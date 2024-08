7 restaurantes, vinícolas e cafés para conhecer em Santa Teresa

5

NO ALTO DO CARAVAGGIO

Criado pelo chef Washington Oliveira, o restaurante W.O. fica na rampa de vôo livre de Santa Teresa e tem como trunfo uma paisagem de tirar o fôlego: o Vale do Caravaggio visto do alto. Quesadilla com recheios variados, batata rústica com pulled pork ao barbecue e sour cream (foto), massa cremosa com frutos do mar e risoto de tomate cereja e muçarela de búfala com filé ao pesto são opções do cardápio. No local também funciona um café, com variedade de bolos e salgados. O local abre de sexta a domingo, das 8h às 18h. Acesso pelo Circuito Caravaggio. Mais informações: (27) 99889-2304. @wosantateresa. FOTO: Instagram/W.O.