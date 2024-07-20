As hospedagens em Santa Teresa que vão te surpreender; veja lista

É só cair a temperatura que muita gente já procura um destino nas montanhas capixabas. E um dos mais famosos é Santa Teresa, município da Região Serrana do Estado. Por ali, é possível adentrar na cultura italiana, regada a boa comida e - claro - hospedagens aconchegantes.
Tem opções para todos os gostos. Entre os mais diferentes, o Wabi Sabi, um loft individual, amplo, com integração com a mata, automação e tecnologia. Um conceito diferente de hospedagem, que permite um contato com a natureza junto a muita sofisticação. Já adianto que o espaço é para casais.
Já para quem busca uma acomodação maior e com mais quartos, o Recanto Das Orquídeas é uma ótima pedida. Disponível no Airbnb, o local comporta até 12 hóspedes e conta com três quartos. Além disso, a área externa oferece churrasqueira, geladeira e piscina. Ficou curioso? Quer saber outras opções e valores? Confira a lista completa.
1 - VITA VERDE
- Localização: Estrada de Aparecidinha, s/nº
- Preço da diária: R$ 390
- Informações: Apartamento para duas pessoas, com cama de casal padrão, ventilador de teto, chuveiro e televisão. O local dispõe de piscina, churrasqueira, lago e geladeira expositiva. Não aceita criança e pet. Café da manhã incluso. Há possibilidade de fazer um tour de observação de pássaros - com guia - mediante agendamento.
- Reservas: Whatsapp (27) 99974-7900 / Instagram (Acesse)
2- WABI SABI - DESIGN SUITS
- Localização: Estrada da Cachoeira, bairro São Lourenço, Santa Teresa, s/nº
- Preço da diária: Domingo a quinta - R$ 785 (20% de desconto no segundo dia) / Sexta e sábado - R$ 1.125 (mínimo de 02 diárias)
- Informações: Lofts individuais, amplos e com integração com a mata, automação e tecnologia, além de cozinha completa. Wi-fi, ar-condicionado, deck com vista, roupão de banho, máquina de café e chá, lareira, chinelos, estacionamento privativo, smart TV, roupa de cama e cama queen. O local aceita pets, sem nenhuma taxa extra. Há bicicletas disponíveis para os hóspedes
- Reservas: Whatsapp (27) 99912-7626 / Instagram (Acesse)
3 - RECANTO DAS ORQUÍDEAS
- Localização: Logo após a vinícola Cantina Mattiello, a 1 km do centro. Cinco minutos de carro da rua de lazer. Já o Circuito Caravaggio fica a cerca de 15 minutos de carro
- Preço da diária: R$ 987
- Informações: Comporta até 12 hóspedes. São 3 quartos. O local possui cozinha com geladeira, fogão cooktop, microondas, liquidificador, multiprocessador de alimentos, misteira, pratos, talheres em geral, panelas,copos, panela de pressão. A área externa conta com churrasqueira, geladeira e piscina
- Reservas: Airbnb
4 - POUSADA DO GUARIBA
- Localização: Estrada para Santa Teresa, Km 59
- Preço da diária: R$ 176
- Informações: Quarto duplo. O local conta com varanda, banheiro privativo, terraço e WiFi gratuito. Também oferece toalhas, roupa de cama, área para refeições e mesa de jantar
- Reservas: Booking
5 - VALE DOS PÁSSAROS POUSADA E SPA
- Localização: Rua Bernardino Monteiro, S/n. Bairro Santo António da Penha, Santa Teresa
- Preço da diária: R$ 1.700
- Informações: Suíte Master. Oferece cama Super King, ar condicionado e aquecedor, TV, frigobar e máquina Nespresso. Banheira com hidromassagem e aquecimento. Kit L’Occitane au Brésil, secador de cabelo, cofre, poltrona de descanso, roupões de banho, mantas e cabides, cadeira com bancada equipada para trabalho
- Reservas: 27 99311 4422 / Instagram (Acesse) / Site (Acesse)
6 - CASA NA RAMPA
- Localização: Circuito Caravaggio, Santa Teresa
- Preço da diária: R$ 646
- Informações: A casa de temporada dispõe de 2 quartos, 1 banheiro, roupa de cama, toalhas, TV de tela plana, área para refeições, cozinha totalmente equipada e varanda com vista da montanha. Há um restaurante no local, além de estacionamento privativo gratuito e Wi-Fi gratuito. Aceita pets.
- Reservas: Booking
7 - CHALÉ REFÚGIO NA RESERVA
- Localização: A 10 minutos do centro de Santa Teresa, 5 minutos da Claid 's Biscoitos e da Cervejaria Teresense
- Preço da diária: R$ 434
- Informações: Espaço amplo com hidromassagem, ar condicionado, mini cozinha com utensílios, frigobar, cama de casal com um colchão extra de solteiro, deck com rede para apreciar a paisagem
- Reservas: Airbnb