanto: R$ 89 (individual). Mais informações: (27) 99277-5264.



Spaghettini Alla Carbonara (massa preparada com ovos, queijo grana padano, gema curada e crocante de bacon). Quanto: R$ 89 (individual). Mais informações: (27) 99277-5264. Café Zanoni (@cafezanoni) - Torta de Cappuccino Italiano. Quanto: R$ 22 a fatia. Mais informações: (27) 99837-3558.



Torta de Cappuccino Italiano. Quanto: R$ 22 a fatia. Mais informações: (27) 99837-3558. Santa Forneria (@santaforneria) - Nhoque artesanal de batata finalizado com caldo de cebola, ragu de cupim cozido lentamente, coalhada seca da casa e queijo parmesão argentino. Quanto: R$ 54 (individual). Mais informações: (27) 99975-0490.

>

Destaques do festival 1 de 2

Cantina Italiana (@cantinaitalianarestaurante) - Prato 1: Filé mignon à parmegiana com espaguete ou fettuccine. Quanto: R$ 98 (individual) ou R$ 138 (para dois). Prato 2: Filé de peito de frango à parmegiana com espaguete ou fettuccine. Quanto: R$ 88,80 (individual) ou R$ 128,80 (para dois). Mais informações: (27) 99830-2886.

Prato 1: Filé mignon à parmegiana com espaguete ou fettuccine. Quanto: R$ 98 (individual) ou R$ 138 (para dois). Prato 2: Filé de peito de frango à parmegiana com espaguete ou fettuccine. Quanto: R$ 88,80 (individual) ou R$ 128,80 (para dois). Mais informações: (27) 99830-2886. Capitão Redighieri Chocolateria (@capitao.redighieri) - Prato 1: Barras de chocolate com jabuticaba. Edição limitada do produto que comemora 150 anos da imigração italiana no Brasil. Quanto: R$ 35 (duas barras de 50g cada uma/70% chocolate sem leite e chocolate branco, ambas com jabuticaba). Prato 2: Chocolate personalizado - Matriz de Santa Teresa e Portal de Santa Teresa (Chocolate Branco e Chocolate 45% ao leite). Quanto: R$ 10 (Matriz) e R$ 15 (Portal). Mais informações: (27) 99740-2258.



Prato 1: Barras de chocolate com jabuticaba. Edição limitada do produto que comemora 150 anos da imigração italiana no Brasil. Quanto: R$ 35 (duas barras de 50g cada uma/70% chocolate sem leite e chocolate branco, ambas com jabuticaba). Prato 2: Chocolate personalizado - Matriz de Santa Teresa e Portal de Santa Teresa (Chocolate Branco e Chocolate 45% ao leite). Quanto: R$ 10 (Matriz) e R$ 15 (Portal). Mais informações: (27) 99740-2258. Cervejaria Três Santas (@cervejariatressantas) - Arancini de linguiça e queijo com limão siciliano, acompanhados por creme de queijo com mostarda. Quanto: R$ 82 (entrada para duas pessoas). Mais informações: (27) 99774-9787.



Arancini de linguiça e queijo com limão siciliano, acompanhados por creme de queijo com mostarda. Quanto: R$ 82 (entrada para duas pessoas). Mais informações: (27) 99774-9787. Cervejaria Zamprogno (@villaggiozamprogno) - Croquete de aipim com cupim acompanhado de geleia de abacaxi com pimenta. (entrada para duas pessoas/R$ 59); Nhoque de banana-da-terra salteado na manteiga de ervas acompanhado de salmão ao molho de maracujá (R$79/individual). Mais informações: (27) 98138-5579.



Croquete de aipim com cupim acompanhado de geleia de abacaxi com pimenta. (entrada para duas pessoas/R$ 59); Nhoque de banana-da-terra salteado na manteiga de ervas acompanhado de salmão ao molho de maracujá (R$79/individual). Mais informações: (27) 98138-5579. Chalé Azzul (@chaleazzul) - Menu experiência da hospedagem assinado pelo chef André Ferolla - Prato 1: Fettuccine Alfredo com camarão, bacon e espinafre. Quanto: R$ 110 (individual) ou R$ 180 (duas pessoas), com degustação de limoncello inclusa. Prato 2: Risoto de tomatinho com páprica defumada e peito de frango al limone. Quanto: R$ 70 (individual) ou R$ 120 (duas pessoas), com degustação de limoncello inclusa. Mais informações: (27) 98183-6909 (André Ferolla).



Menu experiência da hospedagem assinado pelo chef André Ferolla - Prato 1: Fettuccine Alfredo com camarão, bacon e espinafre. Quanto: R$ 110 (individual) ou R$ 180 (duas pessoas), com degustação de limoncello inclusa. Prato 2: Risoto de tomatinho com páprica defumada e peito de frango al limone. Quanto: R$ 70 (individual) ou R$ 120 (duas pessoas), com degustação de limoncello inclusa. Mais informações: (27) 98183-6909 (André Ferolla). Costelitos SteakHouse (@costelitosbbq) - Combo da Felicidade: ancho, linguiça calabresa, coração de frango, pão de alho, aipim frito, farofinha e vinagrete. Quanto: R$ 149 (de 3 a 4 pessoas). Mais informações: (27) 99891-7716.

>

Destaques do festival 1 de 4

Donieda Casa de Pães (@doniedaoficial) - Prato 1: Piadina de creme de ricota e tomate holandês (R$ 25,90). Prato 2: Piadina de salaminho italiano, queijo muçarela e rúcula. Quanto: R$ 25,90. Mais informações: (27) 3263-1157 (Santa Maria de Jetibá).

Prato 1: Piadina de creme de ricota e tomate holandês (R$ 25,90). Prato 2: Piadina de salaminho italiano, queijo muçarela e rúcula. Quanto: R$ 25,90. Mais informações: (27) 3263-1157 (Santa Maria de Jetibá). Fabricio Restaurante @fabriciorestaurante - Cacio e pepe: ravióli recheado de queijo pecorino e pimenta-do-reino, acompanhado de tornedor de filé. Quanto: R$ 105 (individual). Mais informações: (27) 99812-0509.



Cacio e pepe: ravióli recheado de queijo pecorino e pimenta-do-reino, acompanhado de tornedor de filé. Quanto: R$ 105 (individual). Mais informações: (27) 99812-0509. Giardino ( @giardinoristorant) - Costela de novilha cozida por 12 horas, com risoto de alho-poró e bacon crocante, pétalas de cebola roxa e gremolata de salsa. Quanto: R$ 138 (individual). Mais informações: (27) 99837-9513.



( Costela de novilha cozida por 12 horas, com risoto de alho-poró e bacon crocante, pétalas de cebola roxa e gremolata de salsa. Quanto: R$ 138 (individual). Mais informações: (27) 99837-9513. Gioconda Cantina Italiana (@gioconda.cantinaitaliana) - Brusquetta de Parma (pão italiano, queijo brie, presunto de Parma regado ao mel trufa. Quanto: R$ 54 (entrada para compartilhar). Prato principal: nhoque de batata ao molho alfredo trufado, filé mignon grelhado e crocante de mexerica. Quanto: R$ 115 (individual). Mais informações: (27) 99837-9513.



Brusquetta de Parma (pão italiano, queijo brie, presunto de Parma regado ao mel trufa. Quanto: R$ 54 (entrada para compartilhar). Prato principal: nhoque de batata ao molho alfredo trufado, filé mignon grelhado e crocante de mexerica. Quanto: R$ 115 (individual). Mais informações: (27) 99837-9513. La Sofia Restaurante (@ristorante.lasofia) - Prato 1: Filé mignon ao molho de jabuticaba com purê de fruta-pão e amêndoas laminadas de sapucaia. Quanto: R$ 69 Individual). Mais informações: (27) 99928-7121. Prato 2: Pappardelle À Moda Do Chefe, com molho à base de gorgonzola e um toque de especiarias. Quanto: R$ 139 (duas pessoas). Mais informações: (27) 99928-7121.

>

Destaques do festival 1 de 3

Laticínio Lorena (@laticiniolorena) - Prato 1: Pizza marguerita com molho de tomate amatriciana, cobertura de muçarela artesanal da casa, tomate cereja confitado no azeite, tomilho e alho e manjericão orgânico. Quanto: R$ 37,90 (para compartilhar). Prato 2: Queijo Minas Premium. Quanto: R$ 59,90 o kg. Mais informações: (27) 99978-6846.

- Prato 1: Pizza marguerita com molho de tomate amatriciana, cobertura de muçarela artesanal da casa, tomate cereja confitado no azeite, tomilho e alho e manjericão orgânico. Quanto: R$ 37,90 (para compartilhar). Prato 2: Queijo Minas Premium. Quanto: R$ 59,90 o kg. Mais informações: (27) 99978-6846. Law Burguer (@lawburger) - Delação Premiada (releitura de cacio e pepe com brioche, hambúrguer de 150g envolvido em crosta de pimenta-do-reino, queijo cabaço, parmesão ralado e maionese trufada. Quanto: R$ 38,90. Mais informações: (27) 99872-0220.



Delação Premiada (releitura de cacio e pepe com brioche, hambúrguer de 150g envolvido em crosta de pimenta-do-reino, queijo cabaço, parmesão ralado e maionese trufada. Quanto: R$ 38,90. Mais informações: (27) 99872-0220. Magazzino Fioravante (@magazzinofioravante) - Prato 1: Ossobuco alla Milanese (corte bovino selado e assado lentamente, acompanhado por fatias de pão da casa, tomatinhos confit e polenta cremosa, finalizado com gremolata). Quanto: R$ 180 (duas pessoas). Prato 2: Coxa de pato confit ao molho de laranja com arroz de amêndoas e pistache com laranja grelhada. Quanto: R$ 130 (individual). Mais informações: (27) 99984-9020.



Prato 1: Ossobuco alla Milanese (corte bovino selado e assado lentamente, acompanhado por fatias de pão da casa, tomatinhos confit e polenta cremosa, finalizado com gremolata). Quanto: R$ 180 (duas pessoas). Prato 2: Coxa de pato confit ao molho de laranja com arroz de amêndoas e pistache com laranja grelhada. Quanto: R$ 130 (individual). Mais informações: (27) 99984-9020. Ninho do Colibri Bistrô (@ninhodocolibri.bistro) - Nhoque de batata ao pesto acompanhado de filé mignon ao molho madeira. Quanto: R$ 69 (individual). Mais informações: (27) 99650-0206.



Nhoque de batata ao pesto acompanhado de filé mignon ao molho madeira. Quanto: R$ 69 (individual). Mais informações: (27) 99650-0206. Queijaria Canto da Roça (@queijariacantodaroca) - Prato 1: pão com carne servido com alface, tomate, cebola roxa, carne, queijo e bacon em pães tostados. Quanto: R$ 29,90 (individual). Prato 2: Panquecas recheadas com opções como bolonhesa, marguerita e quatro queijos, entre outros. Quanto: R$ 19 (individual). Mais informações: (27) 99866-2035 e 98818-4444.

>

Destaques do festival 1 de 2

Ristorante Osteria Alla Botte (@ristorante.osteria) - Burrata ao molho pesto, servido com nhoque selado na manteiga e molho de tomate rústico. Quanto: R$ 89 (individual). Mais informações: (27) 99974-6309.

Burrata ao molho pesto, servido com nhoque selado na manteiga e molho de tomate rústico. Quanto: R$ 89 (individual). Mais informações: (27) 99974-6309. Romanha Ristorante (@romanha.santateresa) - Nhoque de abóbora com opções de molhos: bolonhesa, ragu de linguiça, ragu de carne-seca ou molho de tomate fresco. Quanto: R$ 69 (individual) ou R$ 135 (duas pessoas). Mais informações: (27) 99877-4105.



- Nhoque de abóbora com opções de molhos: bolonhesa, ragu de linguiça, ragu de carne-seca ou molho de tomate fresco. Quanto: R$ 69 (individual) ou R$ 135 (duas pessoas). Mais informações: (27) 99877-4105. Sabor da Roça Restaurante (@sabordaroca_st), conhecido popularmente por Bar do Zé - Self-service no fogão a lenha com comidas típicas da região. Quanto: R$ 85 o kg e R$ 95 o kg (somente carne).



Self-service no fogão a lenha com comidas típicas da região. Quanto: R$ 85 o kg e R$ 95 o kg (somente carne). Sabor Italiano (@saboritalianorestaurante) - Tagliatelle ao molho Kung Fu (linguiça toscana, molho especial da casa, páprica picante, molho de pimenta, pimenta calabresa e temperos verde). Quanto: R$ 59,90 (individual). Mais informações: (27) 99773-0343.



Tagliatelle ao molho Kung Fu (linguiça toscana, molho especial da casa, páprica picante, molho de pimenta, pimenta calabresa e temperos verde). Quanto: R$ 59,90 (individual). Mais informações: (27) 99773-0343. Santa Canela Gastrobar (@santacanelagastrobar) - Dadinho de Risoto (dadinhos de risoto de queijo meia cura da região acompanhados de molho de jabuticaba defumada e apimentada, creme de camarão com catupiry e ragu de carne-seca). Quanto: R$ 68 (12 unidades/entrada). Prato principal: Rigatoni Mar e Montanha (massa com camarões e mexilhões salteados em manteiga cítrica com suco e zest de limão-siciliano e sálvia, tentáculos de polvo e lula, salmão e shimeji grelhados na manteiga, acompanhados por farofa de pancetta, caviar artesanal e gotas de vermelhos defumados. Quanto: R$ 130 (individual) ou R$ 230 (duas pessoas). Mais informações: (27) 98101-5896. >

Destaques do festival 1 de 3

Santa Sfiha (@santasfiha) - Prato 1: Esfiha Italiana (salame italiano, champignon, azeitona, cebola e muçarela). Quanto: R$ 9,70 (unidade). Prato 2: Santa Sfiha (linguiça suína, tomate, palmito, muçarela e geleia de pimenta). Quanto: R$ 9,70 (unidade). Mais informações: Santa Teresa - (27) 99912-0056 e Santa Maria de Jetibá - (27) 99707-3956.

Prato 1: Esfiha Italiana (salame italiano, champignon, azeitona, cebola e muçarela). Quanto: R$ 9,70 (unidade). Prato 2: Santa Sfiha (linguiça suína, tomate, palmito, muçarela e geleia de pimenta). Quanto: R$ 9,70 (unidade). Mais informações: Santa Teresa - (27) 99912-0056 e Santa Maria de Jetibá - (27) 99707-3956. Teresense Pub (@teresensepub) - Espeto Italiano (carne, parmesão e manjericão acompanhado por arroz cremoso de tomate à moda caprese, finalizado com muçarela de búfala). Quanto: R$ 68 (duas pessoas) ou R$ 108 (duas pessoas). Mais informações: (27) 99531-0543.



Espeto Italiano (carne, parmesão e manjericão acompanhado por arroz cremoso de tomate à moda caprese, finalizado com muçarela de búfala). Quanto: R$ 68 (duas pessoas) ou R$ 108 (duas pessoas). Mais informações: (27) 99531-0543. Toca do Rota Tarot (@tocadorotatarot) - Pizza Bacalhau. Quanto: R$ 95, para compartilhar. Mais informações: (27) 99531-0543.



Pizza Bacalhau. Quanto: R$ 95, para compartilhar. Mais informações: (27) 99531-0543. Tofoli Gelato (@tofoli.gelato) - Gelato de pera ao vinho: esfera de sorbet de vinho branco italiano com pera caramelizada, recheada com pera em calda de especiarias. Sobremesa coberta com glaçagem de caramelo e especiarias e um toque crocante de castanha-de-caju. Quanto: R$ 35.



Gelato de pera ao vinho: esfera de sorbet de vinho branco italiano com pera caramelizada, recheada com pera em calda de especiarias. Sobremesa coberta com glaçagem de caramelo e especiarias e um toque crocante de castanha-de-caju. Quanto: R$ 35. UNIC Bistrô (@unicbistro) - Fiori di Parma (burrata gratinada servida com presunto de Parma, tomates confitados, figo caramelizado, rúcula, pesto de ervas e focaccia da casa). Quanto: R$ 82 (entrada) Prato principal: Pappardelle al Ragù di Ossobuco (massa artesanal salteada no pesto de manjericão, sobre um molho feito com carne desfiada do ossobuco e seu caldo reduzido, finalizado com parmesão). Quanto: R$ 87 (individual). Mais informações: (27) 99617-1002.



Fiori di Parma (burrata gratinada servida com presunto de Parma, tomates confitados, figo caramelizado, rúcula, pesto de ervas e focaccia da casa). Quanto: R$ 82 (entrada) Prato principal: Pappardelle al Ragù di Ossobuco (massa artesanal salteada no pesto de manjericão, sobre um molho feito com carne desfiada do ossobuco e seu caldo reduzido, finalizado com parmesão). Quanto: R$ 87 (individual). Mais informações: (27) 99617-1002. W.O. Restaurante (@wosantateresa) - Croquete de costela bovina servido com aioli de açafrão. Quanto: R$ 60 (entrada). Prato principal: Seafood alla Vodka (lagosta, camarão , lula e polvo salteados no azeite e finalizados com vodca, molho marinara, creme de leite fresco, manjericão e parmesão, servido com fettuccine. Quanto: R$ 260 (duas pessoas). Mais informações: (27) 99889-2304. >

Destaques do festival 1 de 6

Programação cultural:

Sexta-feira (28/03)

18h - Abertura oficial, na Secretaria de Turismo e Cultura de Santa Teresa

Abertura oficial, na Secretaria de Turismo e Cultura de Santa Teresa 19h - Show com DJ Rossi (Rua do Lazer)

Show com DJ Rossi (Rua do Lazer) 20h - Ferna e banda (Praça Primo Sancio) Sábado (29/03)

11h - Minitombo da polenta, em parceria com a Afepol, Venda Nova do Imigrante (Praça Primo Sancio)

Minitombo da polenta, em parceria com a Afepol, Venda Nova do Imigrante (Praça Primo Sancio) 15h - Rock na Praça com a banda Brasitália (Praça Primo Sancio)

Rock na Praça com a banda Brasitália (Praça Primo Sancio) 19h - Apresentação de pisa da uva com a Realeza da Uva e do Vinho (Praça Primo Sancio)

Apresentação de pisa da uva com a Realeza da Uva e do Vinho (Praça Primo Sancio) 20h30 - Baile Veneziano de Máscaras com a Encontro das Realezas, em parceria com a Afecapi, Nova Venécia (saída da Praça Primo Sancio em direção à Praça Augusto Ruschi) Domingo (30/03)

11h - Cantoria italiana no Bar Elite (Rua do Lazer)

Cantoria italiana no Bar Elite (Rua do Lazer) 13h - Grupo di Ballo Bambini di Tutti I Colori, de Nova Venécia

Grupo di Ballo Bambini di Tutti I Colori, de Nova Venécia 14h - Show com DJ Zappie e Kombi Elza Machine, com repertório de hits, pop, blues e rock (Rua do Lazer)

Show com DJ Zappie e Kombi Elza Machine, com repertório de hits, pop, blues e rock (Rua do Lazer) 16h - Ação de Páscoa com recreação infantil (Praça Augusto Ruschi) >

4º FESTIVAL NOSTRA CUCINA

Quando: de 28 a 30 de março de 2025

Onde: em 33 estabelecimentos, como restaurantes, bares e cafeterias, localizados nos municípios de Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá e Fundão. Atrações culturais se apresentarão no centro de Santa Teresa (programação aberta ao público)

Mais informações: @nostracucinafestival. >

Este vídeo pode te interessar