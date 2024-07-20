  As hospedagens em Santa Teresa que vão te surpreender; veja lista
Montanhas capixabas

As hospedagens em Santa Teresa que vão te surpreender; veja lista

Opções são variadas e até exclusivas. Entre os destaques, há uma pousada com serviço de observação de pássaros e um loft integrado à natureza
Felipe Khoury

Publicado em 20 de Julho de 2024 às 08:00

É só cair a temperatura que muita gente já procura um destino nas montanhas capixabas. E um dos mais famosos é Santa Teresa, município da Região Serrana do Estado. Por ali, é possível adentrar na cultura italiana, regada a boa comida e - claro - hospedagens aconchegantes.
Tem opções para todos os gostos. Entre os mais diferentes, o Wabi Sabi, um loft individual, amplo, com integração com a mata, automação e tecnologia. Um conceito diferente de hospedagem, que permite um contato com a natureza junto a muita sofisticação. Já adianto que o espaço é para casais.
Wabi Sabi, um loft individual, amplo e com integração com a mata Crédito: Divulgação
Já para quem busca uma acomodação maior e com mais quartos, o Recanto Das Orquídeas é uma ótima pedida. Disponível no Airbnb, o local comporta até 12 hóspedes e conta com três quartos. Além disso, a área externa oferece churrasqueira, geladeira e piscina. Ficou curioso? Quer saber outras opções e valores? Confira a lista completa.

1 - VITA VERDE

Pousada Vita Verde Crédito: Divulgação
  • Localização: Estrada de Aparecidinha, s/nº
  • Preço da diária: R$ 390
  • Informações: Apartamento para duas pessoas, com cama de casal padrão, ventilador de teto, chuveiro e televisão. O local dispõe de piscina, churrasqueira, lago e geladeira expositiva. Não aceita criança e pet. Café da manhã incluso. Há possibilidade de fazer um tour de observação de pássaros - com guia - mediante agendamento. 
  • Reservas: Whatsapp (27) 99974-7900 / Instagram (Acesse)

2- WABI SABI - DESIGN SUITS

Wabi Sabi - Design Suits é um refúgio natural dentro de Santa Teresa Crédito: Divulgação
  • Localização: Estrada da Cachoeira, bairro São Lourenço, Santa Teresa, s/nº
  • Preço da diária: Domingo a quinta - R$ 785 (20% de desconto no segundo dia) / Sexta e sábado - R$ 1.125 (mínimo de 02 diárias)
  • Informações: Lofts individuais, amplos e com integração com a mata, automação e tecnologia, além de cozinha completa. Wi-fi, ar-condicionado, deck com vista, roupão de banho, máquina de café e chá, lareira, chinelos, estacionamento privativo, smart TV, roupa de cama e cama queen. O local aceita pets, sem nenhuma taxa extra. Há bicicletas disponíveis para os hóspedes
  • Reservas: Whatsapp (27) 99912-7626 / Instagram (Acesse)

3 - RECANTO DAS ORQUÍDEAS

O Recanto das Orquídeas é uma boa opção para um final de semana com os amigos Crédito: Divulgação
  • Localização: Logo após a vinícola Cantina Mattiello, a 1 km do centro. Cinco minutos de carro da rua de lazer. Já o Circuito Caravaggio fica a cerca de 15 minutos de carro
  • Preço da diária: R$ 987
  • Informações: Comporta até 12 hóspedes. São 3 quartos. O local possui cozinha com geladeira, fogão cooktop, microondas, liquidificador, multiprocessador de alimentos, misteira, pratos, talheres em geral, panelas,copos, panela de pressão. A área externa conta com churrasqueira, geladeira e piscina
  • Reservas: Airbnb

4 - POUSADA DO GUARIBA

Pousada do guariba, em Santa Teresa Crédito: Divulgação
  • Localização: Estrada para Santa Teresa, Km 59
  • Preço da diária: R$ 176
  • Informações: Quarto duplo. O local conta com varanda, banheiro privativo, terraço e WiFi gratuito.  Também oferece toalhas, roupa de cama, área para refeições e mesa de jantar
  • Reservas: Booking

5 - VALE DOS PÁSSAROS POUSADA E SPA

A suíte master do Vale dos Pássaros Pousada e Spa oferece conforto e sofisticação Crédito: Divulgação
  • Localização: Rua Bernardino Monteiro, S/n. Bairro Santo António da Penha, Santa Teresa 
  • Preço da diária: R$ 1.700
  • Informações: Suíte Master. Oferece cama Super King, ar condicionado e aquecedor, TV, frigobar e máquina Nespresso. Banheira com hidromassagem e aquecimento. Kit L’Occitane au Brésil, secador de cabelo, cofre, poltrona de descanso, roupões de banho, mantas e cabides, cadeira com bancada equipada para trabalho
  • Reservas: 27 99311 4422  / Instagram (Acesse) / Site (Acesse)

6 - CASA NA RAMPA

A Casa na Rampa é uma hospedagem perto do Circuito Caravaggio Crédito: Divulgação
  • Localização: Circuito Caravaggio, Santa Teresa
  • Preço da diária: R$ 646
  • Informações: A casa de temporada dispõe de 2 quartos, 1 banheiro, roupa de cama, toalhas, TV de tela plana, área para refeições, cozinha totalmente equipada e varanda com vista da montanha. Há um restaurante no local, além de estacionamento privativo gratuito e Wi-Fi gratuito. Aceita pets.
  • Reservas: Booking

7 - CHALÉ REFÚGIO NA RESERVA

O Chalé Refugio na Reserva é umas das opções de hospedagem do Airbnb Crédito: Divulgação
  • Localização: A 10 minutos do centro de Santa Teresa, 5 minutos da Claid 's Biscoitos e da Cervejaria Teresense
  • Preço da diária: R$ 434
  • Informações: Espaço amplo com hidromassagem, ar condicionado, mini cozinha com utensílios, frigobar, cama de casal com um colchão extra de solteiro, deck com rede para apreciar a paisagem
  • Reservas: Airbnb

