5 receitas de bolinho de chuva para as tardes frias

De origem portuguesa, o bolinho de chuva se popularizou no Brasil. Com gostinho de infância, é ótimo para o lanche da tarde, principalmente nos dias frios.
Muitas vezes servida com doce de leite, a receita também pode ser preparada de diversas formas. Pensando nisso, selecionamos cinco versões para você aproveitar com um cafezinho. Confira!
BOLINHO DE CHUVA DE BANANA
Ingredientes:
- 1 ovo
- 1 banana descascada e amassada
- 3 colheres de sopa de açúcar
- 1/2 xícara de chá de leite
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 colher de chá de fermento em pó
- Açúcar para polvilhar
- Óleo para fritar
Modo de preparo:
Em um recipiente, bata o ovo com um garfo até ficar homogêneo, acrescente a banana e misture até ficar homogêneo. Em seguida, adicione o açúcar, o leite e a farinha de trigo e mexa até ficar homogêneo. Por último, adicione o fermento em pó e misture novamente. Reserve.
Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo baixo para aquecer. Frite porções de massa no óleo quente, virando os bolinhos para dourar de todos os lados. Depois, retire os bolinhos da panela, escorra e coloque no papel-toalha para retirar o excesso de óleo. Espere esfriar, polvilhe com açúcar e sirva em seguida.
BOLINHO DE CHUVA DE MAÇÃ
Ingredientes:
- 1 ovo
- 1 maçã ralada
- 3 colheres de sopa de açúcar
- 1/2 xícara de chá de leite
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 colher de chá de fermento em pó
- Canela em pó para polvilhar
- Açúcar para polvilhar
- Óleo para fritar
Modo de preparo:
Em um recipiente, bata o ovo com um garfo, adicione a maçã ralada e misture até ficar homogêneo. Acrescente o açúcar e o leite, misturando bem. Incorpore a farinha de trigo aos poucos, misturando até formar uma massa homogênea. Em seguida, adicione o fermento em pó e mexa delicadamente.
Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo baixo para aquecer. Com o auxílio de uma colher, despeje porções de massa no óleo quente e frite até dourar. Retire os bolinhos da panela, escorra no papel-toalha. Polvilhe com açúcar e canela e sirva.
BOLINHO DE CHUVA INTEGRAL
Ingredientes:
- 2 ovos
- 1/2 xícara de chá de adoçante culinário
- 1 colher de sopa de óleo de coco sem sabor
- 3/4 de xícara de chá de leite semidesnatado
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo integral
- 1 colher de sobremesa de fermento em pó
- Óleo de coco para untar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque os ovos, a farinha de trigo, o óleo de coco, o adoçante, o leite e o fermento em pó e misture bem até obter uma massa homogênea. Reserve. Unte formas para empadinhas com o óleo de coco e distribua a massa em cada uma delas. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos ou até dourar. Retire os bolinhos de chuva do forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e sirva.
BOLINHO DE CHUVA DE FUBÁ
Ingredientes
- 1 colher de café de fermento em pó
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá de fubá
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1 ovo
- 3/4 de xícara de chá de leite
- Óleo para fritar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o fermento em pó, o fubá e o açúcar e misture bem. Acrescente o ovo e coloque o leite aos poucos, mexendo até obter uma massa homogênea. Reserve.
Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo baixo para aquecer. Frite porções de massa no óleo quente, virando os bolinhos para dourar de todos os lados. Depois, retire os bolinhos da panela, escorra e coloque no papel-toalha para retirar o excesso de óleo. Espere esfriar e sirva em seguida.
BOLINHO DE CHUVA DE CENOURA
Ingredientes:
- 1 ovo
- 1 cenoura ralada
- 3 colheres de sopa de açúcar
- 1/2 xícara de chá de leite
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 colher de chá de fermento em pó
- Açúcar para polvilhar
- Óleo para fritar
Modo de preparo:
Em um liquidificador, bata o ovo, a cenoura ralada e o leite até obter uma mistura homogênea. Despeje a mistura em um recipiente e acrescente o açúcar, mexendo bem. Adicione a farinha de trigo aos poucos, misturando até formar uma massa homogênea. Após, incorpore o fermento em pó e misture delicadamente.
Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo baixo para aquecer. Com o auxílio de duas colheres, faça pequenas porções de massa e despeje no óleo quente. Frite os bolinhos até dourar. Retire e escorra no papel-toalha, polvilhe com açúcar e sirva.