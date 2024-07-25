Doçura

5 receitas de bolinho de chuva para as tardes frias

Veja como preparar diferentes versões da guloseima quentinha e aconchegante para deixar o seu inverno mais gostoso
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 25 de Julho de 2024 às 10:00

Imagem Edicase Brasil
Bolinho de chuva de banana Crédito: user9858360 | Shutterstock
De origem portuguesa, o bolinho de chuva se popularizou no Brasil. Com gostinho de infância, é ótimo para o lanche da tarde, principalmente nos dias frios.
Muitas vezes servida com doce de leite, a receita também pode ser preparada de diversas formas. Pensando nisso, selecionamos cinco versões para você aproveitar com um cafezinho. Confira!

BOLINHO DE CHUVA DE BANANA

Ingredientes:

  • 1 ovo​
  • 1 banana descascada e amassada
  • 3 colheres de sopa de açúcar
  • 1/2 xícara de chá de leite
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de chá de fermento em pó
  • Açúcar para polvilhar
  • Óleo para fritar

Modo de preparo:

Em um recipiente, bata o ovo com um garfo até ficar homogêneo, acrescente a banana e misture até ficar homogêneo. Em seguida, adicione o açúcar, o leite e a farinha de trigo e mexa até ficar homogêneo. Por último, adicione o fermento em pó e misture novamente. Reserve. 
Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo baixo para aquecer. Frite porções de massa no óleo quente, virando os bolinhos para dourar de todos os lados. Depois, retire os bolinhos da panela, escorra e coloque no papel-toalha para retirar o excesso de óleo. Espere esfriar, polvilhe com açúcar e sirva em seguida.

BOLINHO DE CHUVA DE MAÇÃ

Ingredientes:

  • 1 ovo
  • 1 maçã ralada
  • 3 colheres de sopa de açúcar
  • 1/2 xícara de chá de leite
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de chá de fermento em pó
  • Canela em pó para polvilhar
  • Açúcar para polvilhar
  • Óleo para fritar

Modo de preparo:

Em um recipiente, bata o ovo com um garfo, adicione a maçã ralada e misture até ficar homogêneo. Acrescente o açúcar e o leite, misturando bem. Incorpore a farinha de trigo aos poucos, misturando até formar uma massa homogênea. Em seguida, adicione o fermento em pó e mexa delicadamente.
Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo baixo para aquecer. Com o auxílio de uma colher, despeje porções de massa no óleo quente e frite até dourar. Retire os bolinhos da panela, escorra no papel-toalha. Polvilhe com açúcar e canela e sirva.

BOLINHO DE CHUVA INTEGRAL

Ingredientes:

  • 2 ovos
  • 1/2 xícara de chá de adoçante culinário
  • 1 colher de sopa de óleo de coco sem sabor
  • 3/4 de xícara de chá de leite semidesnatado
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo integral
  • 1 colher de sobremesa de fermento em pó
  • Óleo de coco para untar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque os ovos, a farinha de trigo, o óleo de coco, o adoçante, o leite e o fermento em pó e misture bem até obter uma massa homogênea. Reserve. Unte formas para empadinhas com o óleo de coco e distribua a massa em cada uma delas. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos ou até dourar. Retire os bolinhos de chuva do forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e sirva.

Bolinho de chuva de fubá  Crédito: Milton Buzon | Shutterstock

BOLINHO DE CHUVA DE FUBÁ

Ingredientes

  • 1 colher de café de fermento em pó
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1/2 xícara de chá de fubá
  • 1 xícara de chá de açúcar​
  • 1 ovo
  • 3/4 de xícara de chá de leite
  • Óleo para fritar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o fermento em pó, o fubá e o açúcar e misture bem. Acrescente o ovo e coloque o leite aos poucos, mexendo até obter uma massa homogênea. Reserve.
Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo baixo para aquecer. Frite porções de massa no óleo quente, virando os bolinhos para dourar de todos os lados. Depois, retire os bolinhos da panela, escorra e coloque no papel-toalha para retirar o excesso de óleo. Espere esfriar e sirva em seguida.

BOLINHO DE CHUVA DE CENOURA

Ingredientes:

  • 1 ovo
  • 1 cenoura ralada
  • 3 colheres de sopa de açúcar
  • 1/2 xícara de chá de leite
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de chá de fermento em pó
  • Açúcar para polvilhar
  • Óleo para fritar

Modo de preparo:

Em um liquidificador, bata o ovo, a cenoura ralada e o leite até obter uma mistura homogênea. Despeje a mistura em um recipiente e acrescente o açúcar, mexendo bem. Adicione a farinha de trigo aos poucos, misturando até formar uma massa homogênea. Após, incorpore o fermento em pó e misture delicadamente.
Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo baixo para aquecer. Com o auxílio de duas colheres, faça pequenas porções de massa e despeje no óleo quente. Frite os bolinhos até dourar. Retire e escorra no papel-toalha, polvilhe com açúcar e sirva.

